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Студія Вашингтон

Як просувається контрнаступ – репортаж з передової. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Як просувається контрнаступ – репортаж з передової. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Як просувається контрнаступ – репортаж з передової. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден вважає, що спроба озброєного бунту лідера вагнерівців Пригожина ослабила позиції президента Росії Владіміра Путіна. Держсекретар Блінкен каже, що події вихідних показали “тріщини” у режимі Путіна. Контрнаступ українських військ просувається не так швидко як хотілося б, але просуваєтеся - про це журналістці Голосу Америки розповіли українські військові на передовій.

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