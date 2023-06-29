WSJ: Ізраїль має обмеження щодо надання Києву військової допомоги - Нетаньягу

Ізраїль симпатизує Україні у її війні проти Росії, але має обмеження щодо надання Києву військової допомоги. Про це в інтерв’ю виданню WSJ заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

«Важливо розуміти, що ми стурбовані можливістю того, що системи, які ми передамо Україні, потраплять до рук Ірану та можуть бути перероблені. Ми б зіткнулися з тим, що ізраїльські системи використовуються проти Ізраїлю. І, до речі, це не теоретична загроза, тому що західна системи, протитанкові системи, наприклад, здійснили саме таку подорож. І зараз ми знаходимо їх на наших кордонах з Хезболлою», - пояснив Нетаньягу.

Разом з тим, глава ізраїльського уряду зауважив, що висловлення українського посла в Ізраїлі про те, що Ізраїль не виконав своїх обіцянок щодо допомоги Україні, не відповідають дійсності.

«Ну, це неправда. Колишній уряд дав деякі обіцянки, вони були в процесі (виконання - ред. ГА), але не були виконані. Але я їх виконую. Можливо, людям варто дізнатися, що відбувається. Але ми не нейтральні. Ми висловили своє співчуття і свою позицію щодо України, але я кажу, що є обмеження, які ми маємо, і занепокоєння та інтереси, які ми маємо, і мій перший інтерес і кроків, яких ми вживаємо, незалежно від співчуття (до України – ред. ГА) - це забезпечення безпеки єдиної єврейської держави», - сказав Нетаньягу.

Він додав, що Ізраїль надає Україні допомогу, для врятування життя цивільних.

«Ми допомагаємо їм у цивільній обороні. У цивільній системі оповіщення, що позбавить необхідності утримувати половину країни в укриттях для кожного ракетного обстрілу», - запевнив політик.

Разом з тим він висловив стурбованість партнерськими стосунками між Росією і Ізраїлем, зокрема поставками Тегераном Росії зброї для використання у війні проти України. щодо поставок зброї та технологій між Москвою та Тегераном.

«Це дуже тривожні стосунки, тривожне партнерство, тому що вони (росіяни – ред. ГА) дають Ірану зброю або засоби для просування своїх цілей проти Ізраїлю та інших арабських держав, багатьох інших. Крім того, Іран постачає Росії зброю, яка використовується у війні в Україні зі смертельною ефектом. Отже, очевидно, ми стурбовані цим. І ми донесли до росіян нашу стурбованість», - запевнив Нетаньягу.

Як раніше повідомляв Голос Америки, американські законодавці Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем закликали Комітет Сенату у справах збройних сил сприяти передачі додаткових засобів протиповітряної оборони США в Україну, зокрема системи "Залізний купол".

"Хоча Сполучені Штати передали обладнання та боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і HAWK, ми можемо і повинні надати більше", - йдеться у листі сенаторів від обох партій.

Система протиповітряної та протиракетної оборони "Залізний купол" ізраїльської оборонної компанії Rafael у партнерстві з американською Raytheon, в створення якої США вклали близько трьох мільярдів доларів, зарекомендувала себе як один із найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. Проте вона не створювалася для протидії крилатим ракетам, якими Росія регулярно обстрілює Україну, а також уряд Ізраїлю відмовлявся надати Україні технологію "Залізного купола", пояснюючи своє рішення таємністю цієї розробки.

Деякі американські експерти з протиракетної оборони вважають, що система "Залізний купол", яку США придбали як тимчасовий елемент своєї протиракетної оборони, - ефективна проти ракет малої дальності, артилерії та повільних крилатих ракет, але вона не відповідає потребам американської армії, бо не є особливо ефективною проти крилатих ракет, які є найбільш імовірною потенційною зброєю проти США, і які, за словами Плама, є російською "зброєю вибору" у війні проти України.

В матеріалі використані джерела WSJ