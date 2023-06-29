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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Чи готовий Захід зробити перемогу України своєю стратегією?

Брифінг. Чи готовий Захід зробити перемогу України своєю стратегією?
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Брифінг. Чи готовий Захід зробити перемогу України своєю стратегією?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Саміт лідерів ЄС: чи можуть країни Заходу посилити допомогу Україні на тлі нестабільності у Росії? Чи вірять лідери в українську перемогу 2023-ого? Розбираємо заяви посадовців і думки експертів із нашим лондонським кореспондентом Богданом Цюпином. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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