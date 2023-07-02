Сили ППО США перебувають під значним тиском з огляду на світові загрози - CNN

Підрозділи протиповітряної оборони американської армії перебувають на межі своїх можливостей з огляду на постійні зусилля зі стримування супротивників - Північної Кореї, Китаю, Ірану і Росії.

В інтерв'ю для CNN найстарший офіцер протиповітряної оборони армії генерал-лейтенант Ден Карблер пояснив: "У нас більше місій, ніж можливостей ППО".

Керівники служб б’ють на сполох, що критично важливі підрозділи протиракетної оборони - одні з найбільш перевантажених у збройних силах США. В порівнянні із солдатами інших військ, представники сил ППО США у два-три рази більше часу проводять у місцях розгортання.

Після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну минулого року, солдати протиповітряної оборони США, дислоковані в Європі, були змушені розгортатися лише за годину, щоб захистити східний фланг НАТО та допомогти Україні у навчанні. Тим часом у Тихому океані військові США збільшують свою присутність у регіоні, щоб підготуватися до можливого майбутнього конфлікту з Китаєм, зберігаючи при цьому стримування Північної Кореї. Усе це є доповненням до поточної місії на Близькому Сході, хоча Пентагон скоротив деякі зобов’язання в регіоні, оскільки партнери збільшили свої власні можливості ППО, пише CNN.

Щоб виправити ситуацію із надмірним напруженням військовиків та залучити додаткові кадри, Пентагон пропонує фінансові бонуси, а також запровадила більше посад для спеціалістів із поведінкового здоров’я. Також армія також працює над створенням абсолютно нових підрозділів протиповітряної оборони протягом наступних кількох років.

Військовики, з якими говорив телеканал, розповіли, що досвід України та навчання українців у США з використання установки Patriot засвідчили, наскільки важливою є протиповітряна оборона у протистоянні воєнним загрозам. При цьому через сили, залучені у тренування ЗСУ, кількість навчань американців із партнерами США у Європі зменшилась.

"Нашим пріоритетом номер один, звичайно, є турбота про наших людей, - сказав CNN бригадний генерал Моріс Барнетт, командувач 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії в Європі. - Але це лише доповнюється тим, що ми маємо тут виконати місію. І я не думаю, що ні американський народ, ні наші європейські союзники приймуть "ні" як відповідь".