Не варто думати, що контрнаступ - це легко. Високопосадовець НАТО відзначив досягнення ЗСУ

Українська письменниця й громадська діячка Вікторія Амеліна померла 1 липня внаслідок поранень, отриманих через удар російських військ по Краматорську – про це повідомив український ПЕН-клуб 2 липня.

«З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року. Ми повідомляємо цю новину нині, коли про неї дізналися всі рідні Вікторії та з їхньої згоди», – заявляє організація.

37-річна Амеліна перебувала в ресторані Ria Lounge разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників, коли по будівлі було завдано удару.

Після початку повномасштабного вторгнення Вікторія Амеліна займалася документуванням воєнних злочинів Росії у складі правозахисної організації Truth Hounds. Зокрема, як вказує ПЕН-клуб, вона знайшла щоденник вбитого російськими окупантами письменника Володимира Вакуленка на звільненій Ізюмщині.

Письменниця також працювала над книгою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War про жінок, які документують російські воєнні злочини. Клуб анонсує її вихід за кордоном незабаром.

Амеліна також була організаторкою першого літературного фестивалю в Нью-Йорку на Донеччині, який відбувся в жовтні 2021 року.

Відтак наразі відомо вже про 13 загиблих через удар по Краматорську 27 червня – тоді російські війська завдали два ракетних удари по центру Краматорська і приватному сектору Біленького поблизу міста, спричинивши численні жертви серед цивільних і руйнування. Серед загиблих троє дітей, ще близько 60 людей отримали поранення.