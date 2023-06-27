Чому США і Європа стримано реагували на міжусобиці в Росії?

Західні посадовці демонстративно стримано відгукнулися на спробу заколоту в Росії, яка стала найпомітнішим викликом для влади президента Путіна.

«Події в Росії впродовж минулих вихідних є внутрішньою російською справою», - наголосив у понеділок 26 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, а далі підкреслив, що міжусобиці в Росії є «ще одним підтвердженням стратегічної помилки», яку Путін зробив, захопивши Крим і почавши війну проти України.

Ми не даємо Путіну виправдань.

Згодом того ж дня президент США Джо Байден вважав за потрібне підкреслити, що він та керівниками інших західних держав «дають чітко зрозуміти, що ми не причетні».

«Ми не маємо до цього жодного стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи», - повторив Байден.

Не грати на користь російській пропаганді

«Нам треба запевнити, що ми не даємо Путіну жодних виправдань, дозвольте мені підкреслити: ми не даємо Путіну виправдань, щоб покладати відповідальність за це на Захід, або звинувачувати НАТО», - сказав Джо Байден після активних телефонних нарад з союзниками і партнерами, зокрема розмови з президентом Зеленським.

Президент Путін не проминув нагоди заявити у зверненні у понеділок, що міжусобиці в Росії хочуть бачити зовнішні вороги, зокрема, за його словами, в Україні та на Заході, а також внутрішні «зрадники».

Російський міністр закордонних справ Лавров також пробував натякати на можливу причетність Заходу до заколоту Пригожина і казав про розслідування.

Не заохочувати крайніх кроків Путіна і зберігати підтримку України



Деякі коментатори припускають, що Путін, аби відвернути увагу від провалів і щоб показати свою силу, може вдатися до демонстративно жорстоких дій проти України.

Чільний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що «ніхто не зацікавлений в тому, щоб ця війна піднялася на ще вищий рівень насильства, від якого вже потерпає український народ».

Чудовисько діє проти свого творця.

Литовський міністр закордонних справ Ґабріеліус Ландсберґіс закликав не марнувати час на розмови про «зміну режиму в Росії», бо це, за його словами, «росіяни здатні зробити самостійно».

«Нам не потрібно відволікатися на це, бо подібні події можуть повторитися в майбутньому. Але нам треба зосередитися на Україні та фактично подвоїти нашу допомогу Україні, особливо коли йдеться про фінансову підтримку їхніх військових дій, постачати їм спорядження, необхідне для того, щоб ще сильніше боротися на полі бою. Також, коли йдеться про їхній вступ до ЄС і НАТО», - заявив 26 червня міністр закордонних справ Литви.

Жодного співчуття Пригожину

Гостро критикуючи Путіна, і називаючи російську війну проти України злочинною, західні лідери не мають жодного доброго слова про Євгенія Пригожина, хоча він перед невдалим походом бойовиків Вагнера на Москву назвав вторгнення в Україну наслідком змови корумпованих російських керівників.

Західні представники не раз засуджували Москву за переслідування російських опозиційних лідерів, наприклад, за ув’язнення Алексея Навального та нещодавно Владіміра Кара-Мурзи, але очільник Вагнера не викликає жодних симпатій.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель назвав угруповання Вагнер «чудовиськом», яке створив сам Путін, і наголосив, що тепер «чудовисько діє проти свого творця».