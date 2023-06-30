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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. АТАСMS і касетні боєприпаси для України: наскільки реально?

Брифінг. АТАСMS і касетні боєприпаси для України: наскільки реально?
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Брифінг. АТАСMS і касетні боєприпаси для України: наскільки реально?

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Яка перспектива того, що США нададуть Україні ATACMS і касетні боєприпаси? Чи є спільна позиція в країн ЄС перед самітом НАТО? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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