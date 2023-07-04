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Німецько-польські «торги» затягують ремонт українських танків, які пробиваються через російські міни
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що створення у Польщі майстерень для ремонту українських танків Леопард німецького виробництва досі перебуває на стадії переговорів, хоча домовленість була оголошена ще у квітні.
«Час тисне… Ми вважаємо, що переговори треба, якщо це можливо, завершити впродовж наступних десяти днів, щоб ми знали в якому напрямку планувати», - сказав Борис Пісторіус після зустрічі з польським колегою Маріушем Блащаком у Польщі 3 липня.
Сповільнивши українське просування, Росія намагалася бити по українських бронемашинах...
Заяві німецького міністра передували повідомлення, що німецькі компанії Rheinmetall, а також Krauss-Maffei Wegmann, та державне польське підприємство Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) досі сперечаються довкола подробиць контракту.
Україна отримала від Німеччини, Польщі та інших європейських країн десятки танків Леопард-2, а також важку бронетехніку від США, Британії, Франції, яка потребує обслуговування й ремонту.
Наступальні дії української армії цього літа виявили, що техніка часто зазнає ушкоджень зокрема внаслідок масштабного використання мін на захоплених Росією територіях на півдні на сході України.
«В деяких місцях густота мінних полів показує, що росіяни закладають набагато більше мін, ніж це передбачає їхня військова доктрина. Сповільнивши українське просування, Росія тоді намагалася бити по українських бронемашинах ударними дронами, а також з вертольотів та артилерією», - вказує британське міністерство оборони у повідомленні 4 липня.
Гроші і політика
З німецького боку натякають, що польська компанія хоче стягувати завищені ціни, і коментатори вважають, що Берлін тисне на Варшаву припущеннями, що майстерні для обслуговування Леопардів з України можуть бути створені деінде, хоча Польща має найзручніше сполучення з Україною.
Часопис Spiegel, посилаючись на джерела в німецькій оборонній промисловості, пише, що за початковий огляд кожного танка польська компанія PGZ хоче брати понад 100 000 євро, в той час, як в Німеччині звичайною ціною за це називають 12 000.
Spiegel також стверджує, що PGZ не хоче брати на себе гарантійні зобов’язання за роботу.
Коментатори припускають, що затягування зі створенням ремонтних майстерень спричинені не лише фінансовими інтересами, але й політичними тертями між Варшавою та Берліном.
Financial Times називає німецько-польські суперечки «торгами» і також додає їх до того, що названо «довгим списком» неузгодженостей між двома країнами.
«Це відбувається в той час, як західні потуги намагаються демонструвати згуртованість в протидії Владіміру Путіну, вторгнення якого в Україну змушує НАТО посилювати своє східне крило», - вказує Financial Times.
Минулого року польський уряд заявив, що Німеччина повинна заплатити Польщі понад мільярд євро за шкоду завдану німецькими нацистами в Другій Світовій війні.
В Financial Times зауважують, що на тлі російської війни проти України Польща різко збільшила витрати на оборону, і у Варшаві ймовірно вважають, що західні держави не роблять необхідного внеску.
В той час як Польща цього року планує витратити на оборону 4% від свого ВВП, найбагатші європейські держави: Німеччина і Франція напевне не досягнуть навіть мінімальних 2%, передбачених домовленостями в НАТО.
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"Підтримка і єдність". Глава МЗС Франції Колонна - про розмову з Кулебою в контексті майбутнього саміту НАТО
Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомила про "підтримку і єдність", яку демонструє її країна Україні напередодні саміту НАТО, що має відбутися наступного тижня у Литві.
Про це французька урядовиця поінформувала главу МЗС України Дмитра Кулебу під час телефонної розмови у понеділок, 3-го липня.
"Новий обмін з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Підтримка і єдність. Чергова гарна розмова з главою МЗС України Дмитром Кулебою, зокрема, з огляду на майбутній саміт НАТО", – написала у Twitter Колонна.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму твіті прямо написав, що у центрі його телефонної розмови з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною було питання "перспективи членства України в НАТО".
"Я вдячний Франції за непохитну підтримку України. Я наголосив, що вільнюський саміт має продемонструвати силу, зокрема, на тему законного місця України в НАТО", – твітує український міністр.
Минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон вперше закликав НАТО надати Україні "шлях" до членства в альянсі вже під час вільнюського саміту, що має відбутися 11-12 липня у столиці Литви.
Перебуваючи у Словаччині, Макрон сказав, що дискусії відбуваються і продовжаться на саміті альянсу в Литві в липні. Він визнав, що буде важко досягти консенсусу щодо повноправного членства, але наполягає, що все ж «шлях до членства» Україні потрібно відкрити уже у Вільнюсі.
Доки Україна стане членом альянсу, Париж хоче, щоб НАТО запропонувало Україні модель, схожу на безпекові стосунки США та Ізраїлю, коли Вашингтон має багаторічні зобов’язання щодо надання єврейській державі конкретної зброї та підтримки.
Наприкінці червня французька газета Le Mond повідомила, що на засіданні французької Ради оборони в Єлисейському палаці переглянули можливість вступу Києва до НАТО, яку раніше відкидав Париж разом з Берліном. Це посилить тиск на Росію в той час, коли український контрнаступ зазнає труднощів, вважає газета.
Разом з тим, тверда позиція Франції, яка тепер наполягає на конкретному шляху приєднання України до військового альянсу НАТО, включно з визначенням етапів і оцінкою поступу, викликає напругу у стосунках з Німеччиною, яка закликає до обережності в обговоренні членства на тлі війни, що триває з Росію, пише агентство Bloomberg.
Наприкінці червня Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, але відкинув ідею про швидкий вступ до НАТО. Раніше сьогодні з паном Шольцом мав телефонну розмову президент України Володимир Зеленський.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Велика Британія виступає за вступ України до НАТО за спрощеною процедурою. Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час міжнародної конференції у Лондоні припустив, що Сполучене Королівство підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов’язана проходити етап плану дій щодо членства для приєднання до Альянсу.
Виступаючи у Вашингтоні минулого тижня координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що майбутнє України – в НАТО, але не уточнив, чи на саміті у Вільнюсі Україна отримає будь-які перспективи щодо членства.
Він нагадав, що у Бухарестській декларації, ухваленій на саміті НАТО у 2008 році було сказано, що в майбутньому Україна стане членом НАТО. Але декларація не зазначила, коли та за яких умов Київ може приєднатися до альянсу.
У Бухаресті тодішній президент США Джордж Буш виступав за надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. За нинішніх умов Вашингтон виступає за підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" у війні проти Росії, але не вважає, що розмова про членство є на часі.
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