Брифінг. Чи готовий Захід зробити перемогу України своєю стратегією?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Саміт лідерів ЄС: чи можуть країни Заходу посилити допомогу Україні на тлі нестабільності у Росії? Чи вірять лідери в українську перемогу 2023-ого? Розбираємо заяви посадовців і думки експертів із нашим лондонським кореспондентом Богданом Цюпином. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.