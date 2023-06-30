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Вступ України в НАТО - не швидко, але, можливо, пришвидшено
Представники деяких країн НАТО говорять про ймовірність особливого процесу вступу України в альянс, можливо за зразком Фінляндії та Швеції, визнаючи при цьому, що не можуть обіцяти запрошення українців до членства під час активної фази війни.
Союзники ведуть активні консультації, готуючись до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня, де Київ очікує позитивної відповіді на подану Україною у вересні минулого року заявку про вступ у вигляді того, що українці називають конкретним планом набуття членства після завершення активної фази війни з Росією.
«Ми не просимо рішення про членство України. Ми розуміємо, що остаточний вступ України в НАТО може бути лише після перемоги України, нашої спільної перемоги. Але ми просимо початку процедури», - сказав чільний радник українського президента Ігор Жовква в інтерв’ю агенції Reuters 29 червня.
Більшість держав центральної і східної Європи стали членами НАТО після так званих Планів для набуття членства (ПДЧ), які альянс називає «програмами порад, допомоги і практичної підтримки… країн, які хочуть вступити до альянсу».
Я вважаю, що нам треба абсолютно розглянути оминання Плану з набуття членства (для України)Бен Воллес
Зокрема через ПДЧ пройшли країни Балтії, Румунія, Словаччина і Словенія, які стали членами НАТО 2004 року, а згодом також низка балканських держав.
Зокрема участь Чорногорії в ПДЧ тривала майже 8 років до того, як вона вступила в НАТО 2017 року, а для Північної Македонії втілення плану тривало майже два десятиліття - з 1999 до 2020 року.
Але найновіша країна НАТО - Фінляндія, офіційно стала 31-м членом альянсу 4 квітня 2023 року менш ніж через рік після подання заявки на вступ 18 травня 2022 року.
Таким же порівняно швидким шляхом в НАТО йде і Швеція, яка очікує завершення ратифікації (залишилися Туреччина й Угорщина) протоколів про її вступ, що були підписані всіма державами альянсу у липні 2022 року.
Ігор Жовква підкреслив, що у Києві вважають, що Україна «заслуговує такої ж відповіді від союзників цього разу у Вільнюсі».
Фінляндія та Швеція не мали з НАТО ПДЧ, бо до російського вторгнення в Україну дотримувалися політики військової позаблоковості.
Але обидві країни з 1994 року були учасницями програми НАТО Партнерство заради миру і мали статус спеціальних партнерів альянсу, беручи участь в операціях НАТО в Афганістані, Косово й Іраку.
Україна також з 1994 року була учасницею програми Партнерство заради миру та низки інших спеціальних програм співпраці і брала участь в міжнародних операціях альянсу.
Українські керівники подали заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року, але не відміну від Фінляндії та Швеції у відповідь не отримали запрошення.
Представники країн альянсу дали зрозуміти, що вважають неможливим приєднання України поки вона перебуває у стані війни, хоча підтвердили, що правила організації передбачають право вступу нових членів і підтвердили, що Україна може скористатися тим правом, а також ранішими обіцянками альянсу про українське членство.
Британський міністр оборони Бен Воллес 29 червня сказав, що Лондон вважає за потрібне дотримуватися обіцянки, яку Україна отримала ще на саміті альянсу у Бухаресті 2008 року, і припустив, що НАТО може оминути ПДЧ з Україною.
«Я вважаю, що нам треба абсолютно розглянути оминання Плану з набуття членства», - сказав міністр, називаючи українську армію «найдосвідченішою» з поміж країн Європи.
Міністр зауважив, що зараз не можна гарантувати згоду щодо України усіх членів НАТО на саміті у Вільнюсі, але додав: «Ми можемо зняти деякі перешкоди для України, щоб, коли це закінчиться, Україна рухалася до більших гарантій безпеки і більшої підтримки».
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Проросійські та антиамериканські блогери, а також брехня про обстріл Краматорська - засідання Радбезу щодо поставок зброї Україні
29 червня Рада Безпеки ООН вчергове за запитом Росії зібралася, аби заслухати ситуацію щодо поставок зброї в Україну. Останній брифінг з цього питання, який також був ініційований Росією, Радбез провів у травні.
Першим виступаючим від Росії став Макс Блументаль – скандальний американський журналіст та блогер, який відомий своєю антиамериканською риторикою, а його видання The Grayzone - поширенням дезінформації та антиукраїнської пропаганди. Дописувачі видання, зокрема просувають позицію, яку заперечують більшість країн світу і яка не базується на фактах, звинувачуючи НАТО і США у розв’язанні війни, український уряд ‒ у етнічних чистках та зв’язках із неонацистами, а президента Зеленського ‒ у знищенні опозиції. У своєму виступі Блументаль повторював наративи про буцімто безконтрольні поставки зброї в Україну, корупцію під час її використання, а також про те, що уряд США витрачає гроші на Україну, у той час, коли багато бідних американців самі потребують фінансової підтримки. Як повідомляв Голос Америки, в уряді США не виявили порушень використання американської зброї, яку надали Україні, попри заяви Росії, яка продовжує поширювати дезінформацію
Другим виступив Чей Боуз – ірландський публіцист, журналіст і підприємець, який, за оцінками Центру протидії дезінформації, активно поширює російські наративи. Зокрема, бездоказові наративи про те, що Майдан буцімто був організований американською агентурою, а наразі в Україні йде не загарбницька війна, яку розв'язала Росія, а бездоказові твердження про громадянську війну, яку буцімто ескалує США та країни ЄС - звучали і під час його виступу у Раді Безпеки.
Від секретаріату ООН виступала заступниця генсека з питань роззброєння Ізумі Накаміцу. Вона зазначила, що інформація про передачу Україні систем озброєння та боєприпасів від урядів доступна у відкритих джерелах. "Постачання зброї в ситуації будь-якого збройного конфлікту викликає значне занепокоєння щодо потенційної ескалації насильства та ризиків перенаправлення. Заходи щодо усунення ризику перенаправлення неавторизованим кінцевим користувачам і для несанкціонованого використання є важливими для запобігання подальшій нестабільності та відсутності безпеки в Україні", - зазначила вона.
У той же час вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення, згідно з даними Комісара ООН з прав людини, 9 083 цивільних було вбито, а 15 779 поранено. Проте реальні цифри, вочевидь вищі. Згадала вона і про обстріл Краматорську 27 червня, в результаті якого загинуло 12 людей. "Генеральний секретар однозначно закликав усі сторони уникати використання вибухової зброї в населених пунктах, оскільки таке використання може призвести до невибіркової шкоди", - додала вона.
Обстріл Краматорська згадувала значна частина виступаючих. У відповідь на це російський посол Василь Небензя процитував російське Міноборони, яке заявило, що удар був "високоточним" і буцімто спрямованим проти військових. Він також вчергове звинуватив "колективний Захід" не дозволяє Україні вести з Росією мирні перемовини.
У відповідь на ці заяви постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що для Росії вихід із ситуації це, коли "Росія має достатньо зброї, щоб напасти на Україну в будь-який момент, коли вона вирішить, тоді як Україна не має зброї, щоб захистити себе".
І не тому, що Україна отримує зброю, Росія вбила трьох молодих дівчат у Краматорську, а тому, що Росія все ще має зброю і готова вбивати. Закликаю тих, кого, здається, хвилює "передача зброї в зони конфлікту", не забувати про різницю між агресором і захисником, який бореться за виживанняСергій Кислиця, постійний представник України при ООН
Така ситуація, за оцінкою Кислиці, це означала би, що «криваві атаки» на зразок ракетного удару по Краматорську можуть відбуватися на постійній основі без жодних перешкод. Він додав, що російські збройні сили не втомлюються доводити справедливість рішення Генерального секретаря включити їх та афілійовані збройні групи до свого щорічного звіту "Діти та збройні конфлікти". "Це саме той список, до якого належить російська армія після всіх жахливих злочинів, які вони вчинили і продовжують щоденно вчиняти проти дітей в Україні. І не тому, що Україна отримує зброю, Росія вбила трьох молодих дівчат у Краматорську, а тому, що Росія все ще має зброю і готова вбивати. Закликаю тих, кого, здається, хвилює "передача зброї в зони конфлікту", не забувати про різницю між агресором і захисником, який бореться за виживання", - повідомив він.
Про звіт "Діти та збройні конфлікти" у своєму виступі згадала і постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд. За її словами цей звіт шокує. "Постійний член цієї ради внесений до списку терористичних груп, таких як "Аль-Шабаб" та "Ісламська держава", за вчинення серйозних порушень, що впливає на дітей у ситуаціях збройного конфлікту. Російські війська відповідальні за вбивства, викрадення та зґвалтування дітей віком до чотирьох років. 90 разів російські війська використовували дітей як живий щит. Кожному росіянину має бути соромно за те, що їхня армія зробила в Україні", - заявив вона.
У той же час Вудворд запевнила, що уряд Великої Британії продовжить військову підтримку для захисту України. "Хоробрість і нескінченна рішучість українців належать їм, але ми пишаємось тим, що підтримуємо їх у їхній боротьбі за свободу. І ми не просто надаємо зброю. Близько 17 000 українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії з початку вторгнення Росії, і ми також підтримуватимемо Україну, коли настане мир, щоб відбудувати її країну", - додала вона.
Заступник постійної представниці США при ООН Роберт Вуд, який представляв США на брифінгу, заявив, що саме безперервна жорстокість Росії проти народу України та її кампанія зі знищення інфраструктури України згуртували міжнародне співтовариство на допомогу Україні, як для підтримки її суверенітету та територіальної цілісності, так і для поваги до міжнародного права. "Саме безвідповідальна ядерна риторика Росії та планове розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, яка є співучасницею агресії Росії проти України, ризикує ще більше погіршити і без того небезпечну ситуацію", - повідомив він.
Посол додав, що переважна більшість держав-членів ООН неодноразово висловлювали цю позицію, а Сполучені Штати та понад 50 держав-членів відгукнулися на заклик України підтримати її самооборону від агресії Росії. "І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно. Ця зброя не продовжує конфлікт. Відповідальність за нього несе тільки Кремль. Невпинні та безжальні напади Росії на Україну та її народ і надто знайомий потік брехливих звинувачень, яким Росія піддає нас, є лише черговими демонстраціями того, що президент Путін не зацікавлений у змістовній дипломатії", - заявив він.
- Голос Америки
США би привітали вихід "вагнерівців" з України – речник Держдепу
США "привітали би" вихід "вагнерівців" з України та інших країн, бо де б вони не були, вони створюють нестабільність та скоюють злочини, заявив речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу для преси у четвер.
Відповідаючи на прохання прокоментувати повідомлення у ЗМІ про те, що найманці з "Групи Вагнера" не будуть воювати в Україні, бо вони не підписали контракт з Міністерством оборони Росії, Міллер сказав, що якщо ці повідомлення правдиві, США би "привітали їх".
"Я не маю коментарів щодо правдивості цих повідомлень. Я б сказав, що ми бачили, як війська "Групи Вагнера" чинили звірства в Україні. Ми їх бачили – напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Отже, якщо бути правдою, ми б, очевидно, вітали це", – сказав Міллер.
Він також наголосив, що США закликають усі країни не запрошувати найманців з "Групи Вагнера" до своїх країн та повторив обіцянку представників американської влади притягнути "вагнерівців" до відповідальності за їхні злочини в Україні, країнах Африки та в інших частинах світу.
Я б хотів повторити те, що ми говорили раніше, що де б не діяла "Група Вагнера", вона залишає смерть і руйнування на своєму шляху, експлуатує місцеві громади, витягує багатство з громад. Тому ми по-перше, заохочуємо країни не запрошувати сили "Групи Вагнера" до своїх країн, і по-друге, ми вживемо заходів, щоб притягнути їх до відповідальності", – додав Міллер.
У середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у Москві, що найманці з "Групи Вагнера" продовжать надавати свої послуги в Центральноафриканській республіці та Малі, оскільки африканські країни "все частіше відмовляються від присутності західного персоналу та обирають російські послуги".
На брифінгу в Москві речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що "ніхто не ставив під сумнів професіоналізм, заслуги та героїзм" "вагнерівців" у зв'язку з заколотом керівника "Групи Вагнера" Євгеном Пригожиним, що стався протягом минулих вихідних. Вона додала, що питання про те, чи залишатимуться вони у країнах Африки, вирішує місцева влада.
У вівторок Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти "Групи Вагнера", спрямовані на зрив схеми фінансування приватної військової групи "золото за готівку", яка проходить через Африку та Близький Схід.
"Група Вагнера" перебуває під санкціями США з 2017 року. У січні адміністрація Байдена назвала "Групу Вагнера" транснаціональною злочинною організацією та запровадила санкції, які мали на меті перекрити її фінансові ресурси. У травні Міністерство фінансів наклало санкції на керівника операцій "Групи Вагнера" в Малі за спробу отримати зброю через цю африканську країну для використання у війні проти України.
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