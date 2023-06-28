Бронетранспортери, ракетні установки NASAMS і боєприпаси: Литва озвучила деталі пакету допомоги для України

Міністерство фінансів США оголосило у вівторок про нові санкції проти "Групи Вагнера", спрямовані на зрив схеми фінансування приватної військової групи "золото за готівку", яка проходить через Африку та Близький Схід.

"Група Вагнера" фінансує свої жорстокі операції частково за рахунок експлуатації природних ресурсів у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка та Малі. Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на потоки доходів "Групи Вагнера", щоб зменшити її експансію та насильство в Африці, Україні та в будь-якому іншому місці", – сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон.

Санкції спрямовані проти мережі компаній, які видобувають і продають золото, мінерали, коштовне каміння та метали з африканських країн, де діє група найманців. За допомогою санкцій планується знищити джерела фінансування групи, що діє в Україні та Африці та збагачує особисто Пригожина, йдеться в заяві Міністерства фінансів.

Санкції націлені на чотири компанії, пов’язані з Пригожиним, та одну особу – Андрія Іванова, який є одним з керівників "Групи Вагнера". За даними Міністерства фінансів США, "протягом весни 2023 року Іванов тісно співпрацював з організацією Пригожина Africa Politology та високопоставленими урядовцями Малі щодо угод зі зброєю, концернів з видобутку корисних копалин та іншої діяльності групи Вагнера в Малі".

Санкції було запроваджено також щодо гірничовидобувної компанії Midas Ressources SARLU та компанії з купівлі золота та алмазів Diamville SAU, обидві розташовані в Центральноафриканській Республіці. У списку є компанія Industrial Resources General Trading (Industrial Resources), дистриб’ютор промислових товарів із Дубая, яка надавала фінансову підтримку Пригожину через компанію Diamville. Industrial Resources співпрацює з Diamville для отримання прибутку та переміщення коштів для Пригожина, стверджує Міністерство фінансів США.

"Наприклад, на початку 2022 року Industrial Resources була отримувачем алмазів, видобутих у ЦАР і проданих Diamville", – мовиться у повідомлені. Також під дію санкцій потрапило товариство з обмеженою відповідальністю DM, російська фірма, яка також брала участь у схемі продажу золота.

Як зауважує американське видання The Hill, санкції з’явилися швидко після подій навколо невдалого повстання у Росії наприкінці минулого тижня. Тоді Пригожин заявив, що іде на Москву для того, щоб змістити керівництво російської армії.

"Президент Байден та інші офіційні особи США зробили все можливе, щоб підкреслити, що США не брали жодної ролі в повстанні минулого тижня, попереджаючи, що російський президент Володимир Путін може спробувати звинуватити іноземні держави в заколоті "Групи Вагнера", що є частою тактикою Кремля", – пише видання.

У січні адміністрація Байдена назвала "Групу Вагнера" транснаціональною злочинною організацією та запровадила санкції, які мали на меті перекрити її фінансові ресурси. У травні Міністерство фінансів наклало санкції на керівника операцій "Групи Вагнера" в Малі за спробу отримати зброю через цю африканську країну для використання в Україні.

Як повідомляв Голос Америки, раніше Євросоюз наклав санкції на дочірню компанію російської "Групи Вагнера" у Судані - Meroe Gold (та її очільника) за сприяння експлуатації суданського золота. Це сталося після розслідування CNN, у якому телеканал стверджував, що російські найманці незаконно вивозили золото з Судану, щоб фінансувати війну проти України.