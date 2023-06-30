Міллі: Контрнаступ просувається неухильно і цілеспрямовано. ЧАС–ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Урсула фон дер Ляєн: Нині час - подвоїти підтримку України. Якими результатами для України завершився саміт країн ЄС у Брюсселі? Злочини російських військових проти цивільного населення, зокрема дітей, вкотре засудили постійні представники низки країн при ООН. “Російським злочинцям немає, де сховатись”. Американські посадовці про правосуддя і мир. Переселенка з України, яка долучилася до створення оскароносного фільму, допомагає знімати стрічки в Латинській Америці. Як українські випускники здають випускний іспит закордоном. Церемонія прощання із героями: як у Львові вшановують загиблих воїнів.
Випуски
-
-
червень 28, 2023
Джо Байден: Путін "явно програє війну". ЧАС-ТАЙМ
-
червень 27, 2023
Деталі нового пакету військової допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ
-
-
червень 23, 2023
Перспективи надання Україні ракет ATACMS. ЧАС-ТАЙМ
-
червень 22, 2023
Сенатори США – про ядерну загрозу з боку Росії. ЧАС-ТАЙМ