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Бронетранспортери, ракетні установки NASAMS і боєприпаси: Литва озвучила деталі пакету допомоги для України
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив у Facebook про закупівлю його країною для України систем запуску ракет NASAMS, передачу броньованих транспортерів та боєприпасів.
За словами Анушаускаса, йдеться про передачу двох ракетних установок NASAMS (вартість контракту – близько 9,8 млн євро), 10 бронетранспортерів М113 (загальна кількість цих машин, переданих Литвою, сягне 72) та тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів.
Загалом на 2023 рік Литва замовила для України 12,5 млн боєприпасів, з яких 2,5 млн передадуть найближчим часом.
Президент Литви Гітанас Науседа також у Facebook підтвердив, що його країна придбала дві пускові установки NASAMS і планує передати їх Україні для захисту неба.
Науседа сьогодні перебуває із неоголошеним візитом у Києві.
"Президент Науседа прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав семи держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де в четвер розпочинається засідання Ради європейських лідерів", – інформує сайт глави литовської держави.
Крім того, президент Литви візьме участь у заходах з нагоди 27-річчя ухвалення Конституції України.
Загальна військова підтримка, яку надає Литва Україні, за даними офіційного Вільнюса, перевищила 500 мільйонів євро.
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- Голос Америки
США ввели санкції проти компаній, пов'язаних з "Групою Вагнера"
Міністерство фінансів США оголосило у вівторок про нові санкції проти "Групи Вагнера", спрямовані на зрив схеми фінансування приватної військової групи "золото за готівку", яка проходить через Африку та Близький Схід.
"Група Вагнера" фінансує свої жорстокі операції частково за рахунок експлуатації природних ресурсів у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка та Малі. Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на потоки доходів "Групи Вагнера", щоб зменшити її експансію та насильство в Африці, Україні та в будь-якому іншому місці", – сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон.
Санкції спрямовані проти мережі компаній, які видобувають і продають золото, мінерали, коштовне каміння та метали з африканських країн, де діє група найманців. За допомогою санкцій планується знищити джерела фінансування групи, що діє в Україні та Африці та збагачує особисто Пригожина, йдеться в заяві Міністерства фінансів.
Санкції націлені на чотири компанії, пов’язані з Пригожиним, та одну особу – Андрія Іванова, який є одним з керівників "Групи Вагнера". За даними Міністерства фінансів США, "протягом весни 2023 року Іванов тісно співпрацював з організацією Пригожина Africa Politology та високопоставленими урядовцями Малі щодо угод зі зброєю, концернів з видобутку корисних копалин та іншої діяльності групи Вагнера в Малі".
Санкції було запроваджено також щодо гірничовидобувної компанії Midas Ressources SARLU та компанії з купівлі золота та алмазів Diamville SAU, обидві розташовані в Центральноафриканській Республіці. У списку є компанія Industrial Resources General Trading (Industrial Resources), дистриб’ютор промислових товарів із Дубая, яка надавала фінансову підтримку Пригожину через компанію Diamville. Industrial Resources співпрацює з Diamville для отримання прибутку та переміщення коштів для Пригожина, стверджує Міністерство фінансів США.
"Наприклад, на початку 2022 року Industrial Resources була отримувачем алмазів, видобутих у ЦАР і проданих Diamville", – мовиться у повідомлені. Також під дію санкцій потрапило товариство з обмеженою відповідальністю DM, російська фірма, яка також брала участь у схемі продажу золота.
Як зауважує американське видання The Hill, санкції з’явилися швидко після подій навколо невдалого повстання у Росії наприкінці минулого тижня. Тоді Пригожин заявив, що іде на Москву для того, щоб змістити керівництво російської армії.
"Президент Байден та інші офіційні особи США зробили все можливе, щоб підкреслити, що США не брали жодної ролі в повстанні минулого тижня, попереджаючи, що російський президент Володимир Путін може спробувати звинуватити іноземні держави в заколоті "Групи Вагнера", що є частою тактикою Кремля", – пише видання.
У січні адміністрація Байдена назвала "Групу Вагнера" транснаціональною злочинною організацією та запровадила санкції, які мали на меті перекрити її фінансові ресурси. У травні Міністерство фінансів наклало санкції на керівника операцій "Групи Вагнера" в Малі за спробу отримати зброю через цю африканську країну для використання в Україні.
Як повідомляв Голос Америки, раніше Євросоюз наклав санкції на дочірню компанію російської "Групи Вагнера" у Судані - Meroe Gold (та її очільника) за сприяння експлуатації суданського золота. Це сталося після розслідування CNN, у якому телеканал стверджував, що російські найманці незаконно вивозили золото з Судану, щоб фінансувати війну проти України.
Польща і Литва називають базування бойовиків «Вагнер» в Білорусі загрозою
Керівники Польщі і Литви - країн НАТО, які межують з Білоруссю, заявили про небезпеку від розташування бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер» на білоруській території, де правитель Білорусі Александр Лукашенко запропонував вагнерівцям притулок після спроби бунту в Росії.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ зауважив, що зараз ще рано робити висновки про наслідки конфлікту ватажка «Вагнера» Євгенія Пригожина з російською владою, але повідомив, що «Москві та Мінську надіслали сигнали, що НАТО захищатиме кожного союзника і кожен дюйм території НАТО».
Переміщення фактично російських військ, можливо у вигляді групи «Вагнер», в Білорусь, а також переведення туди очільника групи «Вагнер» - це все для нас дуже негативні сигнали...Анджей Дуда
Київ також пильно спостерігає за переміщенням сил на території Білорусі, яку Росія вже використовувала для нападу на Україну.
«Якщо «Вагнер» розмістить своїх серійних вбивць в Білорусі, то всі сусідні країни постануть перед більшою загрозою нестабільності. З цих умов стримування і передова оборона є нашим пріоритетом», - заявив литовський президент Ґітанас Науседа на зустрічі групи керівників країн НАТО в Нідерландах 27 червня.
«На мою думку це справді серйозна проблема, яка дуже турбує. Ми її обговорили, і нам потрібні певні рішення, дуже сильні рішення. Я вважаю, що це вимагає дуже, дуже, дуже жорсткої відповіді НАТО», - наголосив польський президент Анджей Дуда, який також брав участь в тій нараді.
Польський керівник висловив сподівання, що загроза підрозділів угруповання «Вагнер» буде на порядку денному саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня.
Александр Лукашенко 27 червня підтвердив базування бійців «Вагнера» та їхнього ватажка в Білорусі і припустив, що вони будуть зокрема «ділитися» бойовим досвідом з білоруськими військовими.
Євгеній Пригожин заявляв, що має десятки тисяч бійців, але зараз не відомо яка частина з них опиниться в Білорусі.
Від приховування до прославляння, до підпорядкування
Москва тривалий час заперечувала існування російських приватних військових компаній, а потім відкидала будь-який зв’язок між урядом Росії і групою «Вагнер», яка з 2014 року воювала на сході України, а також в Сирії і діє в кількох країнах Африки.
Євгеній Пригожин навіть подавав 2021 року в суд у Лондоні на журналістську розслідувальну організацію Беллінґкет, оскаржуючи журналістські розслідування, які називали його керівником групи «Вагнер».
Але по тому, як Путін в лютому 2022 року відкрито оголосив вторгнення в Україну, Пригожин визнав себе ватажком «Вагнера» і заявляв, що його бійці воюють краще, ніж підрозділи російської армії.
Після спроби заколоту Пригожина Путін також визнав, що російський уряд напряму фінансував групу «Вагнер», і лише за минулий рік, за словами російського президента, на це було виділено понад мільярд доларів.
Група «Вагнер» вела в Росії велику рекламну кампанію для набору бійців, і її хвалили за здобутки у війні з Україною зокрема за участь в штурмі міста Бахмут.
Але на тлі суперечок Пригожина з російським міністром оборони та іншими командувачами, Москва вирішила перевести підрозділи «Вагнер» під повний контроль міністерства оборони, що стало одним з поштовхів до бунту.
Пригожин заявив, що відповідно до планів Москви з 1 липня самостійних сил «Вагнера» в російських операціях проти України більше не існуватиме.
Наслідки бунту Пригожина та майбутнє ПВК «Вагнер» — аналітики США. Відео
Окремі американські аналітики вбачають ризики через домовленість президента Білорусі з лідером “вагнерівців” Євгенієм Пригожиним, бо переконані, що Путін зробить усе аби залучити вагнерівців до регулярної армії, яка зараз слабка і потребує додаткових сил.
Що довше триватиме війна в Україні — то більше буде посилюватися хаос у Росії,— Михайло Подоляк. Відео
Cвоїми висновками щодо походу Пригожина на Москву та реакцією на це Путіна й Лукашенка з Тетяною Ворожко поділився радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
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