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- Голос Америки
"Зробимо все, щоб притягнути Путіна до відповідальності" - Урсула фон дер Ляєн
Зробити все, що можливо, аби притягнути президента Путіна до відповідальності за його війну в Україні, пообіцяла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
З нагоди відкриття Міжнародного центру з кримінального переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) у Гаазі вона заявила: "Вторгнення Росії в Україну продовжує приносити невимовні жахи щодня. Глибоко тривожні новини про навмисні напади на мирних жителів, у тому числі дітей, стали жорстоким щоденним нагадуванням про кровопролиття, яке Путін повернув на наш континент. Докази незліченних міжнародних злочинів, скоєних Росією, накопичуються".
"Новий міжнародний прокурорський центр відіграватиме ключову роль у притягненні винних до відповідальності, зокрема за злочин агресії. Ми зробимо все можливе (leave no stone unturned - ред.), щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності", - цитує слова фон дер Ляєн Єврокомісія.
Як раніше повідомляв Голос Америки, ICPA працюватиме разом з Міжнародним кримінальним судом, який вже розслідує злочини війни та злочини проти людяності й геноциду. Установа сприятиме збору, систематизації і підготовці даних для можливого міжнародного судового процесу за звинуваченнями у розв’язні війни Росії проти України.
Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна та представниці російської влади Марії Львової-Белової за масове вивезення українських дітей в Росію. Але юрисдикція Міжнародного кримінального суду обмежена, коли йдеться про злочин агресії.
Комісар юстиції Європейського Союзу Дідьє Рейндерс назвав початок роботи Міжнародного центру частиною намагань притягнути Росію до відповідальності за війну проти України.
Сполучені Штати з низкою інших країн також сприяють роботі центру, і заступник генерального прокурора США Кенет Політ сказав, що американська сторона вже подала певні матеріали.
Україна сподівається, що новостворений гаазький центр буде частиною підготовки до спеціального міжнародного трибуналу для суду над винними у розв’язанні агресивної війни та у злочинах, що стали її наслідком.
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“Для нас принципово проводити цей фестиваль на Донеччині” – Вікторія Амеліна про НЛФ в її останньому коментарі Голосу Америки
26 травня російські війська розбомбили локацію Нью-Йоркського літературного фестивалю – Будинок культури в смт Нью-Йорк, Донецької області. 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ресторану в Краматорську, де перебувала засновниця цього фестивалю, українська письменниця Вікторія Амеліна. 1 липня – її не стало.
“Для нас принципово проводити цей фестиваль на Донеччині”. Так Амеліна відповіла у своєму останньому коментарі для Української редакції Голосу Америки, який було записано 1 червня 2023 року, про Нью-Йоркський літературний фестиваль (НЛФ).
Нью-Йоркський літературний фестиваль
НЛФ вперше зібрав українських письменників, поетів та музикантів у смт Нью-Йорк, Донецької області, у жовтні 2021 року. Очільниця фестивалю Амеліна тоді в інтерв'ю проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії розповіла, що його метою було підтримати місцевих, розважити людей, що живуть у прифронтовій зоні, а також – розповісти решті України та світові про Донеччину. Вибір же міста, де проводиться літературний фестиваль, пов'язаний, у тому числі, із її родиною.
"З цієї точки зору, локація смт Нью Йорк – дуже вдала. З цього простіше робити бренд, ніж з чогось іншого. Також для мене це дуже особиста історія – про любов. Вся родина мого чоловіка з Нью-Йорка. З 2005 року я приїздила туди як молода невістка", - розповіла вона в інтерв’ю журналістам. "Селище занепадало, що мені було боляче бачити, а потім взагалі прийшла війна... Врешті я подумала, що треба не плакати, а робити нью-йоркський літературний фестиваль", - сказала вона.
Перемогу можна визначати по-різному, але ми б хотіли проводити цей фестиваль на Донеччині, в безпосередній близькості від Нью-Йорка
26 травня 2023 року російські війська скинули бомбу ФАБ-250 на Будинок культури в смт Нью-Йорк, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Це й була локація, де ще у жовтні 2022 року проводили НЛФ.
Тому 1 червня Голос Америки поцікавився у Вікторії Амеліної, чи планує вона проводити фестиваль й цього року і, якщо так, де саме.
Письменниця відповіла, що в будь-якому разі фестиваль хотілося б проводити на Донеччині, в безпосередній близькості до Нью-Йорку, але це поки небезпечно:
“Це фестиваль, націлений, з одного боку, на локальну спільноту, але, з іншого боку, на те, щоб показувати Донеччину Україні. Тобто, в будь-якому разі для нас принципово проводити цей фестиваль на Донеччині... Ми б хотіли проводити цей фестиваль на Донеччині, в безпосередній близькості від Нью-Йорка”.
Щодо того, у якому саме приміщенні він міг би пройти, вона припустила, що нею міг би стати ландшафтний парк "Клебан-Бик".
Це був останній коментар, який Вікторія Амеліна дала Голосу Америки.
Реакції на загибель Вікторії Амеліної
Про важкі поранення, які Вікторія Амеліна отримала внаслідок обстрілу російськими військами в Краматорську, повідомив Український ПЕН-клуб. Лікарі боролися за життя письменниці, але 1 липня вона відійшла у засвіти в оточенні друзів та рідних.
На смерть Вікторії Амеліної відреагували PEN America:
“PEN America оплакує смерть української лауреатки премій та членкині PEN Ukraine Вікторії Амеліної, яка у вівторок постраждала від російського ракетного удару в Краматорську і померла 1 липня”.
"Ще більше жахливих втрат через російські удари по мирному населенню. Росія має відповісти за свої дії", – твітує посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс зізналася, що була фанаткою робіт Вікторії Амеліної.
Вона відреагувала у Twitter: “Я була фанаткою. Новина, що розбиває серце. Виявляється, що на додачу до постійних російських повітряних нальотів, відчаю через російську депортацію/викрадення українських дітей і хвилювання за окуповану Росією АЕС на Запорізькій електростанції, ви не заціпенієте від смертей окремих людей”.
“Вона писала книгу про жіночий досвід війни. Ще одна українська книга, яка ніколи не буде закінчена через російські бомби та кулі,” – твітує доктор Уільямс Блекер, асоційований професор, в школі славістики та східноєвропейських студій UCL.
Історик, професор Гарвардського університету, директор Українського дослідницького інституту в Гарварді Сергій Плохій згадує в Twitter: "Вікторія була членкинею нашої української громади в Гарварді, коли вона проводила один рік у Бостоні перед початком повномасштабної війни. Під час війни вона документувала російські воєнні злочини. Її смерть є одним із таких злочинів. Її робота триватиме. Злочинці понесуть покарання".
Про обстріл в Краматорську
27 червня Вікторія Амеліна вечеряла у ресторані Ria Lounge в Краматорську разом з колумбійським письменником Ектором Абадом Фасьйолінсе, колишнім Верховним комісаром з питань миру Серхіо Харамільйо та Каталіною Ґомес – журналісткою France 24.
Вікторія Амеліна була надзвичайно сміливою жінкою, яка призупинила свою успішну письменницьку кар’єру, щоб задокументувати воєнні злочини, і сама стала жертвою російського воєнного злочину
В коментарі Financial Times Серхіо Харамільйо розповів, що сидів навпроти Вікторії та побачив, що письменниця отримала сильний удар ззаду.
"Тоді вся кімната розлетілася на шматки й час зупинився. Я залишився з нею і викликав швидку допомогу та медиків", – згадує колишній Верховний комісар з питань миру.
Він розповів виданню FT, що разом з Амеліною вони провели цілий день, спілкуючись з місцевими щодо вторгнення Росії.
“Вікторія Амеліна була надзвичайно сміливою жінкою, яка призупинила свою успішну письменницьку кар’єру, щоб задокументувати воєнні злочини, і сама стала жертвою російського воєнного злочину”, – сказав Серхіо Харамільйо для Financial Times.
PEN Ukraine та Truth Hounds зробили спільну заяву, у якій йдеться, що удар по ресторану Ria Lounge в Краматорську не був випадковим і може класифікуватися як воєнний злочин згідно зі Статтею 8(2)(b)(ii) Римського Статуту Міжнародного Кримінального Суду.
"Росіяни добре знали, що Ria Lounge — це популярний заклад у прифронтовому Краматорську, де люди збираються, щоб пообідати й поспілкуватися. Вони добре знали, що внаслідок цього удару буде багато жертв, але чинили цей злочин свідомо – уже не вперше, як під час цієї війни, так і під час попередніх", – йдеться у повідомленні.
Організації звертаються до громадян усіх країн, правозахисних та культурних організацій світу: "Говоріть на всіх майданчиках про злочини Росії та закликайте уряди своїх країн застосовувати механізми екстериторіального правосуддя, щоб спільними зусиллями встановити справедливість для всіх постраждалих від воєнних злочинів. Покінчімо разом з безкарністю Росії!"
Вікторія Амеліна – українська письменниця
2014 року Амеліна дебютувала з романом "Синдром листопаду, або Homo Compatiens", книга увійшла в десятку найкращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент року – 2014" та увійшла до короткого списку премії Валерії Шевчука.
У 2017 році у "Видавництві Старого Лева" вийшов друком другий роман Вікторії "Дім для Дома". Книжка ввійшла до коротких списків національних та міжнародних премій: "ЛітАкцент року – 2017", Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії.
У 2016 та 2021 роках Амеліна видала книжки для дітей "Хтось, або Водяне Серце" та "Е-е-есторії екскаватора Еки".
У 2021 році Вікторія стала лауреаткою літпремії ім. Джозефа Конрада-Коженьовського.
Тексти Амеліної перекладали польською, чеською, німецькою, нідерландською, англійською та іспанською мовами.
З літа 2022-го Амеліна документувала воєнні злочини в організації Truth Hound на деокупованих територіях. Вона знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка у Капитолівці та писала:
“23 березня 2022 року, Володя, знаючи, що окупанти ще прийдуть за ним, закопав свої записи під вишнею і сказав батькові: "Коли наші прийдуть, віддаси". Наступного дня, 24 березня 2022, Володимира забрали. Сьогодні, 24 вересня 2022, ми з батьком Володимира відкопали під вишенькою записи Володі – пакет на фото в моїй руці.”
Вікторія працювала над своєю першою нон-фікшн книгою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком, повідомляє Pen Ukraine. Текст розповідає про українських жінок, які документують воєнні злочини та їхнє життя під час війни.
Прощання
4 липня відбудеться прощання з Вікторією Амеліною в Михайлівському золотоверхому соборі у Києві. 5 липня прощання проведуть у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла у Львові. Цього ж дня у Львові українську письменницю Вікторію Амеліну поховають на Личаківському цвинтарі.
- Голос Америки
Зеленський привітав США з Днем незалежності і нагадав, що НАТО - це "запорука миру"
Президент України у статті американського видання Wall Street Journal "Володимир Зеленський: З Днем народження, Америко" привітав США із Днем незалежності, назвав "російську тиранію" слабкою і згадав про НАТО як "запоруку миру". Стаття була опублікована в газеті 2 липня 2023 року.
"Російська тиранія бачить, що вона не вічна і не тривала, коли дивиться на Україну — вільну, незалежну Україну; сильну демократичну Україну, що веде до справжньої демократії та свободи, що поширюється тут, на східному фланзі Європи, і особливо в Росії. Інтеграція України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та Заходом є запорукою того, що свобода й надалі перемагатиме, і мир перемагатиме", - зазначив Володимир Зеленський у статті.
Він назвав США "винятковою" країною і закликав до "більшої винятковості" Америки: "Коли якийсь тиран ненавидить Америку і заперечує її виняткову роль у боротьбі за свободу, він визнає власну неминучу поразку. До російської тиранії я кажу, що світ потребує більше американської винятковості, а не менше".
Президент України сказав, що потенційна поразка українців на війні може спонукати інші країни до агресії, а Росію - до прямої конфронтації з НАТО. В цьому контексті Володимир Зеленський не згадав Китай, який, як застерігають критики, має амбіції щодо Тайваню.
Зеленський також додав, що подібну агресію можуть зупинити лише "союзи, створені для захисту свободи". Одним із таких союзів є НАТО. Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу зберуться на саміт 11-12 липня цього року у Вільнюсі. Україна домагається, щоб на цій зустрічі Києву запропонували чіткий шлях, коли і як можна стати членом альянсу.
"Якщо — не дай Бог — Росія досягне успіху в Україні, це ще більше підбадьорить такі країни як Іран взяти зброю проти вільних народів у всьому світі. Це спонукало б Росію до глибшого вторгнення в Європу, приводячи її до прямої конфронтації з НАТО. Такі сценарії можна зупинити лише стійким захистом свободи, тими, хто прагне свободи, і союзами, створеними для захисту свободи", - зазначив глава української держави.
Зеленський порівняв здобуття незалежності США у 1776 році із нинішньою боротьбою за свободу українців: "Сьогодні, коли американці святкують свою свободу та незалежність, ми святкуємо разом з вами і уявляємо день, коли кожен дюйм України буде вільний від жорстокої тиранії, яка прагне нас знищити".
Сполучені Штати Америки відзначають День незалежності 4 липня. Цього дня 1776 року Другий Континентальний конгрес затвердив Декларацію про незалежність - документу, що проголосив відокремлення колоній від Великої Британії. За даними Бібліотеки Конгресу США, через рік 4 липня у місті Філадельфія, штат Пенсильванія, вперше відбулося спонтанне святкування річниці американської незалежності.
Втім масовими ці святкування у США стали лише після Англо-американської війни 1812-1815 років, цю війну ще називають "Другою війною за незалежність".
Німеччина хоче швидко закінчити переговори із Польщею про створення центру із ремонту танків Leopard для України
Німеччина хоче завершити переговори щодо створення у Польщі центру технічного обслуговування пошкоджених у боях в Україні танків Leopard протягом наступних 10 днів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком.
"Час має вирішальне значення... Ми вважаємо, що переговори повинні, якщо це можливо, завершитися протягом наступних 10 днів, щоб ми знали, в якому напрямку планувати", — сказав Пісторіус.
У переговорах щодо хабу технічного обслуговування беруть участь німецька та польська компанії, а також уряди обох країн, і основні проблеми вбачають на стороні компаній.
Зауваження Пісторіуса про те, що потрібно дивитися, в якому напрямку планувати, було розцінено як завуальоване попередження Польщі, що ФРН може вибрати іншу країну для розташування центру, пише Reuters.
Ці перемовини гальмують розв'язання іншого питання - про продовження дислокації німецьких сил ППО в Польщі. Разом із трьома підрозділами протиповітряної оборони Patriot близько 300 німецьких солдатів базуються в Замості, приблизно в 50 км від українського кордону, від лютого. Вони захищають це місто та його важливе залізничне сполучення з Україною.
У публічній заяві після переговорів у понеділок Пісторіус не відповів на прохання Блащака про продовження розгортання німецьких Patriot до кінця року. "Повне підпорядкування Білорусі, передача Білорусі ядерної зброї, група Вагнера — все це свідчить про те, що загрози (з боку Росії) реальні, — сказав Блащак. — Тому хочемо підкреслити, що ми зацікавлені в тому, щоб система Patriot залишалася на польській землі принаймні до кінця цього року".
Раніше Німеччина також пообіцяла надіслати підрозділи Patriot до Литви для захисту саміту НАТО 11-12 липня у Вільнюсі.
ЄС розглядає можливість поступок російському банку, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду - FT
Європейський Союз розглядає пропозицію для Російського сільськогосподарського банку створити дочірню компанію для відновлення зв’язку із глобальною фінансовою мережею як поступку Москві, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду, повідомляє Financial Times.
Оскільки банк перебуває під санкціями, цей крок має на меті захистити зернову угоду, яка дозволяє Україні експортувати продовольство на світові ринки, пише газета.
Європейська комісія не дала жодних коментарів, тоді як Кремль у понеділок, відповідаючи на запитання щодо звіту, сказав, що не має нічого повідомляти про виконання угоди.
Організація Об’єднаних Націй і Туреччина виступили посередниками Чорноморської зернової ініціативи у липні минулого року, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яка погіршилася вторгненням Москви в Україну, одного з провідних світових експортерів зерна. Відтоді домовленість тричі подовжували, але термін її дії закінчується цього місяця.
За угодою Україна експортувала понад 32 мільйони тонн переважно кукурудзи та пшениці.
У понеділок Москва підтвердила, що песимістично дивиться на перспективи відновлення угоди, оскільки не було досягнуто прогресу в реалізації супутніх угод, які стосуються російського експорту.
«На ринку існує загальне переконання, що угода з українських поставок не буде продовжена, якщо Росія не отримає суттєвих поступок», — сказав один з європейських трейдерів зерна.
«Послаблення банківських санкцій було б швидким способом дати Росії щось», — сказав трейдер, додавши, що залишається багато сумнівів щодо того, чи буде продовжена угода.
Минулого тижня Росія заявила, що не бачить причин продовжувати зернову угоду, оскільки Захід поводився «нечуттєво» щодо угоди, хоча вона запевнила бідні країни, що російський експорт зерна продовжиться.
План Москви, запропонований під час переговорів за посередництва ООН, дозволить підрозділу банку обробляти платежі, пов’язані з експортом зерна, повідомляє газета з посиланням на неназвані джерела.
Новому підрозділу буде дозволено використовувати глобальну систему обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків після вторгнення Росії в Україну, додали там.
Відповідаючи на повідомлення Financial Times, посол МЗС України з особливих повноважень Ольга Трофімцева заявила, що ЄС хоче "якимось чином сприяти зерновій угоді".
«З одного боку, будь-які можливості для експорту сільськогосподарської продукції - це добре. З іншого боку, піти на поступки шантажисту означає заохотити його продовжувати шантажувати», - написала вона в месенджері Telegram. - «Це відома аксіома: шантажист не зупиняється, якщо ви виконуєте його вимоги. Він просто висуває нові вимоги».
Як два провідних світових виробники сільськогосподарської продукції, Росія та Україна є основними гравцями на ринках зерна та олійних культур, починаючи від пшениці та ячменю до ріпакової та соняшникової олії. Росія також домінує на ринку добрив.
Крім відновлення доступу до SWIFT, Росія також домагається відновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин, а також зняття обмежень на страхування та перестрахування.
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