Бунт ПВК Вагнер: реакції в Білому Домі, Конгресі США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати продовжують уважно стежити за ситуацією у Росії і вести тісну координацію із союзниками після спроби озброєного бунту лідера групи найманців "Вагнер" Євгенія Пригожина. Президент США Джо Байден заявив, що остаточні висновки про те, що сталося, і які наслідки це матиме - робити наразі зарано. Як на ці події реагують в Конгресі США?