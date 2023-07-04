Німецько-польські «торги» затягують ремонт українських танків, які пробиваються через російські міни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що створення у Польщі майстерень для ремонту українських танків Леопард німецького виробництва досі перебуває на стадії переговорів, хоча домовленість була оголошена ще у квітні.

«Час тисне… Ми вважаємо, що переговори треба, якщо це можливо, завершити впродовж наступних десяти днів, щоб ми знали в якому напрямку планувати», - сказав Борис Пісторіус після зустрічі з польським колегою Маріушем Блащаком у Польщі 3 липня.

Сповільнивши українське просування, Росія намагалася бити по українських бронемашинах...

Заяві німецького міністра передували повідомлення, що німецькі компанії Rheinmetall, а також Krauss-Maffei Wegmann, та державне польське підприємство Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) досі сперечаються довкола подробиць контракту.

Україна отримала від Німеччини, Польщі та інших європейських країн десятки танків Леопард-2, а також важку бронетехніку від США, Британії, Франції, яка потребує обслуговування й ремонту.

Наступальні дії української армії цього літа виявили, що техніка часто зазнає ушкоджень зокрема внаслідок масштабного використання мін на захоплених Росією територіях на півдні на сході України.

«В деяких місцях густота мінних полів показує, що росіяни закладають набагато більше мін, ніж це передбачає їхня військова доктрина. Сповільнивши українське просування, Росія тоді намагалася бити по українських бронемашинах ударними дронами, а також з вертольотів та артилерією», - вказує британське міністерство оборони у повідомленні 4 липня.

Гроші і політика

З німецького боку натякають, що польська компанія хоче стягувати завищені ціни, і коментатори вважають, що Берлін тисне на Варшаву припущеннями, що майстерні для обслуговування Леопардів з України можуть бути створені деінде, хоча Польща має найзручніше сполучення з Україною.

Часопис Spiegel, посилаючись на джерела в німецькій оборонній промисловості, пише, що за початковий огляд кожного танка польська компанія PGZ хоче брати понад 100 000 євро, в той час, як в Німеччині звичайною ціною за це називають 12 000.

Spiegel також стверджує, що PGZ не хоче брати на себе гарантійні зобов’язання за роботу.

Коментатори припускають, що затягування зі створенням ремонтних майстерень спричинені не лише фінансовими інтересами, але й політичними тертями між Варшавою та Берліном.

Financial Times називає німецько-польські суперечки «торгами» і також додає їх до того, що названо «довгим списком» неузгодженостей між двома країнами.

«Це відбувається в той час, як західні потуги намагаються демонструвати згуртованість в протидії Владіміру Путіну, вторгнення якого в Україну змушує НАТО посилювати своє східне крило», - вказує Financial Times.

Минулого року польський уряд заявив, що Німеччина повинна заплатити Польщі понад мільярд євро за шкоду завдану німецькими нацистами в Другій Світовій війні.

В Financial Times зауважують, що на тлі російської війни проти України Польща різко збільшила витрати на оборону, і у Варшаві ймовірно вважають, що західні держави не роблять необхідного внеску.

В той час як Польща цього року планує витратити на оборону 4% від свого ВВП, найбагатші європейські держави: Німеччина і Франція напевне не досягнуть навіть мінімальних 2%, передбачених домовленостями в НАТО.