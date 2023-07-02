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- Голос Америки
Президент Байден відвідає Велику Британію перед участю у саміті НАТО
З 9 по 13 липня президент Байден планує відвідати Велику Британію, Литву та Фінляндію. "Президент Байден спершу відправиться до Лондона, Велика Британія, для зустрічей з королем Карлом III і прем’єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення тісних відносин між нашими країнами", - йдеться у повідомленні речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.
У Білому домі повідомляють, що 11-12 липня президент вирушить до Вільнюса для участі в 74-му саміті НАТО. 13 липня президент Байден відвідає Гельсінкі, де візьме участь у саміті лідерів США та скандинавських країн. Детальніше про поїздку буде повідомлено найближчим часом, йдеться у повідомленні Білого дому.
Як раніше повідомляв Голос Америки, координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу у п'ятницю розповів, на яких питаннях зосереджує свою увагу нині президент США Джо Байден.
"Є дві речі, на яких президент справді зосереджений. Одна із них є єдність союзників. Саме тому на минулих вихідних одна з перших речей, які він зробив, – у міру розвитку подій (в Росії - ред.), – це поговорив телефоном з деякими з наших ключових союзників і партнерів, і підтримував (зв'язок) кілька днів, щоб бути певним, що ми всі маємо однакову перспективу. І друге, на чому він зосереджений, це робити все можливе, щоб наша підтримка України не похитнулась, і щоб це було очевидно, відчутно та дуже публічно, що ми продовжуємо підтримувати Україну", - заявив представник Білого дому.
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- Голос Америки
Україна є тим питанням, яке може створити або розірвати відносини між ЄС і Китаєм – посол Іспанії в Китаї
«Україна, наприклад, є тим питанням, яке може створити або розірвати відносини між Європейським Союзом і Китаєм, — цитує посла Іспанії в Китаї Рафаеля Дескаллара Мазарредо агентство France 24. — Це може суттєво покращити їх або може направити їх на дуже негативний шлях».
Ці заяви пролунали на форумі у Пекіні, в якому взяв участь посол Європейського Союзу в Китаї Хорхе Толедо у намаганнях досягти прогресу у торговельних переговорах з Китаєм.
Посол Толедо висловив жаль з приводу відсутності «суттєвого прогресу» у торгових переговорах з КНР: «Мені прикро констатувати, що у нас є діалог з економічних (питань) і торгівлі, який не досяг жодного прогресу, або принаймні істотного прогресу за останні чотири роки».
«Ми хочемо співпрацювати з Китаєм, але нам потрібен прогрес, і він потрібен цього року», — сказав Толедо, додавши, що економічний діалог на високому рівні між двома сторонами відбудеться у вересні. Він назвав Китай одночасно партнером, конкурентом і системним суперником.
В травні Європейська комісія призупинила свої зусилля щодо ратифікації державами-членами та парламентом інвестиційної угоди, укладеної з Китаєм наприкінці 2020 року через розбіжності щодо прав людини в регіоні Сіньцзян. З охолодженням відносин ЄС також вирішив у травні «скоригувати» свою позицію щодо Китаю, щоб зменшити його економічну залежність у той час, як Пекін підозрюють у мовчазній підтримці Москвою її війни в Україні.
У березні Комісія висунула пропозиції щодо забезпечення постачань матеріалів, таких як літій або нікель, необхідних для виробництва ключових технологій, як-то батареї та сонячні панелі. Німеччина, Франція та Італія заявили минулого тижня, що тісніше співпрацюватимуть у закупівлі сировини, оскільки Європа прагне зменшити свою залежність від імпорту з таких країн, як Китай.
Одне з найбільш спірних питань між ЄС і Китаєм стосується неоднозначної позиції Пекіна щодо вторгнення Москви в Україну. Хоча Китай не визнає анексовані Росією території України, він також не засудив вторгнення Москви.
Як повідомляв раніше Голос Америки, США зацікавлені, щоб Україна та Китай продовжували діалог, щоб Китай міг більше дізнатися для себе про українську позицію. Про це в суботу заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
«Ми заявляли, що КНР потенційно може підтримати певне врегулювання шляхом переговорів. Дуже важливо, що президент Сі провів розмову з президентом Зеленським, ми були раді це бачити, оскільки до того часу вони насправді не відкривали для себе українську перспективу. Тому ми заохочуємо, щоб цей діалог продовжувався», - сказав Кірбі.
Він також нагадав, що США не приховували стурбованості тим, що Китай не приєднався до західної спільноти у питанні засудження російської агресії та запровадження санкцій щодо РФ.
- Голос Америки
Сили ППО США перебувають під значним тиском з огляду на світові загрози - CNN
Підрозділи протиповітряної оборони американської армії перебувають на межі своїх можливостей з огляду на постійні зусилля зі стримування супротивників - Північної Кореї, Китаю, Ірану і Росії.
В інтерв'ю для CNN найстарший офіцер протиповітряної оборони армії генерал-лейтенант Ден Карблер пояснив: "У нас більше місій, ніж можливостей ППО".
Керівники служб б’ють на сполох, що критично важливі підрозділи протиракетної оборони - одні з найбільш перевантажених у збройних силах США. В порівнянні із солдатами інших військ, представники сил ППО США у два-три рази більше часу проводять у місцях розгортання.
Після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну минулого року, солдати протиповітряної оборони США, дислоковані в Європі, були змушені розгортатися лише за годину, щоб захистити східний фланг НАТО та допомогти Україні у навчанні. Тим часом у Тихому океані військові США збільшують свою присутність у регіоні, щоб підготуватися до можливого майбутнього конфлікту з Китаєм, зберігаючи при цьому стримування Північної Кореї. Усе це є доповненням до поточної місії на Близькому Сході, хоча Пентагон скоротив деякі зобов’язання в регіоні, оскільки партнери збільшили свої власні можливості ППО, пише CNN.
Щоб виправити ситуацію із надмірним напруженням військовиків та залучити додаткові кадри, Пентагон пропонує фінансові бонуси, а також запровадила більше посад для спеціалістів із поведінкового здоров’я. Також армія також працює над створенням абсолютно нових підрозділів протиповітряної оборони протягом наступних кількох років.
Військовики, з якими говорив телеканал, розповіли, що досвід України та навчання українців у США з використання установки Patriot засвідчили, наскільки важливою є протиповітряна оборона у протистоянні воєнним загрозам. При цьому через сили, залучені у тренування ЗСУ, кількість навчань американців із партнерами США у Європі зменшилась.
"Нашим пріоритетом номер один, звичайно, є турбота про наших людей, - сказав CNN бригадний генерал Моріс Барнетт, командувач 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони армії в Європі. - Але це лише доповнюється тим, що ми маємо тут виконати місію. І я не думаю, що ні американський народ, ні наші європейські союзники приймуть "ні" як відповідь".
- Голос Америки
Протести у Франції: сотні затриманих, Макрон відклав візит до Німеччини
Французька поліція заарештувала понад сімсот людей під час п'ятої ночі масових протестів по всій країні. Заворушення спровокувала загибель 17-річного підлітка алжирського та марокканського походження Нахеля М. під час огляду його авто поліцією у передмісті Парижа.
Із п'ятниці та у суботу під час поховання загиблого французька влада розгорнула 45 тисяч поліцейських і жандармів у всіх великих містах, з них 5 тисяч патрулювали столицю. Влада також встановила комендантську годину у Парижі, заборонила громадські зібрання в деяких муніципалітетах і зупинила всі автобусні та трамвайні рейси після 9 вечора.
Попри це заворушення продовжились, а протестувальники продовжили бити й підпалювати громадські будівлі, готелі, магазини та автомобілі.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вбивство підлітка було "незрозумілим" і таким, що неможливо пробачити, але при цьому він звинуватив соціальні мережі у поширенні насильницького контенту та розпалюванні насильства після трагічної події. Макрон також був змушений відкласти довгоочікуваний державний візит до Німеччини, пише Politico.
Релігійні, зокрема мусульманські лідери закликали припинити насильство.
France 24 зазначає, що спочатку поліція повідомила, що один правоохоронець стріляв у підлітка, тому що той їхав на нього на своїй машині, але цю версію подій спростовує відео, яке поширюється в соціальних мережах і підтверджує AFP.
На кадрах видно, як двоє поліцейських стоять біля зупиненого автомобіля, один - націлив зброю на водія. Чути голос: "Ти отримаєш кулю в голову".
Після того, як видно на відео, автомобіль різко рушає, а правоохоронець стріляє у водія в упор. Невдовзі водій помер.
38-річний поліцейський зараз під вартою і перебуває під слідством за навмисне вбивство.
- Голос Америки
Зрада Пригожина призведе до струсу серед російських олігархів, вважає колишній держсекретар Помпео
Президент Путін вважав Євгена Пригожина загрозою своїй владі, що потенційно дало ватажку ПВК «Вагнер» привід піти проти нього, вважає колишній держсекретар США Майк Помпео.
«Я думаю, Путіну говорили його старші військові керівники — генерал Герасимов і міністр оборони Шойгу — що Пригожин «стає занадто великим для своїх штанів», — цитує слова Помпео в недільному інтерв’ю на радіостанції WABC 770 AM видання The Hill.
«І я думаю, що вони почали тиснути і стримувати його. Йому це не сподобалося», - сказав Помпео і додав, що зрада керівника ПВК спричинить струс серед російських олігархі.
«Подібно до того, як [президент Китаю] Сі Цзіньпін пішов на керівників комерційних підприємств, які зайшли занадто далеко, і він відчув загрозу своїй владі, я впевнений, що Путін почав думати, що Пригожин загрожує його (владі – ред. ГА)», – додав він.
Помпео каже, що він не вірить, що Путін дозволить іншій людині отримати таку ж владу, яку мав Пригожин, як керівник глобальної приватної армії з глибокими зв’язками в російській армії.
Колишній високопосадовець адміністрації Трампа також сказав, що він сумнівається, що Пригожин зможе повернутися на свою попередню позицію впливу як близький союзник Путіна.
«Я б не став страхувати його життя, — сказав він. — Він навряд чи знову знайде милість Володимира Путіна. Важко знати, чи це закінчиться тим, що він вип’є поганого чаю, чи просто залишиться у вигнанні».
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден вважає, що після бунту Пригожина Путін «абсолютно» ослаблений і програє війну.
«Він програє війну вдома. Він став ізгоєм у всьому світі. І йдеться не тільки про НАТО, не тільки Європейський Союз, а і про Японію», – сказав президлент у спілкуванні з пресою 28 червня.
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що повстання Пригожина може бути корисним для контрнаступу України.
«Тому, що Москва відволікається на власні внутрішні розбіжності, це може допомогти», — сказав Блінкен в інтерв’ю Morning Joe на MSNBC.
«Тією мірою, якій самі сили «Групи Вагнера" більше не знаходяться на передовій, це може допомогти, тому що вони були ефективними. Вони просто буквально кидають людей у м’ясорубку, зроблену Путіним, але це дало певний ефект», – сказав Блінкен.
В матеріалі використані джерела The Hill
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