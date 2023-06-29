Як просувається контрнаступ – репортаж з передової. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден вважає, що спроба озброєного бунту лідера вагнерівців Пригожина ослабила позиції президента Росії Владіміра Путіна. Держсекретар Блінкен каже, що події вихідних показали “тріщини” у режимі Путіна. Контрнаступ українських військ просувається не так швидко як хотілося б, але просуваєтеся - про це журналістці Голосу Америки розповіли українські військові на передовій.
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червень 28, 2023
Чи збільшилася загроза з боку Білорусі? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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червень 24, 2023
США – про порушення Росії в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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червень 23, 2023
Результати Конференції із відновлення України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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