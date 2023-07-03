Глава Мінфіну США вирушає у Китай

Міністерка фінансів США Джанет Єллен має вирушити в четвер до Китаю, щоб зустрітися з високопосадовцями в рамках нової спроби врегулювати напружені відносини між двома країнами.

Міністерство фінансів у неділю повідомило, що візит Єллен відбудеться з 6 по 9 липня і слідує директиві президента Джо Байдена щодо поглиблення комунікації з таких питань, як фінансовий розвиток і глобальна макроекономіка.

«Перебуваючи в Пекіні, міністерка Єллен обговорить з офіційними особами КНР важливість для наших країн — як двох найбільших економік світу — відповідально керувати нашими відносинами, напряму спілкуватися щодо проблемних питань і працювати разом для вирішення глобальних проблем», — йдеться в повідомленні.

Високопосадовець Міністерства фінансів заявив журналістам у неділю, що Сполучені Штати хочуть здорових економічних відносин з Китаєм і що припинення торгівлі та інвестицій «буде дестабілізуючим як для наших країн, так і для світової економіки».

Візит Єллен відбувся після поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю минулого місяця, під час якої він і президент Сі Цзіньпін домовилися стабілізувати відносини між США та Китаєм і забезпечити, щоб сфери розбіжностей не переросли в конфлікт.

Американський посадовець сказав, що Єллен планує обговорити занепокоєння США щодо нового китайського закону про контршпигунство.

«У нас є занепокоєння щодо нового заходу та того, як він може застосовуватися, що він може розширити сферу того, що влада Китаю вважає шпигунською діяльністю», — сказав чиновник, посилаючись на можливі наслідки для ширшого інвестиційного клімату та економічні відносини.

Під час квітневої промови в Університеті Джона Гопкінса Єллен звернулася до американсько-китайських відносин, сказавши, що було б здорово мати відносини, які сприяли б розвитку та інноваціям в обох країнах.

«Зростання Китаю, який грає за міжнародними правилами, добре для Сполучених Штатів і світу», — сказала Єллен. «Обидві країни можуть отримати вигоду від здорової конкуренції в економічній сфері. Але здорова економічна конкуренція — від якої виграють обидві сторони — є стійкою, лише якщо ця конкуренція чесна».

Єллен також заявила, що заради глобальної стабільності Сполучені Штати та Китай повинні співпрацювати «над нагальними глобальними викликами сучасності».

У статті використано матеріали Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.