МВФ очікує від України прогресу в трьох сферах в боротьбі з корупцією

Боротьба з корупцією залишається одним із пріоритетів українського уряду і МВФ очікує на прогрес в трьох напрямках в цій сфері, сказав пресі очільник місії МВФ Гевін Грей.

До кінця липня в МВФ очікують прогресу із відновлення режиму декларації активів, а у вересні - законодавчих кроків з боротьби з відмиванням коштів, а також заходів із зміцнення незалежності антикорупційної прокуратури, сказав Грей.

Антикорупційні заходи важливі, бо стратегія уряду з мобілізації ресурсів для відбудови "вимагає участі приватного сектору, який треба переконати, що в Україні діють рівні правила гри, а державних донорів треба переконати, що їхні ресурси витрачаються відповідно", додав посадовець.

Є позитивні зрушення – МВФ

Серед заходів, де Фонд вже помітив прогрес України в антикорупційних реформах, Грей відзначив призначення нового голови НАБУ в березні, а в сфері покращення стандартів корпоративного управління ключовим досягненням за останні декілька місяців Грей, назвав призначення правління "Нафтогазу". Про це він заявив, відповідаючи на питання Голосу Америки.

"Роль МВФ - надати поради з законодавства та інституції", - наголосив посадовець Фонду.

Фонд ще оцінює збитки завдані Україні через руйнування Каховської ГЕС, однак розуміє позицію українського уряду, який прагне збільшити видатки на відновлення та відбудову. Такі видатки можуть бути інтегровані до програми МВФ, якщо буде залучене нове фінансування через гранти, або дуже сприятливі кредити, зауважив Грей.

На що підуть нові кошти Фонду?

Під час брифінгу в четвер у Фонді оголосили про надання нового траншу Україні обсягом майже 890 мільйонів доларів. Кошти підуть на підтримку бюджету. Україна вже отримала 2,7 млрд дол за програмою в квітні.

У Фонді відзначили досягнення уряду в забезпеченні економічної стійкості країни в часи війни.

Україна також отримає 1,5 млрд від Світового банку. Кошти, надані під гарантії Японії, допоможуть підтримати виплату субсидій для внутрішньо переміщених осіб, а також виплату пенсій, заявив в п'ятницю прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.