Брифінг. АТАСMS і касетні боєприпаси для України: наскільки реально?

Брифінг Голосу Америки – наживо. Яка перспектива того, що США нададуть Україні ATACMS і касетні боєприпаси? Чи є спільна позиція в країн ЄС перед самітом НАТО? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.