Як бунт Пригожина вплине на допомогу США Україні - експерти

Спроба озброєного повстання під проводом очільника «ПВК Вагнер» Євгена Пригожина викликала серйозні сумніви щодо політичної сили Путіна. Разом з тим, події минулих вихідних в Росії відкривають можливість пришвидшити перемогу України, цитує видання The Hill директорку Інституту Маккейна та колишню заступницю міністра оборони в адміністрації Обами Евелін Фаркас.

«Це показало справжню слабкість не лише військового, але і політичного командування Російської Федерації, і це можливість для нас і українців. Давайте закінчимо цю війну. Давайте візьмемо росіян, поки вони дезорганізовані у політичному та військовому плані, і припинимо тягнути», – закликає Фаркас.

Фаркас стверджує, що рішення Путіна вести переговори з Пригожиним, щоб запобігти потенційній громадянській війні, підриває аргументи деяких політиків, які виступають проти військової допомоги через страх ескалації з боку РФ.

«Одним з аргументів проти надання занадто великої кількості обладнання був страх якоїсь ескалації з боку Путіна. Але ми побачили, що він раціональний актор. Ми бачили докази того, що він може відступити, якщо йому загрожує поразка в Україні. Зрештою, політичне виживання для нього є важливішим, ніж розширення імперії».

Спроба заколоту змінює наратив у Вашингтоні про війну, який в останні тижні зосереджувався на повільних темпах і високій ціні контрнаступу України, пише автор статті Александер Болтон. Він цитує помічника сенатора-республіканця, який каже, що адміністрація Байдена має можливість натиснути на Конгрес, щоб отримати більше грошей на війну в Україні і додає, що яструби з питань оборони хотіли б, щоб адміністрація незабаром склала запит на новий пакет витрат на допомогу Україні.

«Коли законодавці повернуться [після перерви 4 липня], я очікую, що агресивні республіканці та демократи [будуть] наводити аргументи, що зараз не час уповільнювати темпи, насправді ми повинні прискоритись. Це унікальна можливість. Коли у вас є такі можливості, коли у противника немає реальної згуртованості, це можливості для удару», – додав помічник.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл останніми тижнями майже щодня виступає з аргументами щодо продовження підтримки України та союзників по НАТО. 21 червня в Сенаті Макконнелл зазначив, що навіть Японія і Тайвань, які не є членами НАТО, «виділили серйозні ресурси на оборону України». Макконнелл стверджує, що поразка РФ в Україні стримає потенційне китайське вторгнення на Тайвань.

Даніель Плетка, наукова співробітниця із вивчення зовнішньої та оборонної політики в Американському інституті підприємництва, каже, що підтримка (допомоги Україні у війні-ред. ГА) серед республіканців є «твердою, за виключенням ідеологічних опонентів».

«Ідеологічних опонентів це (спроба бунту - ред. ГА) не переконає, тому що вони все одно не вважають, що ми повинні щось робити, — сказала вона. - Якщо ви не вважаєте, що ми повинні бути в Україні, ідея про те, що Росія розвалюється і може впасти, не переконає їх, що ми повинні бути в Україні. Йдеться не про логіку, а про ідеологію».

Американські політики від обох провідних партій реагують на події в Росії 23-24 червня, коли протистояння бойовиків "Групи Вагнера" та російських військових істотно загострилось.

Події в Росії виявили слабкість Путіна, твітує сенатор США від Демократичної партії Кріс Мерфі. "Він [Путін] може пережити це, але влада в Росії після цих вихідних назавжди буде порушена", - додає політик.

Мерфі радить американцям не забувати, що Пригожин, хоч і, очевидно, розчарувався в російській війні в Україні, є чи не більш небезпечним, ніж Путін. Мерфі вважає, що США мають "подивитись, як розгортатимуться події, намагаючись не створювати враження, що вони втручаються, або стають на чийсь бік".

"Наш перший пріоритет - захист громадян США та наших друзів в Україні", - твітує політик.

Колишній посадовець ЦРУ та конгресмен від штату Техас Вілл Гурд, який цього тижня оголосив про намір змагатись в кандидати на президентство в США від Республіканської партії також прокоментував події в Росії.

Він закликав Сполучені Штати та союзників "допомогти Україні створити безпольотну зону зараз для захисту від зростання нестабільності через громадянську війну в Росії".

Як повідомляв раніше Голос Америки, останнє опитування Президентського Фонду на Інституту Рейгана, показало, що три чверті американців вважають важливим для національної безпеки США перемогу України у війні проти Росії. Серед них – 86% демократів і 71% республіканців. 59% опитаних підтримують надання США військової допомоги Україні.