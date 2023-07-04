Загибель Вікторії Амеліної: спогади її подруги. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. 3 липня у Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України. Сполучені Штати підтримують роботу міжнародного центру. Колумбійська журналістка та подруга Вікторії Амеліної розповіла про її останню поїздку на Донбас.