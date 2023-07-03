Брифінг. В Гаазі почали збирати дані для суду за російську агресію
Брифінг Голосу Америки - наживо. В Гаазі почав роботу центр, що збиратиме дані для можливого суду за російську агресію проти України. Що це означає на практиці? Говоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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