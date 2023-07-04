Брифінг. День незалежності США - колона України на параді у Вашингтоні
Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про те, як Сполучені Штати святкують день незалежності, і як відбувається підготовка до саміту НАТО. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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