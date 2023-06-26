Путін значно слабший і повільно приймає рішення – спікер Палати представників Конгресу США

"Значно слабшим" назвав президента Путіна спікер Палати представників Конгресу США, лідер республіканської більшості Кевін Маккарті. Маккарті додав, що Путін став "схожий на іншу людину" після того, як "ПВК Вагнер" здійснив озброєний похід на Москву.

"Незалежно від того, що там сталося, Путін значно слабший. І Путін виглядає іншою людиною. Але я завжди вважав, що Путін схожий на боса мафії, і ви сьогодні це бачите", – сказав Маккарті в телевізійній програмі Fox & Friends.

"Путін ніколи б не дозволив [Євгену] Пригожину зайти так далеко або продовжити. Я маю на увазі Пригожин, і це не було секретом, публічно критикував Путіна, критикував військових", – додав Маккарті.

"Згадайте, що він видав буквально пару днів тому: (причини-ред.) вторгнення в Україну було брехнею. Він брехав людям. А дивіться, як народ піднімається і підтримує Пригожина. І ця його здатність підібратися так близько до Москви, коли його не знешкодили повітряні війська, це має перелякати Путіна", - сказав спікер Маккарті.

Маккарті також зауважив, що Росії не вистачає військових поставок, і сказав, що теперішні події в Росії - чудова нагода для президента Китаю Сі Цзіньпіна припинити будь-яку підтримку Москви.

"…Президент Китаю Сі повинен відмовитися від будь-якої підтримки Росії. Це має бути чітким знаком і для нього", — сказав спікер, додавши, що світові лідери повинні тиснути на президента Сі.

Він відзначив особисту вразливість Путіна після повстання, сказавши, що він "самоізолювався" і тепер "повільно приймає рішення. "Він просто не такий, коли на нього дивишся", - додає політик.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Президент США Джо Байден в понеділок вказав, що події в Росії, які відбулись цими вихідними, є внутрішньополітичними і США не мають до них жодного стосунку. Він застеріг, що остаточні висновки робити ще рано, але підтвердив намір США і надалі підтримувати Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав спробу військового перевороту в Росії демонстрацією "справжніх тріщин" в Росії, яка веде війну проти України.

"Сам Пригожин під час усього цього інциденту порушив глибокі питання щодо самих передумов для російської агресії проти України, заявивши, що Україна чи НАТО не становили загрози для Росії, що є частиною наративу (президента) Путіна. І це був прямий виклик владі Путіна. Тож це порушує глибокі запитання. Це показує справжні тріщини", - сказав Блінкен в ефірі CBS News.