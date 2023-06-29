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- Голос Америки
Столтенберг в Брюсселі: найнагальніше завдання НАТО - підтримати Україну
Найбільш нагальним завданням на тлі подій в Росії є підтримати Україну, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в Брюсселі в четвер. Він відзначив, що спроба бунту бойовиків ПВК "Вагнер" виявила "тріщини і розбрат" в Росії.
Столтенберг підкреслив, що ці події є внутрішнім питанням Росії і "ще надто рано робити висновки". "Для НАТО важливо і найбільш нагально та невідкладно - допомогти Україні, забезпечити, що Україна превалюватиме як суверенна незалежна держава в Європі", - додав посадовець.
Зокрема, додав Столтенберг, країни ЄС почали навчання українських пілотів на літаках F-16.
Столтенберг, а також президент України Володимир Зеленський візьмуть участь в саміті ЄС, що відбувається 29-30 червня в Брюсселі. Очікується, що Зеленський виступить перед учасниками саміту відеозв'язком.
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив в четвер, що "слабкий Путін є більшою небезпекою", вказавши, що внутрішня дестабілізація Росії "є ризиком".
З Боррелем не погодився президент Литви Гітанас Науседа. "Деякі колеги інколи говорять, що сильний Путін менш небезпечний ніж слабкий Путін. Я не погоджуюсь з цим", - заявив посадовець.
"Ми повинні йти вперед і бути рішучими, бо зараз ключовий момент історії", - додав Науседа.
Напередодні президент США Джо Байден сказав, що Путін "абсолютно" ослаблений після бунту Пригожина. "Він програє війну вдома. Він став ізгоєм у всьому світі. І йдеться не тільки про НАТО, не тільки Європейський Союз, а і про Японію", – додав він.
Питання спроби бунту ПВК "Вагнер" - одне з центральних для обговорення лідерів ЄС на саміті, хоча раніше це питання не було на порядку денному, заявила напередодні прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас.
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Наскільки висока загроза теракту Росії на ЗАЕС? Оцінки західних експертів
Невідворотної загрози теракту Росії на Запорізькій АЕС чи використання Росією ядерної зброї проти України немає. Але легковажити небезпекою теж не варто, зокрема з огляду на останні події у Росії довкола ПВК "Вагнер", коли президент Путін може почуватись загнаним у кут, тож його поведінка може бути нестабільною. Так вважають низка західних експертів, яких опитав Голос Америки.
На думку оглядачів, після руйнування Каховської ГЕС Києву важливо діяти на випередження і повідомляти про загрозу теракту на ЗАЕС, щойно вони отримають хоч якесь свідчення цього. Проте експерти також застерігають від того, аби Захід не піддавався на російську ядерну риторику, а Україні радять готувати план реагування на випадок потенційної ситуації із витоком радіації.
ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча
Про те, що Росія може готувати теракт на окупованій Запорізькій АЕС, й наказ про атаку може бути віддано у будь-який момент, днями повідомив голова розвідки України Кирило Буданов. У розмовах зі світовими лідерами Володимир Зеленський, як повідомляє Офіс українського президента, також переконує, що недостатня реакція світу на знищення Каховської дамби дає Кремлю змогу готувати теракт на ЗАЕС.
Водночас Білий дім запевняє: попри небезпечну російську риторику, Вашингтон не бачить ознак, що Москва готується використати ядерну зброю в Україні або здійснити теракт на ЗАЕС.
"Я не вдаватимусь у конкретні повідомлення розвідки. Я скажу вам, ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили цей звіт. У нас, як ви знаєте, є можливість відстежувати радіоактивність біля станції, і ми просто не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча, але ми стежимо за нею дуже, дуже уважно", - сказав Джон Кірбі, представник Ради із нацбезпеки Білого дому.
Чи це точно означає, що теракт буде скоєно? Ні
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі журналістці Української служби Голосу Америки Тетяні Ворожко пояснив: мінування ЗАЕС відбувається вже понад рік, й зараз українська розвідка фіксує російську готовність піти на ескалацію, як він сказав, "за рахунок використання терористичних інструментів". Але про термінову загрозу поки не йдеться.
"Можна сказати, що удар підтягується. Для мінування чотирьох з шести енергоблоків певні додаткові вибухові матеріали. Ми можемо про це говорити так, повинні ми про це говорити. Безумовно. Чи це точно означає, що теракт буде скоєно? Ні, безумовно, не означає, що точно буде скоєно теракт, - додав Подоляк. - Але чи має Україна, яка сьогодні у війні, в якої вже зруйновано величезну кількість інфраструктурних об'єктів, казати про те, що ризики для нас суттєві? Безумовно".
Росія, не отримавши відповідної реакції на Каховську ГЕС, мінує ще два об'єкти
Він підкреслює: Кремль потенційно може використати атаку на ЗАЕС для перехоплення ініціативи на фронті – зокрема для ускладнення контрнаступу ЗСУ: "Не було відповідної реакції на теракт на Каховській дамбі. І, безумовно, ми не очікували того, що світ так достатньо спокійно поставиться до того, що Росія порушує, скажімо так, Женевські конвенції, додатковий протокол 77-го року щодо використання неселективної, невибіркової зброї. Ну, це прирівнюється до зброї масового ураження. Ми сьогодні бачимо, що Росія, не отримавши відповідної реакції на Каховську ГЕС, мінує ще два об'єкти. Це і ЗАЕС, і «Кримський Титан» в Армянську, це на півострові Крим".
Заступник директора російської програми Фонду захисту демократій Джон Гарді пояснює, чому для Києва на міжнародній арені важливо говорити про реальність загрози російського теракту на ЗАЕС.
той факт, що Росія справді підірвала дамбу, надає більше довіри цим офіційним заявам Києва
"Я думаю, що для українців, якщо ви справді маєте хоч якийсь натяк на те, що Росія збирається це зробити, вам варто випередити це, тому що ви хочете позбавити Москву можливості здійснити це, а потім хибно звинуватити в цьому Україну, - пояснив Гарді. - Хоча також це може бути інформаційною операцією, але я не думаю, що це вона. Я вважаю, що той факт, що Росія справді підірвала дамбу, надає більше довіри цим офіційним заявам Києва".
В ефірі програми "Брифінг" Української служби Голосу Америки в коментарі журналісту Остапу Яришу незалежна експертка з питань ядерної енергетики та безпеки, колишня представниця колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольга Кошарна заявила, що ймовірність російського теракту на ЗАЕС - надзвичайно висока.
Ймовірність теракту і техногенної катастрофи на ЗАЕС я розглядаю як більш як 90%
"Ймовірність того, що при виході з ЗАЕС місія МАГАТЕ може стати заручниками та живим щитом для російських військових дуже велика. Ймовірність теракту і техногенної катастрофи на ЗАЕС я розглядаю як більш як 90%. Тому що після підриву Каховської ГЕС, Росія стала на шлях техногенних катастроф", - сказала Кошарна.
При цьому Гарді та інші американські експерти, яких опитала журналістка Української служби Голосу Америки Марія Прус, сходяться на думці, що зараз невідворотної загрози теракту Росії на Запорізькій АЕС чи використання ядерної зброї РФ проти України немає. Але легковажити небезпекою – теж не варто, зокрема з огляду на останні події у Росії довкола ПВК "Вагнер".
"Я думаю, що Путін був ослаблений спробою заколоту. Тож, можливо, він відчуває себе затиснутим у куток, вразливим, що може призвести до більш нестабільної поведінки. Але загалом я продовжую вважати використання Росією зброї масового ураження, й особливо ядерної зброї подією з низькою ймовірністю", - припускає Гарді.
ми не можемо допустити, щоб здавалося, що використання ядерної погрози аби тиснути на Україну чи інші західні держави, є успішним
Лорен Зукін, дослідниця теми ядерних загроз Лондонської школи економіки, розповідає: "Ми повинні реагувати на ці загрози так, ніби вони серйозні. Але в той же час ми не можемо допустити, щоб здавалося, що використання ядерної погрози аби тиснути на Україну чи інші західні держави, є успішним. Якщо країни НАТО будуть відступати кожного разу, коли хтось із російського уряду озвучує окрему ядерну погрозу, тоді ми не зможемо розробляти ефективні політичні рішення".
Якщо ж Росія все ж здійснить теракт на ЗАЕС, наслідки, найімовірніше нагадуватимуть аварію на японській АЕС "Фукусіма" 2011 року, але про другий "Чорнобиль" не йдеться, адже робота ЗАЕС зупинена, каже американський фізик-ядерник, експерт з ядерної безпеки Союзу занепокоєних науковців Едвін Лайман.
найімовірнішим результатом буде подія, схожа до аварії на Фукусімі
"Ця станція відрізняється від конструкції Чорнобильської АЕС і конкретного сценарію, до якого призвела Чорнобильська катастрофа і стала причиною її масштабів - у Запоріжжі навряд чи станеться, - пояснює Лайман. - Думаю, найімовірнішим результатом буде подія, схожа до аварії на Фукусімі в Японії в 2011 році. Може статись значно нижчий рівень забруднення на багатьох десятках або сотнях кілометрів, що може вплинути, на сільське господарство, людям буде важко повернутися до своїх домівок на довгий час, це може призвести до великих витрат на очищення".
Українцям він радить готуватись, але зберігати спокій.
"Що справді можна зробити, так це просто підвищити готовність до надзвичайних ситуацій із потенційним опроміненням для навколишніх громад як в Україні, так і за її межами, щоб переконатися, що в разі найгіршого, буде ефективна відповідь для захисту громадського здоров’я", - каже Лайман.
якщо люди біжать до аптеки і купують його самі, вони можуть спричинити дефіцит, і потім це може бути недоступним для людей, яким це дійсно може знадобитися
Науковець додає: "Важливо не панікувати. Ці занепокоєння виникали у минулому, і я розумію, що щоразу, коли виникає схожа ситуація, іноді люди біжать купувати йодистий калій. Але цей препарат насправді мають роздавати служби реагування на надзвичайні ситуації, які мають краще уявлення про те, як, де і коли це потрібно роздавати. Тому, знаєте, якщо люди біжать до аптеки і купують його самі, вони можуть спричинити дефіцит, і потім це може бути недоступним для людей, яким дійсно може знадобитися".
Лайман застерігає від самостійних дій і радить у потенційних надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із радіаційною загрозою, дослухатись розпоряджень влади.
Тетяна Ворожко та Остап Яриш долучились до роботи над цією статтею.
- Голос Америки
На Глобальному півдні вже відчувають, хто переможе у війні Росії з Україною, і змінюють позицію – експерти
Західні країни намагаються переконати країни Глобального півдня у тому, що встановлення справедливого миру в Україні є не лише в інтересах України і Заходу, вони потрібні для збереження світової економічної та політичної системи, що склалася після Другої світової війни і забезпечила вихід зі стану бідності для більшості країн.
Впливові країни, такі як Індія, Китай, Бразилія та Південна Африка, заявляють, що вони проти війни, але відмовилися засудити вторгнення та приєднатися до санкцій Заходу проти Москви. Західні експерти зазначають, що «нейтралітет» економічно вигідний для цих країн – наприклад, Індія, трохи більше ніж за рік почала закуповувати російську нафту майже з нуля і до приблизно половини того, що Росія експортує морськими шляхами. За даними, які досліджувала газета New York Times, закупки Індії та Китаю дозволили Росії більше ніж компенсувати втрати від закриття європейських ринків енергоносіїв, що сталися внаслідок російського широкомасштабного нападу на Україну.
Зараз Китай та Індія купують стільки російської нафти, що Москва продає її більше, ніж було до вторгнення в Україну, хоча через обмеження ціни, встановлене західними країнами, однак російський уряд отримує менше доходів від торгівлі нафтою, кажуть експерти.
Разом із тим, африканські країни, країни Близького Сходу та Латинської Америки потерпають від зменшення поставок продуктів харчування та добрив внаслідок російської агресії проти України.
Під час зустрічі, що відбувалася у Копенгагені минулих вихідних, високопосадовці Групи семи та Європейського Союзу намагалися переконати колег з Індії, Туреччини, Бразилії, Південної Африки та Саудівської Аравії у тому, що будь-яка справедлива мирна угода в Україні повинна передбачати виведення Росією своїх військ з території України. Як повідомляє агентство Bloomberg, посадовці зустрілися, щоб обговорити формулу миру Володимира Зеленського та плани президента України провести глобальний саміт щодо цих пропозицій.
Чи вдасться переконати Глобальний південь, що російська агресія шкодить і їхнім інтересам? Це питання обговорювали у середу експерти американського дослідницького центру Атлантична рада у Вашингтоні.
Повільний, але помітний зсув позиції Глобального півдня на користь України – експерти
Говорячи про те, як африканські країни поставилися до війни, яку Росія розпочала в Європі, Рама Яде, керівниця Африканського центру при Атлантичній раді сказала, що для країн африканського континенту це був малозрозумілий та далекий від них конфлікт.
Тоді як з Росією багато африканських країн мали тісні зв’язки ще з часів, коли вони отримували допомогу від Радянського Союзу у своїй антиколоніальній боротьбі проти Заходу, Україна для них була новою і незвіданою країною, до того ж такою, яку підтримував Захід. Тому, на її думку, так важливо, щоб українські посадовці відвідували Африку, говорили з місцевими політиками, намагалися зробити Україну ближчою і зрозумілішою для них.
З іншого боку, як каже дослідниця, як показали голосування в ООН, знову ж, через свою історію, жодна з африканських країн не підтримала загарбання Росією українських територій, тобто питання суверенітету та державних кордонів є важливими для африканців, вважає вона. І на її думку, це могло би бути вагомим аргументом для африканців, набагато більш зрозумілим для них, ніж наприклад, намагання пояснити, що Україна веде антиколоніальну боротьбу проти Росії, яку в Африці ще досі сприймають як союзницю в колишній антиколоніальній боротьбі.
Як вважає Капіл Шарма, який очолює Центр Південної Азії при Атлантичній раді, Індія демонструє, що виступає проти російської війни, хоча і не засуджує прямо російську агресію. Для цього, на його думку, є також історичні причини, а також культурні – в індійській політичній традиції не прийнято робити гострі заяви, зауважує індійський експерт.
Що стосується закупівель російської нафти, то, за його словами, Індія дотримується режиму, встановленого західними країнами, зокрема, щодо обмеження цін, а той факт, що Індія переробляє російську нафту і продає бензин у Європі, має позитивний вплив на стабілізацію світових ці на пальне, каже Шарма.
Можливо, найскладнішим є ставлення Латиноамериканських країн до війни в Європі, яка, на переконання Джейсона Марчака, який очолює Латиноамериканський центр при Атлантичній раді, є «війною європейців», яка не має відношення до Латинської Америки. Ба більше, ці країни вважають, що США тиснуть на них, не надаючи достатньо взамін.
З іншого боку, коли подивитися на голосування цього регіону в ООН, то в більшості випадків країни Південної Америки або підтримували резолюції на користь України, або утримувалися – навіть такі союзники Росії, як Куба, Болівія, чи Сальвадор не голосували на користь Росії. І лише Нікарагуа порушувала цю позицію, голосуючи на боці Росії.
Як вважає Марчак, країни регіону часто почуваються обділеними увагою з боку США, чим користується Китай, надаючи їм необхідну підтримку у вигляді кредитів.
«Під час зустрічей з політиками, представниками бізнесу та громадянського суспільства, мені постійно говорити, що США витрачають в Україні десятки мільярдів доларів, у той час як країнам Латинської Америки та Карибського басейну ми надаємо мінімальну зовнішню допомогу – цього року 2,4 мільярда доларів», – пояснює Марчак і додає, що для Вашингтона важливо не лише просити про голоси цих країн проти війни, але і допомагати їм пережити деякі наслідки цієї війни.
Коментуючи ці настрої в Латинській Америці, колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст сказав, що, на його думку, проблема полягає у тому, що адміністрація президента Джо Байдена не сформулювала своє ставлення до цієї війни і не виступила з сильним повідомленням для внутрішньої та зовнішньої аудиторії щодо того, про що тут ідеться.
«Тут не йдеться про те, що бідна Україна пограбована мерзенною Росією, хоча частково це так і є, а про те, що ревізіоністський Кремль, ядерна супердержава, хоч і зі слабенькою економікою, прагне нав’язати системну зміну через пряму агресію. І це критичний виклик, який хвилює Сполучені Штати. Якщо ми визначаємо проблему у такий спосіб, то 55 мільярдів доларів, які ми щорічно надаємо Україні, економічної та військової допомоги, не є такою надзвичайною кількістю іноземної допомоги. Це не подарунок країні, яка перебуває в облозі, це життєво важливий внесок у американську безпеку, і в цьому випадку немає причин говорити, що ж, ми даємо країнам Латинської Америки лише 2 мільярди доларів, а ми витрачаємо 55 мільярдів доларів, на Україну, бо йдеться про глибинні американські інтереси», – пояснив Гербст.
На його думку, міжнародна система, збудована після Другої світової війни, і в якій США відіграють провідну роль, дозволила світу прожити рекордну кількість років без великих війн і витрачати на розвиток ресурси, які би в іншому випадку, були б змарновані на війну.
«У 1947 70% світу жило в абсолютній бідності, – нагадує Гребст. – Нині ця цифра складає менше 9%, що є прямим результатом безпеки та економічного процвітання, яке ми створили після Другої світової війни і посилили після холодної війни. І цій системі зараз загрожує небезпека».
Якщо представляти справу України у цьому ключі, переконаний Гербст, можна буде знайти набагато більше здравомислячих союзників.
Колишній дипломат не сумнівається, що Україна і західна коаліція, яка їй допомагає, виграють у цій війні, і Глобальний світ вже відчуває, хто буде переможцем.
Деякі африканські лідери розгублені через заколот Пригожина – дослідниця
Окрему увагу учасники дискусії присвятили питанню заколоту «Групи Вагнера», що стався минулих вихідних. Бо ця група найманців відіграє значну роль на африканському континенті, утримуючи там щонайменше 10 тисяч бійців у чотирьох країнах.
Як зауважила Рама Яде, деякі африканські лідери, які покладаються на «Групу Вагнера» для збереження своєї влади, були розстроєні та розгублені у зв’язку з заколотом Євгена Пригожина. Вона наголосила, що для того, щоб їх заспокоїти, потрібен був виступ російського міністр закордонних справ Сергія Лаврова, який заявив, що попри події в Росії, «Група Вагнера» продовжить свою діяльність у Малі, Центральній африканській республіці та інших країнах.
«Проблема Росії полягає у тому, що Росія виглядає слабкою та нестабільною для її африканських союзників, особливо для Малі, Лівії, ЦАР та Судану, де є «Група Вагнера», але і для інших країн», – сказала Яде. Вона додала, що потенційні втрати є великими – не лише голоси в ООН, але і військові зв’язки, торгівля зброєю, видобуток корисних копалин, якими «вагнерівці» оплачують свої послуги, а також проросійська пропаганда, яка поширюється багатьма країнами Африки. Тому, на її думку, навіть якщо «Група Вагнера» перестане існувати, Росії буде потрібно щось, що її замінить.
Навіть в Індії, яка не пов’язана з діяльністю «Вагнера», цей заколот змусив багатьох хвилюватися, бо Росія створює важливий баланс в регіоні і допомагає врівноважити Китай. У випадку, якщо б Росія послабилася, цей баланс був б порушений, вважає Шарма.
Ймовірність російського теракту на ЗАЕС є 90% - експертка Ольга Кошарна
США поки не бачать ознак того, що Путін готується застосувати ядерну зброю на території України чи деінде, або свідчень, що загроза підриву ЗАЕС є неминучою. Про це координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив під час брифінгу для преси цього тижня.
Минулого тижня керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов сказав, що росіяни замінували охолоджувач на Запорізькій атомній електростанції і готують терористичний акт. На прохання преси оцінити попередження України про те, що Росія буцімто завершила підготовку до потенційного підриву Запорізької АЕС, Кірбі сказав, що не буде вдаватися в конкретні розвідувальні дані, однак додав, що США поки не вважають цю загрозу неминучою.
Наскільки серйозною є загроза російського теракту на Запорізькій атомній електростанції? Яким чином Москва може влаштувати диверсію? Чому Кремль шантажує Україну та світ п'ятим реактором ЗАЕС, який свідомо не заглушила? І де шукати поради у випадку інциденту на АЕС? Про це в ефірі програми “Брифінг" на Голосі Америки кореспондент Остап Яриш говорив з Ольгою Кошарною, незалежною експерткою з питань ядерної енергетики та безпеки, колишньою членкинею колегії Державної інспекції ядерного регулювання.
Остап Яриш, Голос Америки: Ми чуємо заяви української влади про те що Росія може готувати диверсію на ЗАЕС. З іншого боку, американська влада говорить про те, що зараз вони не бачать ознак підготовки до диверсії. Окрім гучних погроз з Росії, за вашими оцінками, зараз наскільки ця загроза є серйозною?
Ольга Кошарна, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки: По-перше, не тільки українська влада про це каже, а російська влада готує інформаційне поле ще від початку травня перед українським наступом, що, мовляв, саме Україна збирається зробити теракт на ЗАЕС. Про це свідчать вербальні ноти від постійного представництва Росії МАГАТЕ, які вона три штуки на день реєструє, про те, що 105 безпілотних апаратів Камікадзе вони збили за 10 днів травня на ЗАЕС, тощо.
Мене здивувала заява посла США в ОБСЄ Карпентера, я процитую, "ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою". На мій погляд, ця загроза на ЗАЕС найбільш реальна, і особливо через зникнення Каховського водосховища, тобто, ризики залишити енергоблоки без охолодження водою. Зростає градус ескалації в російських ЗМІ.
Я свій день починаю з того, що читаю російські ЗМІ і бачу їх наративи. То вони двох диверсантів затримали 23 червня, які хотіли купити на чорному ринку один кілограм цезію 137-го. Це смішно. Тому що держава, яка експлуатує 15 ядерних енергоблоків, має купляти цезій 137-й на чорному ринку за 3 млн доларів, це смішно - щоб зробити радіаційний інцидент, «брудна бомба» і таке інше.
О.Я.: Наскільки серйозними могли б бути наслідки, навіть невеликої диверсії?
О.К.: Можна не підривати реактор, можна підірвати трубопровід, що постачає воду для охолодження або ставок-охолоджувач, або басейни-розбризкувачі. І буде розвиватися важка аварія з розплавленням активної зони реакторів.
Найбільш небезпечний є зараз енергоблок номер 5, який перебуває у режимі гарячої зупинки. Вони спеціально тримають його для шантажу, тому що енергоблок п'ять дуже швидко можна вивести на мінімальну контрольовану потужність, коли починається ланцюгова реакція, і тоді змінюється склад радіонуклідів в активній зоні.
Тобто, якщо важка аварія з розплавленням активною зоною відбудеться на п'ятому реакторі, то викиди радіонуклідів будуть мати більш масштабні радіаційні наслідки, з точки зору територій, якщо порівнювати з реакторами, які перебувають у режимі холодної зупинки.
О.Я.: Про який радіус забруднення може йтися?
О.К.: Це розраховують наші фахівці з інституту проблем математичних машин і систем. Це залежать від конкретних погодних умов. Зараз малюють радіуси, але йдеться не про радіуси, а про напрямок поширення.
О.Я.: Як ви оцінюєте ефективність чи неефективність МАГАТЕ у запобіганні можливій диверсії? У коментарі Голосу Америки Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, казав, що МАГАТЕ не доклало достатньо зусиль для попередження.
О.К.: Моя думка аналогічна. Більше того, я вважаю, що перебування зараз місії на ЗАЕС - це загроза їхньому життю, бо був випадок на початку травня, коли була фейкова евакуація мешканців Енергодара. І МАГАТЕ на сайті написало, що ми не можемо оцінити масштаби евакуації, бо ми не мали доступу до Енергодара. Тобто, їх тримали в заручниках.
Ймовірність того, що при виході з ЗАЕС місія МАГАТЕ може стати заручниками та живим щитом для російських військових дуже велика. Ймовірність теракту і техногенної катастрофи на ЗАЕС, я розглядаю, як більше 90%. Тому що після підриву Каховської ГЕС, Росія стала на шлях техногенних катастроф.
О.Я.: Ваші оцінки у 90% - це дуже високі цифри. Що мають зробити, на ваш погляд, США та Європа, щоб цього не відбулося?
О.К.: Я переглянула все засідання Ради Безпеки ООН 23 червня і не побачила у виступах наших стратегічних партнерів навіть занепокоєння щодо ситуації на ЗАЕС. Про ситуацію згадали тільки Мальта, Еквадор, Гана і Бразилія, зрозуміло, ще постійний представник України Кислиця. А також російський представник. Тобто, скорботна бездушність, я б казала.
Ні ОБСЄ, ні ООН, ні Рада Безпеки безпорадні проти ядерного терориста Росії. Тому я кажу журналістам наступне: Україна має розраховувати тільки на себе, на свій народ, на збройні сили України.
О.Я.: Що людям варто зараз зробити, як варто їм поводитися для того, щоб, по-перше, не вдаватися в паніку, а, по-друге, щоб раціонально підходити до різних можливих сценаріїв?
О.К.: Я пережила Чорнобильську аварію в Києві. Я співпрацювала з людьми, які працювали на четвертому енергоблоці. Тому головне - не панікувати. Всі поради має надати Міністерство охорони здоров'я.
Є дуже слушні поради державного центру ядерної безпеки, вони опубліковані на сайтах. Тому треба дотримуватися алгоритмів, які вони пропонують, і зберігати спокій.
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