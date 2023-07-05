Діяльність компанії Uniliver в Росії названа «вичікуванням», але Україна називає це «співучастю у війні»

Велика транснаціональна компанія Unilever з головним осередком у Великій Британії опинилася під посиленою увагою за те, що не припинила діяльність в Росії на тлі загарбницької російської війни проти України.

Україна 3 липня оголосила про занесення Unilever до списку «міжнародних спонсорів війни», підкресливши, що компанія після російського вторгнення в Україну навесні 2022 року заявляла про обмеження діяльності в Росії, але натомість обсяги активності російської філії Unilever збільшилися.

Українські активісти у Лондоні влаштували протест біля головної будівлі Unilever, написавши на транспаранті, що компанія «допомагає фінансувати війну Росії в Україні» поруч з зображеннями людей без рук і ніг.

Позиція компанії Unilever, що виробляє і продає харчові продукти й товари побутової хімії в багатьох країнах світу, також привертає увагу до багатьох інших компаній Європи і США, які далі працюють в Росії попри американські та європейські санкції накладені на Москву за її загарбницьку війну.

Українське Національне бюро з питань запобігання корупції (НАЗК) стверджує, що Unilever фактично робить внесок у фінансування російської агресії, сплачуючи десятки мільйонів доларів до російської скарбниці у вигляді податків.

Компанія одразу не відреагувала на це українське рішення, але в останній офіційній заяві щодо війни в Україні 13 лютого 2023 року Unilever засуджує «війну в Україні, як безглуздий акт російської держави».

У тій заяві також стверджується, що компанія «розуміє, чому є заклики вийти з Росії», але стверджує, що «вихід не простий».

Unilever каже, що не хоче залишати напризволяще 3000 своїх працівників у Росії і не бажає просто віддати свої активи російській державі.

Ми глибоко шоковані безглуздими актами насильства проти невинного народу України, і засуджуємо вторгнення Російської Федерації...

Тим часом Unilever працює також в Україні і у березні 2023 року компанія оголосила про вкладення 20 мільйонів євро в нове виробництво, що додасть 100 робочих місць до 100 теперішніх українських працівників.

Але голова НАЗК Олександр Новіков закидає компанії, що «Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині Путіна» і закликає нового генерального директора до «нового старту».

«Unilever має залишити Росію зараз, або історія запам’ятає її співучасть у цій війні», — заявив український посадовець.

Понад 1000 компаній зменшили свою діяльність в Росії, але чимало залишаються

Єльська школа менеджменту у США, яка відстежує діяльність західних компаній в Росії, вказує, що 2022 року з понад 1200 міжнародних компаній принаймні 1000 оголосили, що згоратимуть дільність в Росії, але деякі досі працюють там як і раніше.

Фахівці Єльської школи менеджменту зауважують, що різні компанії відреагували на російську війну по різному: деякі повністю вийшли з Росії, а інші лише змінили діяльність на російському ринку.

Про компанію Unilever вони пишуть, що вона повністю не згорнула свою діяльність в Росії, але «припинила експортно-імпортні операції та всю рекламу й інвестиції», і така позиція компанії названа «вичікуванням».

Також «вичікуванням» у діяльності в Росії Єльські фахівці називають, наприклад, те, що робить подібна до Unilever велика американська компанія Procter & Gamble, зауважуючи, що вона «далі діє всупереч заявам» про згортання операцій в Росії.

Станом на 2022 рік P&G мала 2500 працівників у Росії та 500 в Україні, і керівництво компанії проголошувало, що активно намагається захистити своїх працівників, зокрема сприяючи евакуації українців.