“Подивіться на Мілошевича” - екс-посол Держдепу про покарання для Путіна. Американські волонтери з Колорадо допомогли пораненим українським військовим знову встати на ноги. Врятувати українську науку: в Нью-Йорку та Вашингтоні презентували платформу “Наука в небезпеці ”.“Шедеври з Києва” – у Королівському палаці Варшави виставляють робити з музею Варвари та Богдана Ханенків.
День незалежності США. Українська колона на параді. ЧАС-ТАЙМ
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липень 03, 2023
Як в Гаазі збиратимуть докази воєнних злочинів Росії. ЧАС-ТАЙМ
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червень 30, 2023
Міллі: Контрнаступ просувається неухильно і цілеспрямовано. ЧАС–ТАЙМ
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червень 28, 2023
Джо Байден: Путін "явно програє війну". ЧАС-ТАЙМ
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червень 27, 2023
Деталі нового пакету військової допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ
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