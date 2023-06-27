США: немає ознак наміру Путіна застосувати ядерну зброю в Україні чи неминучої загрози підриву ЗАЕС

США поки на бачать ознак того, що Путін готується застосувати ядерну зброю на території України чи деінде, або свідчень, що загроза підриву ЗАЕС є неминучою. Про це координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив під час брифінгу для преси в понеділок.

Минулого тижня керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції і готують терористичний акт. На прохання преси оцінити попередження України про те, що Росія буцімто завершила підготовку до потенційного підриву Запорізької АЕС, Кірбі сказав, що не буде вдаватися в конкретні розвідувальні дані, однак додав, що США поки не вважають цю загрозу неминучою.

"Як ви знаєте, у нас є можливість відстежувати радіоактивність біля станції. Наразі ми не бачимо жодних ознак, що ця загроза є неминучою, але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно", - додав Кірбі.

Кірбі також зауважив, що США не бачать ознак того, що Путін має намір застосувати ядерну зброю.

"Росія є ядерною державою. Ми якнайкраще стежили за стратегічною позицією Росії та її ядерним потенціалом - і це робимо це далі. Крім гучної риторики, ми не бачили жодних ознак того, що Росія має намір застосувати ядерну зброю в Україні", - заявив він.

Американський посадовець відзначив, що існує багато причин для занепокоєння через нещодавні події в Росії, в контексті війни в Україні: "Ми за цим уважно спостерігаємо. Ми просто не бачимо ознак того, що Путін має намір застосувати ядерну зброю всередині України або деінде".

Після невдалого повстання, організованого боєвиками ПВК "Вагнер" в Росії, у США та Європі висловили занепокоєння через те, що "політична нестабільність" виникла у ядерній державі.