Внаслідок стрілянини у Балтиморі загинули двоє, 28 поранені

У неділю внаслідок масової стрілянини в Балтиморі, штат Меріленд, загинули двоє людей: 18-річна жінка та 20-річний чоловік. Ще 28 отримали поранення, з них - четверо дітей, троє постраждалих перебувають у критичному стані.

Станом на обід неділі підозрюваних затримати не вдалось. «Це розслідування триває, і ми не заспокоїмося, доки винні не будуть притягнуті до відповідальності», — йдеться у заяві влади міста.

Трагедія сколихнула місто на початку святкових вихідних до Дня незалежності США 4 липня, коли американці зазвичай збираються на паради, барбекю та феєрверки. Стрілянина сталася трохи після півночі на вечірці в районі Бруклін Гоумс, яку відвідали сотні людей, повідомляють місцеві медіа.

Балтимор традиційно входить до різноманітних списків із найвищим рівнем злочинності. Цього року найбільше місто Меріленда зайнято третє місце найнебезпечніших міст Америки - після Сейнт-Луїса у Міззурі та Бірмінгема в Алабамі. В деяких районах Балтимора рівень вчинення злочинів - у шість разів вищий, ніж у цілому в країні.

Як раніше повідомляв Голос Америки, за останні місяці у США сталась низка випадків масової стрілянини у громадських місцях, що поновило дискусію про закони щодо купівлі та поводженням зі зброєю, які відрізняються у різних штатах.

Зокрема менш ніж за п’ять місяців у Сполучених Штатах цього року вже було зафіксовано 199 "масових розстрілів", за даними Архіву насильства із застосуванням зброї, який визначає такі події як стрілянину, під час якої застрелено або вбито чотирьох або більше людей, не враховуючи злочинця.

Демократи виступають за перегляд законів про вільний обіг зброї, натомість республіканці відкидають цю ідею, заявляючи, що суворі заходи контролю над зброєю в окремих штатах не допомогли уникнути таких випадків насильства.