Брифінг. Білий Дім коментує ситуацію на ЗАЕС

Брифінг Голосу Америки - наживо. Сполучені Штати дають свою оцінку ситуації на ЗАЕС. Вашингтон готується оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Яку підтримку надають Києву далекі Австралія і Нова Зеландія - говоримо у деталях. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.