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Джо Байден: Путін "явно програє війну". ЧАС-ТАЙМ

Джо Байден: Путін "явно програє війну". ЧАС-ТАЙМ
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Джо Байден: Путін "явно програє війну". ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден вважає, що спроба озброєного бунту лідера вагнерівців Пригожина ослабила позиції Путіна. Чи може дестабілізація у Росії позначитися на здатності росіян вести війну – заяви у США.

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