Брифінг. День незалежності США - колона України на параді у Вашингтоні

Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про те, як Сполучені Штати святкують день незалежності, і як відбувається підготовка до саміту НАТО. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.