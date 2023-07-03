Не варто думати, що контрнаступ - це легко. Високопосадовець НАТО відзначив досягнення ЗСУ

ЗСУ непросто здійснювати контрнаступ через протипіхотні міни та російські укріплення й перешкоди, але українські сили мають рацію, діючи обережно. Про це заявив адмірал Роб Бауер, голландський офіцер, який є головою військового комітету НАТО.

"Контрнаступ - це важко, - сказав він. - Люди ніколи не повинні думати, що це легко. Цього ніколи не буде". Українські сили стикаються з оборонними перешкодами глибиною до 30 кілометрів, коли вони намагаються прорвати російські лінії, сказав Бауер.

"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев’ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не швидко", — сказав він.

Супутникові зображення, опубліковані Reuters у квітні, показали, що Росія збудувала великі укріплення, траншеї, протитранспортні загородження та інші перешкоди, щоб уповільнити просування України.

Бауер сказав, що українські сили мали рацію, коли були обережні, щоб уникнути значних втрат, коли вони досліджували можливі напрямки прориву.

"Це надзвичайно складно, такий тип операції, і я вважаю, що те, як вони це роблять, заслуговує похвали", - сказав він. Він сказав, що українські сили не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не рухаються швидше. "Це дуже, дуже важкий час для них", - сказав Бауер.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що не здивований тим, що наступ української армії відбувається повільніше, ніж прогнозували.

Відповідаючи на запитання про те, чи його турбує, що контрнаступ України триває надто довго і не демонструє достатнього прогресу, Міллі відповів: "Війна на папері й справжня війна відрізняються. На реальній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, справжні люди у бойових машинах, справжні тіла розриваються від вибухів. Отже, коли комп’ютер каже вам, що ви будете просуватися з такою-то швидкістю, можливо, справжня війна може трохи сповільнити це."

Також Джон Гарді, заступник директора програми вивчення Росії у Фонді захисту демократій США, в інтерв'ю Голосу Америки розповів, що попри те, що контрнаступ ЗСУ може іти повільніше, ніж сподівались у Вашингтоні чи Києві, показником успіху може бути не кількість захоплених територій, а інші показники, про які можуть не повідомляти у відкритих джерелах.

"Йдеться про те, чи має Україна успіх у виснаженні російських резервів, змушуючи Росію на цьому етапі використовувати більше резервів, ніж вони хотіли б. Це могло б підготувати (Україну) до більшого успіху", - сказав Гарді.

У статті використано матеріали Reuters