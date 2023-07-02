Президент Байден відвідає Велику Британію перед участю у саміті НАТО

«Україна, наприклад, є тим питанням, яке може створити або розірвати відносини між Європейським Союзом і Китаєм, — цитує посла Іспанії в Китаї Рафаеля Дескаллара Мазарредо агентство France 24. — Це може суттєво покращити їх або може направити їх на дуже негативний шлях».

Ці заяви пролунали на форумі у Пекіні, в якому взяв участь посол Європейського Союзу в Китаї Хорхе Толедо у намаганнях досягти прогресу у торговельних переговорах з Китаєм.

Посол Толедо висловив жаль з приводу відсутності «суттєвого прогресу» у торгових переговорах з КНР: «Мені прикро констатувати, що у нас є діалог з економічних (питань) і торгівлі, який не досяг жодного прогресу, або принаймні істотного прогресу за останні чотири роки».

«Ми хочемо співпрацювати з Китаєм, але нам потрібен прогрес, і він потрібен цього року», — сказав Толедо, додавши, що економічний діалог на високому рівні між двома сторонами відбудеться у вересні. Він назвав Китай одночасно партнером, конкурентом і системним суперником.

В травні Європейська комісія призупинила свої зусилля щодо ратифікації державами-членами та парламентом інвестиційної угоди, укладеної з Китаєм наприкінці 2020 року через розбіжності щодо прав людини в регіоні Сіньцзян. З охолодженням відносин ЄС також вирішив у травні «скоригувати» свою позицію щодо Китаю, щоб зменшити його економічну залежність у той час, як Пекін підозрюють у мовчазній підтримці Москвою її війни в Україні.

У березні Комісія висунула пропозиції щодо забезпечення постачань матеріалів, таких як літій або нікель, необхідних для виробництва ключових технологій, як-то батареї та сонячні панелі. Німеччина, Франція та Італія заявили минулого тижня, що тісніше співпрацюватимуть у закупівлі сировини, оскільки Європа прагне зменшити свою залежність від імпорту з таких країн, як Китай.

Одне з найбільш спірних питань між ЄС і Китаєм стосується неоднозначної позиції Пекіна щодо вторгнення Москви в Україну. Хоча Китай не визнає анексовані Росією території України, він також не засудив вторгнення Москви.

Як повідомляв раніше Голос Америки, США зацікавлені, щоб Україна та Китай продовжували діалог, щоб Китай міг більше дізнатися для себе про українську позицію. Про це в суботу заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми заявляли, що КНР потенційно може підтримати певне врегулювання шляхом переговорів. Дуже важливо, що президент Сі провів розмову з президентом Зеленським, ми були раді це бачити, оскільки до того часу вони насправді не відкривали для себе українську перспективу. Тому ми заохочуємо, щоб цей діалог продовжувався», - сказав Кірбі.

Він також нагадав, що США не приховували стурбованості тим, що Китай не приєднався до західної спільноти у питанні засудження російської агресії та запровадження санкцій щодо РФ.