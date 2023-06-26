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США "не причетні", Байден прокоментував бунт Пригожина у РФ. ЧАС-ТАЙМ

США "не причетні", Байден прокоментував бунт Пригожина у РФ. ЧАС-ТАЙМ
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США "не причетні", Байден прокоментував бунт Пригожина у РФ. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США продовжують уважно стежити за ситуацією у Росії і вести тісну координацію із союзниками. Президент США Джо Байден: що б не відбувалося далі, підтримка Вашингтоном Києва залишиться незмінною. Якими будуть наслідки бунту Пригожина: огляд реакцій у Європі.

Які заяви лунають в Конгресі США? Події вихідних у Росії не мають переможців, але можуть мати довготривалі наслідки, - Дмитро Золотухін. Дослідник Метью Шмідт: із Пригожиним у Білорусі існує небезпека ескалації агресії із Півночі. «У них катастрофа як і в кожної сім’ї української, яка залишилась без дому»: як волонтери рятують тварин. Відверта розповідь добровольця з Каліфорнії, який побував на полі бою в Україні. «Тримайтеся! Ми з вами», - музикант та митець з Техасу написав пісню та зняв кліп на підтримку України.

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