ЄС розглядає можливість поступок російському банку, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду - FT

Європейський Союз розглядає пропозицію для Російського сільськогосподарського банку створити дочірню компанію для відновлення зв’язку із глобальною фінансовою мережею як поступку Москві, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду, повідомляє Financial Times.

Оскільки банк перебуває під санкціями, цей крок має на меті захистити зернову угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство на світові ринки, пише газета.

Європейська комісія не дала жодних коментарів, тоді як Кремль у понеділок, відповідаючи на запитання щодо звіту, сказав, що не має нічого повідомляти про виконання угоди.

Організація Об’єднаних Націй і Туреччина виступили посередниками Чорноморської зернової ініціативи у липні минулого року, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яка погіршилася вторгненням Москви в Україну, одного з провідних світових експортерів зерна. Відтоді домовленість тричі подовжували, але термін її дії закінчується цього місяця.

За угодою Україна експортувала понад 32 мільйони тонн переважно кукурудзи та пшениці.

У понеділок Москва підтвердила, що песимістично дивиться на перспективи відновлення угоди, оскільки не було досягнуто прогресу в реалізації супутніх угод, які стосуються російського експорту.

«На ринку існує загальне переконання, що угода з українських поставок не буде продовжена, якщо Росія не отримає суттєвих поступок», — сказав один з європейських трейдерів зерна.

«Послаблення банківських санкцій було б швидким способом дати Росії щось», — сказав трейдер, додавши, що залишається багато сумнівів щодо того, чи буде продовжена угода.

Минулого тижня Росія заявила, що не бачить причин продовжувати зернову угоду, оскільки Захід поводився «нечуттєво» щодо угоди, хоча вона запевнила бідні країни, що російський експорт зерна продовжиться.

План Москви, запропонований під час переговорів за посередництва ООН, дозволить підрозділу банку обробляти платежі, пов’язані з експортом зерна, повідомляє газета з посиланням на неназвані джерела.

Новому підрозділу буде дозволено використовувати глобальну систему обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення Росії в Україну, додали там.

Відповідаючи на повідомлення Financial Times, посол МЗС України з особливих повноважень Ольга Трофімцева заявила, що ЄС хоче "якимось чином сприяти зерновій угоді".

«З одного боку, будь-які можливості для експорту сільськогосподарської продукції - це добре. З іншого боку, піти на поступки шантажисту означає заохотити його продовжувати шантажувати», - написала вона в месенджері Telegram. - «Це відома аксіома: шантажист не зупиняється, якщо ви виконуєте його вимоги. Він просто висуває нові вимоги».

Як два провідних світових виробники сільськогосподарської продукції, Росія та Україна є основними гравцями на ринках зерна та олійних культур, починаючи від пшениці та ячменю до ріпакової та соняшникової олії. Росія також домінує на ринку добрив.

Крім відновлення доступу до SWIFT, Росія також домагається відновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин, а також зняття обмежень на страхування та перестрахування.