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Час-Time

Деталі нового пакету військової допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ

Деталі нового пакету військової допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ
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Деталі нового пакету військової допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. У ньому - додаткові боєприпаси, бронетехніка, засоби для розмінування та інші спроможності, які мають допомогти Україні із контрнаступом. Аналітики США: про майбутнє ПВК «Вагнер» на полі бою в Україні, та вплив від бунту лідера вагнерівців на політичне становище в Росії. Що довше триватиме війна в Україні - то більше буде посилюватися хаос у Росії, - Михайло Подоляк. Оператор ударних авіаційних дронів розповідає про свою роботу на Донбасі.

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