Боррель закликав створити Фонд оборони України

“Насправді, усе що ми маємо - це стримування. Ви не можете запобігти вчинкам божевільного, але ви можете дати зрозуміти ціну його дій”

За словами законодавців запобігти ядерній атаці РФ можна чітко окресливши наслідки таких вчинків. Водночас, передбачити сценарій розвитку подій у разі такого кроку дуже важко, наголошують конгресмени та експерти. Однак, якою би страшною не була загроза, піддаватися на ядерний шантаж Росії, не варто, підсумовують політики США з якими спілкувалась журналістка Української служби Голосу Америки, Катерина Лісунова.

ЧИ МОЖЛИВО ЗАПОБІГТИ ЯДЕРНІЙ ЗАГРОЗІ?

Головним важелем стримування ядерної загрози РФ є наявність ядерної зброї у Західних держав, вважає конгресмен-республіканець від штату Небраска, Дон Бейкон. За його словами США, Британія та Франція повинні переконатися, що їхні ядерні можливості завжди напоготові.

"Насправді, усе, що ми маємо, - це стримування. Не можна запобігти вчинкам божевільного, але можна дати йому зрозуміти ціну його дій. І Америка має дуже потужну систему стримування - у нас 400 міжконтинентальних балістичних ракет, у нас є атомні підводні човни, у нас є бомбардувальники. Так само Британія має можливості ядерного удару та Франція. Тож Путін знає: якщо він зробить щось подібне, то ми маємо потужну силу стримування, за спиною", - розповів Бейкон в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки.

Авжеж, зараз ця загроза постійно існує. Але я думаю, що наслідки настільки серйозні, що ми до цього не дійдемо

За словами Бреда Шнайдера, конгресмена-демократа від штату Іллінойс, щоб запобігти ядерній трагедії, США та союзники повинні чітко артикулювати Кремлю, що використання будь-якого типу ядерної зброї є неприйнятним.

"Ми повинні переконатися, що у нас ніколи не буде ядерної війни, чи то в Європі, чи будь-де в світі. Україна має захистити себе та перемогти це незаконне вторгнення, водночас ми маємо захистити світ від ядерної зброї та уникнути ядерної війни. Ми повинні переконатися, що США та союзники абсолютно чітко дають зрозуміти РФ та будь-кому іншому, що використання будь-якого типу ядерної зброї є неприйнятним", - заявив Шнайдер в інтерв’ю Голосу Америки.

Конгресмен-республіканець від штату Нью-Йорк, Майк Лоулер вважає, що наслідки ймовірного використання ядерної зброї настільки серйозні, що до цього справа навряд чи дійде.

"Очевидно, що загроза застосування ядерної зброї у цій війні є абсолютно неприйнятною для всіх сторін. І про це йшлося від самого початку цієї війни. Я думаю, що як усі наші союзники так і наші супротивники розуміють наслідки, до яких призвело б застосування Володимиром Путіним ядерної зброї. Авжеж, зараз ця загроза постійно існує. Але я думаю, що наслідки настільки серйозні, що я сподіваюся, що ми до цього не дійдемо", - сказав Лоулер Голосу Америки.

ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ?

Якщо Росія вдасться до ядерної зброї у війні проти України, це відкриє скриньку Пандори для самих росіян

Передбачити сценарій розвитку подій у разі ядерного удару дуже важко, наголошують конгресмени. “Це відкриє скриньку жахів Пандори для світу та для самої Росії”, - стверджує законодавець-демократ, Джеррі Конноллі.

"Якщо Росія вдасться до використання будь-якої ядерної зброї у війні проти України, я вважаю, що це відкриє скриньку Пандори для самих росіян. І, відверто кажучи, якщо Росія це зробить - може статися усе що завгодно - і це стосується як США, так і країн НАТО і власне, російської території. Володимиру Путіну та російським військовим краще кілька разів подумати щодо ядерної зброї та її використання та бути уважнішими до власної риторики, не кажучи вже про їхні дії", - ділиться своїми оцінками із Голосом Америки конгресмен Конноллі від штату Вірджинія.

Якщо й існує якась червона лінія, то це вона. Це однозначно призведе до прямої участі НАТО

За словами конгресмена-демократа від штату Массачусетс, Білла Кітінга, - втрата підтримки держав, які досі лояльні до Кремля, є одним із ризиків для Москви, щодо використання ядерної зброї.

"Очевидно, якщо й існує якась справжня червона лінія, то це вона. На мою думку, це однозначно призведе до прямої участі НАТО, більшої, ніж зараз. Я не думаю, що це межа, яку Путіну хотів би перетнути. Він також втратить міжнародну підтримку. Зокрема нещодавно із візитом до Вашингтона приїздив прем’єр-міністр Індії, на мою думку, це одна з країн, прихильність якої Путін одразу втратить, якщо вдасться до такого кроку. Отже, це зашкодить йому економічно або зашкодить його здатності вести цю війну. Також, це призведе до більш прямої участі інших держав", - заявив Голосу Америки конгресмен Кітінг.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон каже, що не впевнений, якою саме буде відповідь Західних держав на ймовірний ядерний удар РФ, але переконаний, що “це буде дуже серйозно”. Також, за словами Бейкона, підтримка України залишиться незмінною за будь-яких умов.

"Я не впевнений, якою буде відповідь і не хочу виголошувати теорії. Але це буде щось дуже серйозне. У такому випадку Росія стала би першою країною з 1945 року, яка застосувала ядерну зброю. І давайте будемо відвертими, що не Україна вторглася на територію РФ, це Росія вторглась в Україну. І росіяни будуть використовувати ядерну зброю для нападу, а не для захисту. Єдиним злочином України є те, що вони є сусідами з Росією. І що вони розвивалися у Західному напрямку, хотіли бути частиною Євросоюзу, мати вільні вибори, мати рівність перед законом. Саме це було ціллю українців, - каже Бейкон і додає, - ми все одно продовжимо допомагати Україні. Насправді я вважаю, що Україна набагато сильніша, ніж ми це визнаємо. І навіть у такому випадку росіяни недооцінюють рішучість українців, які намагаються зберегти свою спадщину, свою культуру, свою мову".

Нагадаємо, що 22-го червня сенатори демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем представили резолюцію, яка має відповісти на загрози російської ядерної зброї. Резолюція закликає розглядати будь-який ядерний удар на Україну, або підрив ядерних об’єктів, як атаку на сусідні країни, які є членами НАТО і вимагає задіяти, у такому випадку, статтю 5-ту договору про Альянс.

"Резолюція розглядає використання будь-якої тактичної ядерної зброї РФ, Республікою Білорусь або їх посередниками, або знищення ядерного об’єкта та розповсюдження радіоактивних забруднень на території НАТО, що завдало би значної шкоди людському життю, - як напад на НАТО, що вимагає негайного реагування, включно з імплементування статті V Північноатлантичного договору", - йдеться в документі.

Наразі резолюцію лише презентували, вона має пройти розгляд у відповідних комітетах та бути проголосованою, як в Сенаті, так і в Палаті представників. І навіть у разі її остаточного погодження в Конгресі, формат резолюції не передбачає жодних дій від виконавчої гілки влади США. Окрім того, рішення щодо активації статті 5-ї договору НАТО має прийматися усіма країнами-членами, наголошує доцентка Лондонської школи економіки, Лорен Зукін.

"Ці ініціативи допомагають продемонструвати солідарність з Україною та підкреслюють важливість утримання від використання ядерної зброї та захисту атомних електростанцій, - це дві дуже важливі мети. Однак, якщо таке дійсно станеться, то подальші кроки вирішували би усі представники НАТО. Чи варто активувати протоколи колективної оборони НАТО, це рішення, яке не може прийняти одноосібно одна країна. Швидше за все, це буде спільний процес. І незрозуміло, чи дійсно аварія на атомній електростанції активізує ці протоколи. Це залежатиме від масштабів аварії, хто її спричинив та які збитки заподіяно", - пояснює Лорен Зукін журналістці Голосу Америки, Марії Прус.

ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ РФ

Водночас, як американські законодавці, так і експерти наголошують - важливо, щоб демократичний світ не піддавався на ядерний шантаж РФ. Так за словами, конгресмена-республіканця Дона Бейкона, Кремль вже і так використовує ядерну загрозу для досягнення цілей, тож США та країни-партнери не мають дозволяти Путіну продовжувати цей тиск.​

"Авжеж нас хвилює, що він може спробувати застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Але ми не можемо дозволити хуліганам досягати свого погрозами. Зробивши це один раз, вони робитимуть це завжди. Ми вже бачили це з Гітлером у 1930-х роках. Не можна дозволяти комусь погрожувати та залякувати вас", - вважає республіканець з Небраски.

Також, за словами доцентки Лорен Зукін, має бути дуже збалансована межа між серйозним сприйняттям ядерних загроз і водночас відсутністю поступок, щодо України та інших важливих питань.

"Ми повинні реагувати на ці загрози так, ніби вони серйозні. Але в той же час ми не можемо допустити, щоб здавалося, що використання ядерної погрози аби тиснути на Україну чи інші західні держави, є успішним. Якщо країни НАТО буде відступати кожного разу, коли хтось із російського уряду озвучує ядерну погрозу, тоді ми не зможемо розробляти ефективні політичні рішення", - пояснює експертка в інтерв’ю для української служби Голосу Америки.

До роботи над статтею долучилась Марія Прус.

Дивіться також: Наскільки серйозною є ядерна загроза зараз? Думки експертів.