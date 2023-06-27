В Конгресі США закликали підтримати Україну на шляху до НАТО

Сенатор-демократ США Боб Менендес, голова комітету Сенату із закордонних справ, закликав посилити зусилля, направлені на підтримку повноправного членства України в НАТО.

"Ми повинні подвоїти нашу роботу, щоб підтримати зусилля України стати повноправним членом НАТО. Це має включати конкретні плани постійних зобов’язань членів через механізми НАТО, а також поточні двосторонні зобов’язання", - йдеться у заяві Менендеса.

Він нагадав, що протягом шістнадцяти місяців після «нахабного та неспровокованого вторгнення президента Росії Володимира Путіна» український народ неодноразово демонстрував надзвичайну майстерність і стійкість у захисті своєї Батьківщини та свого народу.

«Більше року хоробрі українці ризикують не лише захищаючи себе, але й фундаментальні принципи, згідно з яким кожна нація має право жити в мирі та безпеці, представляти волю свого народу та визначати свою власну долю. Дійсно, вторгнення президента Путіна замість того, щоб просувати його імперіалістичний план, відродило альянси та партнерства, віддані цим самим принципам.

Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, Литва, являє собою останню можливість підтвердити прихильність цим фундаментальним принципам і ще раз підтвердити, що законне і майбутнє місце України в альянсі», - йдеться у заяві сенатора Менендеса.

Він закликав США та міжнародних партнерів продовжувати надавати військову підтримку Україні та зосередитись на тренуванні та довгостроковій реформі безпекового сектора з наголосом на оперативній сумісності України з НАТО.

«Членство України зробить формальним союзником найдосвідченішу бойову силу Європи та створить значний актив, оскільки ми будемо вирішувати нові та історичні виклики, створені Росією, Китаєм та іншими загрозами, що виникають. Я з нетерпінням чекаю вітати офіційну Раду Україна-НАТО, де НАТО і Україна консультуватимуться та ухвалюватимуть рішення на рівних», - заявив Менендес.

Він також наголосив, на потужній двопартійній політичній підтримці серед законодавців США як НАТО як інституції, так і продовження підтримки України.

Минулого тижня Гельсінська комісія США (Комісія з питань безпеки та співпраці в Європі) закликала президента Джо Байдена сприяти отриманню Україною конкретного і досяжного шляху до членства в НАТО – уже на найближчому саміті Альянсу у липні.

Члени Комісії, американські законодавці, просять президента співпрацювати з союзниками по НАТО, щоб забезпечити чіткий план для України, необхідний для вступу до Альянсу. Вони надіслали президентові США листа з таким проханням.

У вівторок президент Зеленський заявив, що для запрошення України в НАТО є всі підстави.

«Є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс. Є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу.



Працюємо з командою, щоб рішення саміту у Вільнюсі стали реально змістовними», - написав Зеленський 27 червня в Telegram-каналі.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Україна не отримає офіційного запрошення на вступ у НАТО під час саміту у Вільнюсі у липні цього року, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до саміту ми не плануємо обговорювати офіційне запрошення. Ми обговорюватимемо, як наблизити Україну до НАТО”, — заявив Єнс Столтенберг у понеділок, 19 червня, під час пресконференції у Німеччині, на зустрічі з канцлером Олафом Шольцом.

На саміті у липні НАТО ухвалить пакет допомоги Україні, який має привести її до натівських стандартів протягом кількох років.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня цього року у Вільнюсі.

Україна сподівається, що на цій зустрічі країни-члени альянсу узгодять гарантії безпеки для України, узгодять план щодо майбутньої інтеграції, а також визначать умови, які вони вважатимуть "завершенням війни" в Україні.