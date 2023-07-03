Як в Гаазі збиратимуть докази воєнних злочинів Росії. ЧАС-ТАЙМ

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«Вона сказала, що це буде її остання можливість поїхати на Донбас та побачити його»: Колумбійська журналістка та подруга Вікторії Амеліної розповіла про її останню поїздку на Донбас. Чи готуються мешканці найближчих міст до ЗАЕС до потенційної небезпеки? В історії з бунтом Пригожина ще зарано говорити про кінець, - експертка Крісті Райк. Суддя зі США, батьки якого втекли від радянських репресій, адвокує за Україну в Конгресі.