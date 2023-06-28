Брифінг. Наскільки серйозною є ядерна загроза зараз? Думки експертів
Брифінг Голосу Америки - наживо. Наскільки серйозною є ядерна загроза в Україні зараз? Оцінки українських та західних експертів. Також говоримо про реакцію світу на атаку на Краматорськ. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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