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Час-Time

День незалежності США. Українська колона на параді. ЧАС-ТАЙМ

День незалежності США. Українська колона на параді. ЧАС-ТАЙМ
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День незалежності США. Українська колона на параді. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США відзначають День незалежності. У Вашингтоні відбувся головний парад країни з нагоди свята - в ньому взяла участь і українська колона. Єнс Столтенберг повідомив, що залишається на посаді генсекретаря НАТО щонайменше ще на один рік.

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