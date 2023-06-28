Путін "абсолютно" ослаблений і програє війну - Байден

Бойові машини, бронетехніка, броньовані Bushmaster – серед допомоги, яку Україна отримує від Австралії. 75% відсотків австралійців підтримують надання Україні військової техніки, згідно з опитуванням Lowy Institute.

26 червня Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 73,5 мільйона доларів включаючи 70 військових машин для захисту від російської агресії. Ця країна є однією із найбільших країн поза НАТО, яка надає допомогу Україні – боєприпаси, оборонне обладнання, в тому числі десятки бронетехніки Bushmaster. Про стабільну міцну підтримку австралійського уряду та населення журналіст Української служби Голосу Америки Олексій Коваленко говорив із послом України в Австралії та Новій Зеландії Василем Мирошниченком.

Олексій Коваленко: Буквально цього тижня стало відомо, що Австралія надала Україні новий пакет допомоги у розмірі більш ніж 70 мільйонів доларів. Чи пов'язує Австралія саме цей пакет допомоги Україні з контрнаступом?

Василь Мирошниченко: Австралія підтримує Україну з початку повномасштабної агресії Росії. Минулого року при владі ще був попередній уряд і вони розпочали цю допомогу.

Австралія підтримує Україну з початку повномасштабної агресії Росії.

Bushmaster надано, на сьогодні це вже 90 цих автомобілів і більшість з них вже доставлені в Україну. Ми бачили як вони працювали на Харківському напрямку, зараз вони також на Донецькому напрямку знаходяться. Ця підтримка йшла системно. Відбулася зміна уряду минулого року, до влади прийшли лейбористи в травні, вони продовжили цю підтримку та оголошували різноманітні пакети [допомоги]. В цих пакетах зокрема були різні види озброєнь, була також і броньована техніка М113.

Саме в останньому пакеті, який було оголошено 26 червня в Австралії до 28 М113, які вже передали Україні, а це гусенична бронетехніка – вони додали ще 28. І також, крім того, вони надали 28 вантажних автомобілів.

Допомогу із тренуваннями та підготовкою наших військових, як ви знаєте, у Великій Британії [надають] австралійці та новозеландці, вони разом здійснюють підготовку наших бійців в Британії.

О.К.: Зараз також йде багато розмов щодо можливого постачання Україні австралійських винищувачів F-18 Hornet. На якому етапі перебувають ці розмови та як ці винищувачі могли б допомогти Україні?

В.М.: Дійсно, в Австралії були на озброєнні F-18, це Hornet, які використовуються Військово-морськими силами. Вони замінили ці літаки, перейшли на F-35. Зараз в Австралії є програма по F-35, вони замовили нові літаки.

Стан справ з F-18 вивчається, поки що ми розуміємо, що це вже доволі давні літаки. І тому певною мірою це перебуває в комерційній площині. І українська сторона буде вивчати, чи ми взагалі їх можемо використовувати.

Тим не менш, як ви знаєте, ми зараз ведемо глобальну кампанію, щоб отримати F-16. І, мабуть, пріоритет для України є F-16 у зв'язку з тим, що підготовка пілотів на різних видах літаків – надзвичайно складна процедура.

Нам потрібно фокусуватися на літаках, для яких, мабуть, найбільш реалістично забезпечити підготовку пілотів. Тому, чесно кажучи, Hornet, звичайно, шуму наробили і в Україні, і взагалі у світових ЗМІ. Але українська сторона офіційний запит на них не робила.

О.К.: Lowy Institute проводив опитування, згідно з яким три чверті всіх австралійців, які були опитані, підтримують надання Україні зброї від Австралії. Як так сталося, що, незважаючи на те, що Австралія все ж таки є однією з найбільш віддалених від України країн у світі, є такий рівень підтримки України?

В них є традиція. Традиція того, що вони не терплять ситуацій, коли відбувається якась несправедливість

В.М.: Це пов'язано в першу чергу з історією Австралії. Для Австралії найважливішим днем є День Анзаку. Це день участі Збройних сил Австралії та Нової Зеландії у Першій світовій війні. І саме те, що Австралія знаходиться далеко від будь-чого. В них є історія участі своїх військових захисників у різноманітних конфліктах.

Це перша світова війна, друга світова війна, ну і потім фактично регіональні конфлікти тут – і в В'єтнамі, і в Індонезії, за Східний Тімор. Тому в них є традиція. Традиція того, що вони не терплять ситуацій, коли відбувається якась несправедливість.

І оце відчуття несправедливості, яке відбулося з Україною, відтворило в їхній національній ментальності, в їхньому дусі оцей досвід і історію Анзаку.

О.К.: Нещодавно Австралія ухвалила закон, згідно з яким Росії забороняється будувати нове посольство навпроти будівлі австралійського парламенту. Наскільки серйозно австралійський уряд поставився до можливості російського шпигунства над Австралією?

В.М.: Досить серйозно. Тут вже останніх півроку відбуваються гучні історії, коли виявлені мережі російських шпигунів, які були в загальному глибокому підпіллі.

В них є велике радянське посольство, яке вони успадкували, є також резиденція. І це третя ділянка, де вони мали збудувати нове посольство. Дійсно, дуже близько до парламенту.

Гарне приміщення, але вони за цей весь час до 2022 року, збудували там лише невеличку частину будівлі і фактично не виконали ті умови за контрактом із місцевою установою, яка керує управлінням землею. І минулого року це агентство фактично призупинило цей контракт оренди землі, що вони оскаржували в суді. Три тижні тому росіяни виграли цей суд, і саме це спровокувало рішення уряду Австралії провести [рішення про заборону] на законодавчому рівні. Вони, до речі, за шість хвилин протягнули закон в двох палатах парламенту. І фактично відповідно до цього закону вони забрали цю землю на підставі питань національної безпеки.

О.К.: І що до іншої країни, про яку ви вже згадували, про допомогу Нової Зеландії до України. Нещодавно Нова Зеландія збільшила підтримку України, продовжила розміщення своїх військових у Британії для навчання українських військових та надала ще понад 3 мільйони доларів на різні ініціативи з підтримки України. Можете більше розповісти про підтримку України саме Новою Зеландією?

В.М.: Нова Зеландія надає підтримку наскільки вона може. Це країна із населенням 5 мільйонів. Цікаво, що Нова Зеландія є членом країн «п'яти очей», тобто це співпраця між Сполученими Штатами, Канадою, Великою Британією, Австралією та Новою Зеландією. Це співпраця між спецслужбами, які діляться інформацією.

Нова Зеландія надавала нам допомогу з початку повномасштабного вторгнення. Вона надавала літак, який літав по Європі, допомагаючи з логістичними послугами. Були розвідники новозеландські, які працювали і в Європі, надаючи допомогу Україні. Також підготовка військових. Нова Зеландія здійснювала закупівлю зброї, яку передавали на фонд НАТО і в Британії також дещо закуповували для нас. Я сподіваюся, що Нова Зеландія продовжить це робити.

Відбулися, до речі, контакти на високому рівні. Минулого листопада до нас приїздив в Україну міністр оборони Нової Зеландії. Це, до речі, досить така велика подія була, тому що за всю історію наших двосторонніх відносин з Новою Зеландією раніше до нас ніхто не приїжджав.

О.К.: Як в майбутньому може виглядати партнерство України з Новою Зеландією та Австралією? Як ці країни можуть допомогти Україні у післявоєнній відбудові?

В.М.: Австралія та Нова Зеландія можуть грати важливу роль в різних напрямках. По-перше, Австралія, мабуть, серед лідерів у сфері гірничодобувної індустрії. Тут сконцентровані найкращі технології, є величезна кількість капіталу, який може бути використаний в Україні для пошуку, видобутки та переробки критичних мінералів в Україні. Також є багато можливостей у сфері технологій, IT, аутсорсингу.

Тому можливості є, на них потрібно працювати. І плануємо на цьому сфокусуватися. Звичайно, зараз основний акцент на допомозі військово-технічній. Коли ми переможемо на війні, зможемо прийти до відбудови, але це все, знаєте, паралельні процеси.

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