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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Білий Дім коментує ситуацію на ЗАЕС

Брифінг. Білий Дім коментує ситуацію на ЗАЕС
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Брифінг. Білий Дім коментує ситуацію на ЗАЕС

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Сполучені Штати дають свою оцінку ситуації на ЗАЕС. Вашингтон готується оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Яку підтримку надають Києву далекі Австралія і Нова Зеландія - говоримо у деталях. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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