Які заяви лунають в Конгресі США? Події вихідних у Росії не мають переможців, але можуть мати довготривалі наслідки, - Дмитро Золотухін. Дослідник Метью Шмідт: із Пригожиним у Білорусі існує небезпека ескалації агресії із Півночі. «У них катастрофа як і в кожної сім’ї української, яка залишилась без дому»: як волонтери рятують тварин. Відверта розповідь добровольця з Каліфорнії, який побував на полі бою в Україні. «Тримайтеся! Ми з вами», - музикант та митець з Техасу написав пісню та зняв кліп на підтримку України.
США "не причетні", Байден прокоментував бунт Пригожина у РФ. ЧАС-ТАЙМ
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США оголосили про $1,3 млрд на відбудову України. ЧАС-ТАЙМ
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Блінкен у Пекіні провів зустріч з Сі Цзіньпіном. ЧАС-ТАЙМ
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