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- Голос Америки
Країни ЄС домовились спільно купувати зброю
Найвищі інституції Європейського Союзу схвалили механізм, який спростить для країн ЄС спільне придбання зброї. Відповідна угода між Європейським парламентом і Радою ЄС була досягнута у вівторок ввечері.
Угода про закупівлю військової техніки сприятиме розвитку європейської оборонної промисловості, а «країни-члени ЄС зможуть ефективніше поповнювати свої запаси, виснажені допомогою Україні», — заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон після оголошення угоди.
Угода, що має назву Регламент про створення інструменту зміцнення європейської оборонної промисловості шляхом спільних закупівель (EDIRPA) — має бюджет у 300 мільйонів євро і діятиме до 31 грудня 2025 року.
Згідно з правилами, групи з принаймні трьох країн, які спільно закуповують військову техніку, отримають частину грошей із бюджету ЄС.
Для участі у спільному механізмі закупівель в рамках нової угоди компанії повинні бути «створені та мати свої структури виконавчого управління в ЄС, Ісландії, Ліхтенштейні чи Норвегії» та не можуть контролюватися «неасоційованою третьою країною». Їм також слід користуватися об’єктами та ресурсами в межах ЄС в або асоційованих третіх країнах — таких як Ісландія, Ліхтенштейн чи Норвегія, за винятком випадків, коли оборонні підрядники не мають відповідної інфраструктури в Європі для виробництва відповідної зброї.
«Якщо жорстока війна Росії проти України навчила нас чогось, так це того, що ми не готові захищатися. Ми більше не можемо дозволити собі ігнорувати це, і нам потрібно разом виправити цю ситуацію, як ми повинні були зробити це набагато раніше», — сказав Німецький євродепутат від консерваторів Міхаель Галер, який відповідав за переговори в Європарламенті.
Угоду тепер мають офіційно схвалити міністри та члени Європейського парламенту.
Як повідомляв раніше Голос Америки, 20 червня ЄС оголосив, що надасть Україні додаткову допомогу у 50 мільярдів євро (54,65 мільярда доларів). Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Бюджетний резерв у розмірі 50 мільярдів євро забезпечить українським партнерам по блоку перспективу та надійність, сказала фон дер Ляєн у коментарі журналістам після засідання Єврокомісії у Брюсселі.
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- Голос Америки
Держсекретар США: “тріщини всередині влади в Москві” не є секретом
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав “бунт Пригожина” викликом владі Путіна. Спробу озброєного повстання під проводом очільника ПВК “Група Вагнера” Євгена Пригожина посадовець вважає “прямим викликом владі Путіна”.
Про це Блінкен говорив під час інтерв’ю для ранкового телевізійного шоу Morning Joe на каналі MSNBC.
“Ви бачите розбрат у рядах, і вам не потрібен супутник, щоб це зрозуміти”, – сказав Блінкен. Він також вважає ситуацію з протистоянням вагнерівців і офіційної влади РФ “фундаментально внутрішньою справою” Росії, з якою “росіянам і Путіну доведеться рахуватися”. Загалом це свідчить про “тріщини всередині влади в Москві”, які “не є секретом”, каже держсекретар.Він також нагадав, що Пригожин, ведучи тривалу полеміку з Путіним, поставив під сумнів саму безпідставну передумову війни, ніби НАТО чи Україна становили загрозу для Росії.
Блінкен натомість вкотре запевнив, що Сполучені Штати зосереджені на підтримці України.
Держсекретар вважає, що наслідки озброєного повстання можуть бути корисними для контрнаступу України – “тією мірою, якою Москва відволікається на власні внутрішні розбіжності”.
“Я думаю, що тут є певна можливість, але це тільки початок, думаю, що це відобразиться не протягом наступних днів, а протягом наступних тижнів і місяців”, – припускає Блінкен.
Як повідомляв Голос Америки, американські експерти, аналізуючи можливі наслідки бунту Пригожина, заявляють, що Путіну потрібні сили "Групи Вагнера", незалежно від того, зрадили вони його чи ні.
Як бунт Пригожина вплине на допомогу США Україні можна почитати у підбірці коментарів політиків та експертів.
- Голос Америки
Ставлення до США та Байдена за кордоном переважно позитивне – опитування Pew
Більшість людей у 23 країнах світу мають переважно позитивне ставлення до США та президента Байдена. Такими є результати останнього опитування дослідницького центру Pew, проведене у країнах, багато з яких є союзниками США. Серед 27 тисяч опитаних 59% позитивно сприймають США, 30 % - негативно. Разом з тим 54% респондентів довіряють Байдену, 39% не довіряють.
Найбільшу підтримку США мають у Польщі, Ізраїлі, Південній Кореї, Нігерії, Японії та Кенії.
Серед опитаних країн Польща, де, за словами дослідників, позитивні погляди на США значно зросли після вторгнення Росії в Україну, дає США найвищий рейтинг: 93% поляків висловлюють схвальну думку щодо США. Найнижчі оцінки США отримали в Угорщині, де лише 44% дорослих висловлюють позитивну думку, порівняно з 55% у 2022 році.
Опитування також проаналізувало думки респондентів про роль Америки у світі та вплив через ЗМІ, культуру, освіту та економіку. Переважна більшість, 82% опитаних, погодилися, що США втручаються у справи інших країн, але близько половини з них сказали, що це втручання сприяє миру у всьому світі.
Соціологи також поцікавились, чи вірять вони, що США враховують інтереси їх країн, коли приймають зовнішньополітичні рішення. Так, 49% респондентів відповіли, що США враховують їхні інтереси значною мірою або достатньою мірою, а 50% стверджують, що не дуже або зовсім не враховують їхні інтереси.
Опитування показало, що кількість опитаних, яка вважає, що США прислухаються до їхнії країн, зростає - в 12 країнах вона досягла найвищого рівня, ніж в будь-якому з опитувань центру Pew. Наприклад, у Польщі, Німеччині та Сполученому Королівстві – трьох ключових союзниках США по НАТО – частка тих, хто каже, що США враховують їхні інтереси, зараз більша, ніж будь-коли за останні два десятиліття.
- Голос Америки
Українські війська наступають на чотирьох ділянках фронту, намагаючись заплутати Росію щодо місця головного удару – експерти
Основні військові резерви України, включаючи більшість бригад, які були нещодавно підготовлені на Заході та оснащені сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не були задіяні в операції, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю британському діловому щоденнику Financial Times. Розмова відбувалася на тлі численних спекуляцій щодо того, чи контрнаступ України, який очікували ще навесні, і для якого Захід надав зброю та підготовку для військових, буде мати успіх і Україна зможе визволити всю чи більшу частину своєї території від російської окупації.
Говорячи про те, що вдалося визволити, Резніков сказав, що українські Збройні сили мають «певні досягнення», але Генштаб не оприлюднює конкретні дані, щоб не розкривати місця розташування військ. «Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певний район чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству», – сказав Резніков.
За даними Міністерства оборони Великої Британії, на які посилається газета, завдяки контрнаступу, Україна наразі звільнила близько 300 квадратних кілометрів, що вдвічі більше ніж офіційно оголосив Київ. Незважаючи на це, президент України Володимир Зеленський визнав, що досягнення «повільніші, ніж хотілося б», наголошує газета.
Як зауважують західні оглядачі, українські сили зараз беруть участь у формувальних операціях, які мають на меті виявити слабкі місця з російських ліній оборони, на створення яких Росія мала багато місяців. Ці лінії, за словами експертів, мають кілька ступенів оборони, кілька рядів військ, мінні поля та окопи. Аналітики кажуть, що численні точки атаки створені для того, щоб Росія не могла здогадатись, звідки буде головний удар.
У розмові з газетою Резніков попередив, що операція буде відрізнятися від минулорічного приголомшливого розгрому російських військ під Києвом, на Харківщині та Херсонщині. «Не можна очікувати дива в кожній операції», – сказав Резніков.
Як пише американська аналітична група Інституту вивчення війни (ISW), українські війська проводили контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту і, станом на 27 червня, досягли певних успіхів.
Експерти порівнюють заяви президента України Володимира Зеленського, який повідомив, що українські війська просунулися на всіх активних ділянках фронту від Донецької до Запорізької областей, з російськими джерелами, зокрема Міністерством оборони Росії, які також повідомляють, що українські сили продовжували обмежені сухопутні атаки поблизу та на південь від Кремінної та навколо Бахмута, а також на південь від Великої Новосілки в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей та на південь від Оріхова на заході Запорізької області.
Як зауважують аналітики ISW, президент Росії Володимир Путін 27 червня стверджував, що Україна вважає оріхівський напрямок на заході Запорізької області «основним напрямком удару», і це, на думку ISW, може означати, що Путін назвав власний «оборонний пріоритет». А це, на думку аналітиків, не обов’язково означає, що так воно і є з точки зору України.
«Путін, можливо, визначив сектор фронту, який він вважає найбільш критичним для утримання», – мовиться у зведенні ISW.
Тим часом британська розвідка звертає увагу на події на півдні України, де рано вранці 22 червня ЗСУ завдали удару по автомобільних мостах через Чонгар між Кримським півостровом та окупованою Росією Херсонською областю.
Як зазначають британські військові аналітики, ці мости обслуговують один із двох основних шляхів сполучення між Кримом та Херсоном, а маршрут через ці мости є найпрямішим маршрутом від російського кримського логістичного центру Джанкой та Запорізького напрямку, де Росія зараз обороняється від великого наступу України.
«Тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським матеріально-технічним конвоям потрібно було принаймні на 50% більше часу, щоб дістатися до фронту альтернативними шляхами», – зауважує британська розвідка.
Її звіти показують, що російська влада побудувала понтонний місту протягом 24 годин після нападу, що свідчить про те, наскільки цей шлях є життєво важливим для російських військових зусиль в окупованій Україні.
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