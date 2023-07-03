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- Голос Америки
Глава Мінфіну США вирушає у Китай
Міністерка фінансів США Джанет Єллен має вирушити в четвер до Китаю, щоб зустрітися з високопосадовцями в рамках нової спроби врегулювати напружені відносини між двома країнами.
Міністерство фінансів у неділю повідомило, що візит Єллен відбудеться з 6 по 9 липня і слідує директиві президента Джо Байдена щодо поглиблення комунікації з таких питань, як фінансовий розвиток і глобальна макроекономіка.
«Перебуваючи в Пекіні, міністерка Єллен обговорить з офіційними особами КНР важливість для наших країн — як двох найбільших економік світу — відповідально керувати нашими відносинами, напряму спілкуватися щодо проблемних питань і працювати разом для вирішення глобальних проблем», — йдеться в повідомленні.
Високопосадовець Міністерства фінансів заявив журналістам у неділю, що Сполучені Штати хочуть здорових економічних відносин з Китаєм і що припинення торгівлі та інвестицій «буде дестабілізуючим як для наших країн, так і для світової економіки».
Візит Єллен відбувся після поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю минулого місяця, під час якої він і президент Сі Цзіньпін домовилися стабілізувати відносини між США та Китаєм і забезпечити, щоб сфери розбіжностей не переросли в конфлікт.
Американський посадовець сказав, що Єллен планує обговорити занепокоєння США щодо нового китайського закону про контршпигунство.
«У нас є занепокоєння щодо нового заходу та того, як він може застосовуватися, що він може розширити сферу того, що влада Китаю вважає шпигунською діяльністю», — сказав чиновник, посилаючись на можливі наслідки для ширшого інвестиційного клімату та економічні відносини.
Під час квітневої промови в Університеті Джона Гопкінса Єллен звернулася до американсько-китайських відносин, сказавши, що було б здорово мати відносини, які сприяли б розвитку та інноваціям в обох країнах.
«Зростання Китаю, який грає за міжнародними правилами, добре для Сполучених Штатів і світу», — сказала Єллен. «Обидві країни можуть отримати вигоду від здорової конкуренції в економічній сфері. Але здорова економічна конкуренція — від якої виграють обидві сторони — є стійкою, лише якщо ця конкуренція чесна».
Єллен також заявила, що заради глобальної стабільності Сполучені Штати та Китай повинні співпрацювати «над нагальними глобальними викликами сучасності».
У статті використано матеріали Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
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ЄС розглядає можливість поступок російському банку, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду - FT
Європейський Союз розглядає пропозицію для Російського сільськогосподарського банку створити дочірню компанію для відновлення зв’язку із глобальною фінансовою мережею як поступку Москві, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду, повідомляє Financial Times.
Оскільки банк перебуває під санкціями, цей крок має на меті захистити зернову угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство на світові ринки, пише газета.
Європейська комісія не дала жодних коментарів, тоді як Кремль у понеділок, відповідаючи на запитання щодо звіту, сказав, що не має нічого повідомляти про виконання угоди.
Організація Об’єднаних Націй і Туреччина виступили посередниками Чорноморської зернової ініціативи у липні минулого року, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яка погіршилася вторгненням Москви в Україну, одного з провідних світових експортерів зерна. Відтоді домовленість тричі подовжували, але термін її дії закінчується цього місяця.
За угодою Україна експортувала понад 32 мільйони тонн переважно кукурудзи та пшениці.
У понеділок Москва підтвердила, що песимістично дивиться на перспективи відновлення угоди, оскільки не було досягнуто прогресу в реалізації супутніх угод, які стосуються російського експорту.
«На ринку існує загальне переконання, що угода з українських поставок не буде продовжена, якщо Росія не отримає суттєвих поступок», — сказав один з європейських трейдерів зерна.
«Послаблення банківських санкцій було б швидким способом дати Росії щось», — сказав трейдер, додавши, що залишається багато сумнівів щодо того, чи буде продовжена угода.
Минулого тижня Росія заявила, що не бачить причин продовжувати зернову угоду, оскільки Захід поводився «нечуттєво» щодо угоди, хоча вона запевнила бідні країни, що російський експорт зерна продовжиться.
План Москви, запропонований під час переговорів за посередництва ООН, дозволить підрозділу банку обробляти платежі, пов’язані з експортом зерна, повідомляє газета з посиланням на неназвані джерела.
Новому підрозділу буде дозволено використовувати глобальну систему обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення Росії в Україну, додали там.
Відповідаючи на повідомлення Financial Times, посол МЗС України з особливих повноважень Ольга Трофімцева заявила, що ЄС хоче "якимось чином сприяти зерновій угоді".
«З одного боку, будь-які можливості для експорту сільськогосподарської продукції - це добре. З іншого боку, піти на поступки шантажисту означає заохотити його продовжувати шантажувати», - написала вона в месенджері Telegram. - «Це відома аксіома: шантажист не зупиняється, якщо ви виконуєте його вимоги. Він просто висуває нові вимоги».
Як два провідних світових виробники сільськогосподарської продукції, Росія та Україна є основними гравцями на ринках зерна та олійних культур, починаючи від пшениці та ячменю до ріпакової та соняшникової олії. Росія також домінує на ринку добрив.
Крім відновлення доступу до SWIFT, Росія також домагається відновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин, а також зняття обмежень на страхування та перестрахування.
- Голос Америки
Не варто думати, що контрнаступ - це легко. Високопосадовець НАТО відзначив досягнення ЗСУ
ЗСУ непросто здійснювати контрнаступ через протипіхотні міни та російські укріплення й перешкоди, але українські сили мають рацію, діючи обережно. Про це заявив адмірал Роб Бауер, голландський офіцер, який є головою військового комітету НАТО.
"Контрнаступ - це важко, - сказав він. - Люди ніколи не повинні думати, що це легко. Цього ніколи не буде". Українські сили стикаються з оборонними перешкодами глибиною до 30 кілометрів, коли вони намагаються прорвати російські лінії, сказав Бауер.
"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев’ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не швидко", — сказав він.
Супутникові зображення, опубліковані Reuters у квітні, показали, що Росія збудувала великі укріплення, траншеї, протитранспортні загородження та інші перешкоди, щоб уповільнити просування України.
Бауер сказав, що українські сили мали рацію, коли були обережні, щоб уникнути значних втрат, коли вони досліджували можливі напрямки прориву.
"Це надзвичайно складно, такий тип операції, і я вважаю, що те, як вони це роблять, заслуговує похвали", - сказав він. Він сказав, що українські сили не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не рухаються швидше. "Це дуже, дуже важкий час для них", - сказав Бауер.
Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що не здивований тим, що наступ української армії відбувається повільніше, ніж прогнозували.
Відповідаючи на запитання про те, чи його турбує, що контрнаступ України триває надто довго і не демонструє достатнього прогресу, Міллі відповів: "Війна на папері й справжня війна відрізняються. На реальній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, справжні люди у бойових машинах, справжні тіла розриваються від вибухів. Отже, коли комп’ютер каже вам, що ви будете просуватися з такою-то швидкістю, можливо, справжня війна може трохи сповільнити це."
Також Джон Гарді, заступник директора програми вивчення Росії у Фонді захисту демократій США, в інтерв'ю Голосу Америки розповів, що попри те, що контрнаступ ЗСУ може іти повільніше, ніж сподівались у Вашингтоні чи Києві, показником успіху може бути не кількість захоплених територій, а інші показники, про які можуть не повідомляти у відкритих джерелах.
"Йдеться про те, чи має Україна успіх у виснаженні російських резервів, змушуючи Росію на цьому етапі використовувати більше резервів, ніж вони хотіли б. Це могло б підготувати (Україну) до більшого успіху", - сказав Гарді.
У статті використано матеріали Reuters
Письменниця Вікторія Амеліна померла від поранень після російського удару по Краматорську
Українська письменниця й громадська діячка Вікторія Амеліна померла 1 липня внаслідок поранень, отриманих через удар російських військ по Краматорську – про це повідомив український ПЕН-клуб 2 липня.
«З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року. Ми повідомляємо цю новину нині, коли про неї дізналися всі рідні Вікторії та з їхньої згоди», – заявляє організація.
37-річна Амеліна перебувала в ресторані Ria Lounge разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників, коли по будівлі було завдано удару.
Після початку повномасштабного вторгнення Вікторія Амеліна займалася документуванням воєнних злочинів Росії у складі правозахисної організації Truth Hounds. Зокрема, як вказує ПЕН-клуб, вона знайшла щоденник вбитого російськими окупантами письменника Володимира Вакуленка на звільненій Ізюмщині.
Письменниця також працювала над книгою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War про жінок, які документують російські воєнні злочини. Клуб анонсує її вихід за кордоном незабаром.
Амеліна також була організаторкою першого літературного фестивалю в Нью-Йорку на Донеччині, який відбувся в жовтні 2021 року.
Відтак наразі відомо вже про 13 загиблих через удар по Краматорську 27 червня – тоді російські війська завдали два ракетних удари по центру Краматорська і приватному сектору Біленького поблизу міста, спричинивши численні жертви серед цивільних і руйнування. Серед загиблих троє дітей, ще близько 60 людей отримали поранення.
Новий Міжнародний центр у Гаазі збиратиме дані для суду за російську агресію проти України
У Гаазі 3 липня проголосили початок роботи установи, що сприятиме збору, систематизації і підготовці даних для можливого міжнародного судового процесу за звинуваченнями у розв’язні війни Росії проти України.
Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) працюватиме разом з Міжнародним кримінальним судом, який вже розслідує злочини війни та злочини проти людяності й геноциду.
Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна та представниці російської влади Марії Львової-Белової за масове вивезення українських дітей в Росію.
Але юрисдикція Міжнародного кримінального суду обмежена, коли йдеться про злочин агресії.
Комісар юстиції Європейського Союзу Дідьє Рейндерс назвав початок роботи Міжнародного центру частиною намагань притягнути Росію до відповідальності за війну проти України.
Сполучені Штати з низкою інших країн також сприяють роботі центру, і заступник генерального прокурора США Кенет Політ сказав, що американська сторона вже подала певні матеріали.
Україна сподівається, що новостворений гаазький центр буде частиною підготовки до спеціального міжнародного трибуналу для суду над винними у розв’язанні агресивної війни та у злочинах, що стали її наслідком.
Такий трибунал був би першим з часу Нюрнберзького трибуналу після Другої світової війни, де одним з головних звинувачень проти чільних представників нацистської Німеччини був «злочин проти миру» - військове вторгнення на території інших держав, що спричинило війну з багатомільйонними жертвами.
Генеральний прокурор України Андрій Костін подякував Європейському Союзу та низці окремих держав, які допомагають українцям у цій справі.
«Нам потрібні фахівці, потрібні докази, потрібна додаткова інформація включно з даними розвідки для того, щоб це обвинувачення було міцним, бо ми всі знаємо, що злочин агресії це злочин керівництва», - сказав Андрій Костін агенції Reuters.
Ладіслав Гамран, президент установи Євроюст наголосив, що вже зараз зібрано величезну кількість даних про скоєні в ході російської війни в Україні злочини, але, він підкреслив потребу великої фахової роботи, щоб ті дані стали метаріалами прийнятними на судових процесах.
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