Брифінг. Наскільки серйозною є ядерна загроза зараз? Думки експертів

Брифінг Голосу Америки - наживо. Наскільки серйозною є ядерна загроза в Україні зараз? Оцінки українських та західних експертів. Також говоримо про реакцію світу на атаку на Краматорськ. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.