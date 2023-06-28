Джо Байден: Путін "явно програє війну". ЧАС-ТАЙМ

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Український контрнаступ відбувається повільно, але впевнено – репортаж з передової. Поранений у Бахмуті бойовий медик Олександр Статієв народився і виріс у Туркменістані, але для життя обрав Україну і вивчив українську мову. “Австралія системно підтримує Україну”, - посол України у Канберрі. В США волонтери взялись за місію показати сучасне українське мистецтво з Харкова. У Південній Кореї усе населення країни сьогодні помолодшало принаймні на рік.