Загибель Вікторії Амеліної: спогади її подруги. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. 3 липня у Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України. Сполучені Штати підтримують роботу міжнародного центру. Колумбійська журналістка та подруга Вікторії Амеліної розповіла про її останню поїздку на Донбас.
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липень 01, 2023
В ООН засудили обстріл кафе у Краматорську. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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червень 30, 2023
Тема допомоги Україні – у центрі саміту лідерів ЄС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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червень 29, 2023
Як просувається контрнаступ – репортаж з передової. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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червень 28, 2023
Чи збільшилася загроза з боку Білорусі? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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червень 24, 2023
США – про порушення Росії в ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН