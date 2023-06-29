"Путін слабшає, Україна дає відсіч" – саміт лідерів країн ЄС. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. "Україна мусить лишатися пріоритетом номер один" – підсумки першого дня саміту лідерів країн ЄС. Загрози теракту РФ на ЗАЕС немає, але легковажити небезпекою не слід – експерти про ядерну загрозу. Матері українських моряків півтора року чекають на повернення синів. Найбільше донатів можуть зібрати страви української кухні, – шеф-кухарка Анна Волошина.
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