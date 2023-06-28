Країни ЄС домовились спільно купувати зброю

Найвищі інституції Європейського Союзу схвалили механізм, який спростить для країн ЄС спільне придбання зброї. Відповідна угода між Європейським парламентом і Радою ЄС була досягнута у вівторок ввечері.

Угода про закупівлю військової техніки сприятиме розвитку європейської оборонної промисловості, а «країни-члени ЄС зможуть ефективніше поповнювати свої запаси, виснажені допомогою Україні», — заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон після оголошення угоди.

Угода, що має назву Регламент про створення інструменту зміцнення європейської оборонної промисловості шляхом спільних закупівель (EDIRPA) — має бюджет у 300 мільйонів євро і діятиме до 31 грудня 2025 року.

Згідно з правилами, групи з принаймні трьох країн, які спільно закуповують військову техніку, отримають частину грошей із бюджету ЄС.

Для участі у спільному механізмі закупівель в рамках нової угоди компанії повинні бути «створені та мати свої структури виконавчого управління в ЄС, Ісландії, Ліхтенштейні чи Норвегії» та не можуть контролюватися «неасоційованою третьою країною». Їм також слід користуватися об’єктами та ресурсами в межах ЄС в або асоційованих третіх країнах — таких як Ісландія, Ліхтенштейн чи Норвегія, за винятком випадків, коли оборонні підрядники не мають відповідної інфраструктури в Європі для виробництва відповідної зброї.

«Якщо жорстока війна Росії проти України навчила нас чогось, так це того, що ми не готові захищатися. Ми більше не можемо дозволити собі ігнорувати це, і нам потрібно разом виправити цю ситуацію, як ми повинні були зробити це набагато раніше», — сказав Німецький євродепутат від консерваторів Міхаель Галер, який відповідав за переговори в Європарламенті.

Угоду тепер мають офіційно схвалити міністри та члени Європейського парламенту.

Як повідомляв раніше Голос Америки, 20 червня ЄС оголосив, що надасть Україні додаткову допомогу у 50 мільярдів євро (54,65 мільярда доларів). Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Бюджетний резерв у розмірі 50 мільярдів євро забезпечить українським партнерам по блоку перспективу та надійність, сказала фон дер Ляєн у коментарі журналістам після засідання Єврокомісії у Брюсселі.