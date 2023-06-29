Як просувається контрнаступ – репортаж з передової. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден вважає, що спроба озброєного бунту лідера вагнерівців Пригожина ослабила позиції президента Росії Владіміра Путіна. Держсекретар Блінкен каже, що події вихідних показали “тріщини” у режимі Путіна. Контрнаступ українських військ просувається не так швидко як хотілося б, але просуваєтеся - про це журналістці Голосу Америки розповіли українські військові на передовій.