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Мешканці Південної Кореї сьогодні помолодшали принаймні на рік
Населення Південної Кореї сьогодні помолодшало принаймні на рік. Такі зміни у особистому літочисленні громадян країни відбулися через набуття чинності нового закону.
Йдеться про закон, за яким Корея буде використовувати лише міжнародну систему визначення віку людини.
До сьогодні найбільш поширеною системою була традиційна, за якою дітям, зразу після народження, приписували рік життя, а першого січня кожного року - додавали ще один, незалежно від дати народження.
У 60-х Південна Корея почала використовувати міжнародну систему для медичних і юридичних документів, але багато корейців продовжували дотримуватися традиційного методу обчислення, що нерідко призводило до плутанини.
Закон про повний перехід на міжнародну систему ухвалили торік у грудні, за підтримки 86% громадян, які, кажуть, зовсім не проти відчути себе трохи молодше.
У коментарях журналістам мешканці країни зізналися, що, наприклад, почуваються чудово, коли наступного року мало б виповнитися 30 за традиційною системою, але із переходом на нову до 30-ти - “ще далеко”, бо тобі “знову” 28.
Дехто з 20-річних ділився побоювання, що знову не можна буде вживати алкоголь. “Але тепер я відчув полегшення, бо виявилося, що я все одно можу. Коли я був підлітком, я думав, що 20 - це класно, та виявилося, що це так. Я щасливий знову повернутися до підліткового віку”, – поділився емоціями громадянин Південної Кореї.
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Посол Китаю в ЄС каже, що не виключає повернення всіх українських територій під контроль Києва. Блінкен говорить про "подвійну роль" Пекіна
Представник Китаю в Європейському Союзі заявив західним ЗМІ, що Пекін може підтримати цілі України щодо відновлення своєї територіальної цілісності 1991 року, включно з Кримом, який Росія анексувала в 2014 році. Тим часом державний секретар США вважає, що Китай "грає подвійну роль" у питанні України.
Відповідаючи у вівторок на запитання журналістів, які запитали посла Китаю в ЄС Фу Цун про підтримку цілей Києва, які включають повернення всіх українських регіонів, які окупувала Росія, високопоставлений китайський дипломат сказав: "Я не розумію, чому б і ні". Як повідомляє катарський телеканал Al Jazeera, Фу Цун говорив з кореспондентом телеканалу та ще двома іншими ЗМІ.
"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Отже, коли Китай налагодив відносини з колишнім Радянським Союзом, ми домовилися про це. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо", – сказав Фу Цун.
У середу речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що позиція Китаю щодо того, що в Пекіні продовжують назвати "українською кризою" є "послідовною та чіткою".
"Ми вважаємо, що всі сторони повинні створити умови для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів", – заявила речниця китайського МЗС.
США кажуть, що Пекін хоче грати "подвійну роль"
Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу, що позицію Китаю щодо війни в Україні, ймовірно, "стає все більш складно" утримувати для Пекіна.
"Пекіну довелося йти дуже складною лінією щодо цього з першого дня", – сказав Блінкен в ефірі новинного телеканалу MSNBC.
"З одного боку, пошук способів підтримати Росію — включаючи дипломатичне просування її аргументів, її хибних аргументів у всьому світі – в той же час намагання здаватися нейтральним і намагатися якось представити себе як миротворця", – сказав Блінкен.
Головний американський дипломат зазначив, що він говорив про російську війну під час його розмов під час перебування в Пекіні минулого тижня, і "ми погодилися, що це те, про що нам потрібно продовжувати говорити".
"Можливо, настане момент, якщо з’явиться можливість для справжньої дипломатії та переговорів, коли Китай зможе зіграти позитивну та продуктивну роль. На жаль, це все ще, на мою думку, далеко в майбутньому. Але я думаю, що деяка напруга, пов’язана з подвійною роллю, яку Китай намагається відігравати, стає все більш очевидною", – сказав Блінкен.
Розмова з кореспондентом MSNBC відбувалася у контексті підтримки Росії, яку Китай висловив після короткочасного повстання керівника "Групи Вагнера" Євгена Пригожина.
Раніше китайський представник у Франції ставив під сумнів приналежність Криму до України
Коментарі китайського посла пролунали після Європейсько-китайського ділового саміту 2023 року в Брюсселі 16 червня та напередодні саміту Європейської комісії, який має обговорювати допомогу Україні та стосунки з Китаєм.
У квітні інтерв’ю New York Times Фу сказав, що Пекін не визнає спроби Москви анексувати українські території, включаючи Крим і Донбас.
Також у квітні, як повідомляв Голос Америки, виступаючи в ефірі французького новинного телеканалу, посол Китаю у Франції Лу Шає сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під початком. Відповідаючи на запитання про Крим, він сказав, "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".
Він також заявив, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки "немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни".
Ці заяви викликали міжнародний скандал, бо керівництво ЄС та європейські країни, включно з Францією, вимагали від Пекіна пояснень щодо того, чи він ставить під сумнів суверенітет України та інших країн, що здобули незалежність від Радянського Союзу, передусім країн Балтії.
Пізніше спецпредставник Китаю із мирного врегулювання російської війни в Україні Лі Гуей у травні здійснив турне до України, Польщі, Франції і Росії, для того, як заявив китайський МЗС, щоб знайти «політичне вирішення української кризи».
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай заявляв про свою «нейтральну» позицію – він не засудив російське вторгнення до України, але при цьому закликав до збереження суверенітету та територіальної цілісності країн, закликаючи всі сторони до врегулювання конфлікту.
Як повідомляв Голос Америки, у травні спеціальний посланець Китаю закликав західних партнерів України припинити постачати їй зброю, бо це «розпалює конфлікт».
«Підбадьорюючий» крок, але недостатній – американські оглядачі
Західні оглядачі позитивно оцінили нову заяву, що пролунала від чільного китайського дипломата. Колишній посол США у Росії Майкл Макфол написав у Twitter, що заява Фу Цуна є «підбадьорюючою».
А аналітик компанії Eurasia Group Іан Бреммер зауважив, що те, що Крим - це Україна, є позицією МЗС Китаю. Але він додав, що було б добре, щоб її підтвердив і найвищий керівник в Пекіні.
"Хотів би почути це від Сі Цзіньпіна", – твітить аналітик.
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Швейцарія розширила санкції проти військових і журналістів Росії, але заблокувала надання Україні 96 танків Leopard 1
Швейцарія розширила фінансові санкції, а також туристичні обмеження проти російських юридичних та фізичних осіб услід за обмеженнями з боку ЄС.
Йдеться зокрема про осіб, компанії та організації, які підтримують незаконну депортацію українських дітей до Росії, повідомляє інформагенція Reuters.
96 швейцарських танків не нададуть Україні
Водночас країна, відповідно до власного нейтралітету, заблокувала продаж танків Leopard 1 Україні.
Йдеться про угоду з виробником зброї Ruag AG, згідно з якою 96 неробочих танків могли б бути відремонтовані в Німеччині, а потім відправлені в Україну. Зараз ці танки перебувають в Італії.
Швейцарський уряд заявив, що запит не відповідає чинному законодавству, яке забороняє надсилання зброї до зони активних бойових дій, повідомляє видання Bloomberg.
Утім, як інформує видання, це рішення не пов’язане з окремим продажем 25 танків Leopard 2 швейцарської армії, які повинні надійти німецькій компанії Rheinmetall AG. Ця угода отримала урядове схвалення і, очікується, завершиться наступного року.
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент України Володимир Зеленський раніше цього місяця звертався до парламенту Швейцарії, зокрема з проханням про дозвіл на реекспорт озброєння швейцарського виробництва в Україну.
“Я знаю, що у вас триває дискусія щодо дозволів на реекспорт зброї для захисту України. Я хочу, щоб кожен учасник і учасниця дискусії пам’ятали один факт: ми просимо у світу зброю, щоб наша українська територія знову була територією миру”, - казав Зеленський.
Раніше з таким же закликом до Швейцарії зверталися також Німеччина, Іспанія та Данія.
Пропагандистам, вагнерівцям та причетним до депортації українських дітей - санкції
Щодо нових санкцій Швейцарії, то, за інформацією Reuters, окрім причетних до злочинної депортації українських дітей до Росії, вони стосуються також військовослужбовців російських збройних сил, представників контрольованих державою російських ЗМІ та членів “Групи Вагнера”, яка влаштувала невдалий заколот минулих вихідних.
Санкції передбачають заморожування активів і заборону на поїздки та транзит через Швейцарію.
Як повідомляв Голос Америки, посли ЄС 21 червня узгодили 11-й пакет санкцій проти Росії. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, таке рішення має на меті посилення експортних обмежень для організацій, що підтримують Кремль.
Десятки російських шпигунів у Швейцарії
Крім того, швейцарська розвідка заявила, що принаймні третина осіб, які акредитовані як дипломатичний або технічно-адміністративний персонал у дипломатичних і консульських представництвах у Женеві та Берні, насправді працюють на російські спецслужби.
Тобто десятки шпигунів працюють на користь Росії при посольствах РФ у Швейцарії, йдеться у звіті місцевої розвідки.
Також там сказано, що і Китай має десятки шпигунів у своїх дипломатичних місіях у Швейцарії, цитує звіт агенція Associated Press.
Головне розвідувальне агентство Швейцарії стверджує, що Росія продовжує маскувати десятки шпигунів під дипломатів, що робить країну “гарячою точкою російського шпигунства в Європі”.
У своєму щорічному звіті агентство заявило, що після інциденту зі Скрипалем у 2018 році та вторгнення Росії в Україну розвідувальна діяльність РФ була послаблена у Європі та Північній Америці, але їхня кількість залишалася стабільною саме у Швейцарії.
При цьому кількість шпигунів Китаю значно менша, ніж у Росії, повідомляє агентство АР.
В статті використано матеріали АР, Reuters.
"Для миру нам потрібна Україна в НАТО", – прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас. Відео
"Єдине, що може завершити цикл агресії Росії проти її сусідів, це членство в НАТО… Ми повинні надіслати українським солдатам в окопах сильний сигнал надії, що з членством в НАТО на горизонті вони ведуть останню війну з Росією", – прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас
“Австралійці не терплять несправедливості”, - посол України в Австралії про військову допомогу. Інтервʼю
Бойові машини, бронетехніка, броньовані Bushmaster – серед допомоги, яку Україна отримує від Австралії. 75% відсотків австралійців підтримують надання Україні військової техніки, згідно з опитуванням Lowy Institute.
26 червня Австралія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 73,5 мільйона доларів включаючи 70 військових машин для захисту від російської агресії. Ця країна є однією із найбільших країн поза НАТО, яка надає допомогу Україні – боєприпаси, оборонне обладнання, в тому числі десятки бронетехніки Bushmaster. Про стабільну міцну підтримку австралійського уряду та населення журналіст Української служби Голосу Америки Олексій Коваленко говорив із послом України в Австралії та Новій Зеландії Василем Мирошниченком.
Олексій Коваленко: Буквально цього тижня стало відомо, що Австралія надала Україні новий пакет допомоги у розмірі більш ніж 70 мільйонів доларів. Чи пов'язує Австралія саме цей пакет допомоги Україні з контрнаступом?
Василь Мирошниченко: Австралія підтримує Україну з початку повномасштабної агресії Росії. Минулого року при владі ще був попередній уряд і вони розпочали цю допомогу.
Австралія підтримує Україну з початку повномасштабної агресії Росії.Василь Мирошниченко, Посол України в Австралії
Bushmaster надано, на сьогодні це вже 90 цих автомобілів і більшість з них вже доставлені в Україну. Ми бачили як вони працювали на Харківському напрямку, зараз вони також на Донецькому напрямку знаходяться. Ця підтримка йшла системно. Відбулася зміна уряду минулого року, до влади прийшли лейбористи в травні, вони продовжили цю підтримку та оголошували різноманітні пакети [допомоги]. В цих пакетах зокрема були різні види озброєнь, була також і броньована техніка М113.
Саме в останньому пакеті, який було оголошено 26 червня в Австралії до 28 М113, які вже передали Україні, а це гусенична бронетехніка – вони додали ще 28. І також, крім того, вони надали 28 вантажних автомобілів.
Допомогу із тренуваннями та підготовкою наших військових, як ви знаєте, у Великій Британії [надають] австралійці та новозеландці, вони разом здійснюють підготовку наших бійців в Британії.
О.К.: Зараз також йде багато розмов щодо можливого постачання Україні австралійських винищувачів F-18 Hornet. На якому етапі перебувають ці розмови та як ці винищувачі могли б допомогти Україні?
В.М.: Дійсно, в Австралії були на озброєнні F-18, це Hornet, які використовуються Військово-морськими силами. Вони замінили ці літаки, перейшли на F-35. Зараз в Австралії є програма по F-35, вони замовили нові літаки.
Стан справ з F-18 вивчається, поки що ми розуміємо, що це вже доволі давні літаки. І тому певною мірою це перебуває в комерційній площині. І українська сторона буде вивчати, чи ми взагалі їх можемо використовувати.
Тим не менш, як ви знаєте, ми зараз ведемо глобальну кампанію, щоб отримати F-16. І, мабуть, пріоритет для України є F-16 у зв'язку з тим, що підготовка пілотів на різних видах літаків – надзвичайно складна процедура.
Нам потрібно фокусуватися на літаках, для яких, мабуть, найбільш реалістично забезпечити підготовку пілотів. Тому, чесно кажучи, Hornet, звичайно, шуму наробили і в Україні, і взагалі у світових ЗМІ. Але українська сторона офіційний запит на них не робила.
О.К.: Lowy Institute проводив опитування, згідно з яким три чверті всіх австралійців, які були опитані, підтримують надання Україні зброї від Австралії. Як так сталося, що, незважаючи на те, що Австралія все ж таки є однією з найбільш віддалених від України країн у світі, є такий рівень підтримки України?
В них є традиція. Традиція того, що вони не терплять ситуацій, коли відбувається якась несправедливістьВасиль Мирошниченко, посол України в Австралії
В.М.: Це пов'язано в першу чергу з історією Австралії. Для Австралії найважливішим днем є День Анзаку. Це день участі Збройних сил Австралії та Нової Зеландії у Першій світовій війні. І саме те, що Австралія знаходиться далеко від будь-чого. В них є історія участі своїх військових захисників у різноманітних конфліктах.
Це перша світова війна, друга світова війна, ну і потім фактично регіональні конфлікти тут – і в В'єтнамі, і в Індонезії, за Східний Тімор. Тому в них є традиція. Традиція того, що вони не терплять ситуацій, коли відбувається якась несправедливість.
І оце відчуття несправедливості, яке відбулося з Україною, відтворило в їхній національній ментальності, в їхньому дусі оцей досвід і історію Анзаку.
О.К.: Нещодавно Австралія ухвалила закон, згідно з яким Росії забороняється будувати нове посольство навпроти будівлі австралійського парламенту. Наскільки серйозно австралійський уряд поставився до можливості російського шпигунства над Австралією?
В.М.: Досить серйозно. Тут вже останніх півроку відбуваються гучні історії, коли виявлені мережі російських шпигунів, які були в загальному глибокому підпіллі.
В них є велике радянське посольство, яке вони успадкували, є також резиденція. І це третя ділянка, де вони мали збудувати нове посольство. Дійсно, дуже близько до парламенту.
Гарне приміщення, але вони за цей весь час до 2022 року, збудували там лише невеличку частину будівлі і фактично не виконали ті умови за контрактом із місцевою установою, яка керує управлінням землею. І минулого року це агентство фактично призупинило цей контракт оренди землі, що вони оскаржували в суді. Три тижні тому росіяни виграли цей суд, і саме це спровокувало рішення уряду Австралії провести [рішення про заборону] на законодавчому рівні. Вони, до речі, за шість хвилин протягнули закон в двох палатах парламенту. І фактично відповідно до цього закону вони забрали цю землю на підставі питань національної безпеки.
О.К.: І що до іншої країни, про яку ви вже згадували, про допомогу Нової Зеландії до України. Нещодавно Нова Зеландія збільшила підтримку України, продовжила розміщення своїх військових у Британії для навчання українських військових та надала ще понад 3 мільйони доларів на різні ініціативи з підтримки України. Можете більше розповісти про підтримку України саме Новою Зеландією?
В.М.: Нова Зеландія надає підтримку наскільки вона може. Це країна із населенням 5 мільйонів. Цікаво, що Нова Зеландія є членом країн «п'яти очей», тобто це співпраця між Сполученими Штатами, Канадою, Великою Британією, Австралією та Новою Зеландією. Це співпраця між спецслужбами, які діляться інформацією.
Нова Зеландія надавала нам допомогу з початку повномасштабного вторгнення. Вона надавала літак, який літав по Європі, допомагаючи з логістичними послугами. Були розвідники новозеландські, які працювали і в Європі, надаючи допомогу Україні. Також підготовка військових. Нова Зеландія здійснювала закупівлю зброї, яку передавали на фонд НАТО і в Британії також дещо закуповували для нас. Я сподіваюся, що Нова Зеландія продовжить це робити.
Відбулися, до речі, контакти на високому рівні. Минулого листопада до нас приїздив в Україну міністр оборони Нової Зеландії. Це, до речі, досить така велика подія була, тому що за всю історію наших двосторонніх відносин з Новою Зеландією раніше до нас ніхто не приїжджав.
О.К.: Як в майбутньому може виглядати партнерство України з Новою Зеландією та Австралією? Як ці країни можуть допомогти Україні у післявоєнній відбудові?
В.М.: Австралія та Нова Зеландія можуть грати важливу роль в різних напрямках. По-перше, Австралія, мабуть, серед лідерів у сфері гірничодобувної індустрії. Тут сконцентровані найкращі технології, є величезна кількість капіталу, який може бути використаний в Україні для пошуку, видобутки та переробки критичних мінералів в Україні. Також є багато можливостей у сфері технологій, IT, аутсорсингу.
Тому можливості є, на них потрібно працювати. І плануємо на цьому сфокусуватися. Звичайно, зараз основний акцент на допомозі військово-технічній. Коли ми переможемо на війні, зможемо прийти до відбудови, але це все, знаєте, паралельні процеси.
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