День незалежності США. Українська колона на параді. ЧАС-ТАЙМ

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“Подивіться на Мілошевича” - екс-посол Держдепу про покарання для Путіна. Американські волонтери з Колорадо допомогли пораненим українським військовим знову встати на ноги. Врятувати українську науку: в Нью-Йорку та Вашингтоні презентували платформу “Наука в небезпеці ”.“Шедеври з Києва” – у Королівському палаці Варшави виставляють робити з музею Варвари та Богдана Ханенків.