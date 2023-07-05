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Зачистка інакодумців, безкарність й атмосфера страху - доповідь ООН про Білорусь
Режим Лукашенка цілеспрямовано зачищає громадянське суспільство від інакодумців, а ситуація із правами людини в країні катастрофічна і лише погіршується, заявила спецдоповідачка щодо Білорусі Анаїс Марен, виступаючи із доповіддю у Раді ООН з прав людини.
Французька політологиня виступила в ООН із щорічною доповіддю, яка описує стан із правами людини в країні, якою уже понад 22 роки керує Олександр Лукашенко.
Під час останніх президентських виборів (2020) Білорусь сколихнули масові протести, участь в яких взяли люди, які не повірили оголошеним результатам ЦВК, за якими у виборах знову переміг Лукашенко. Мирні протести жорстко розганялися, були убиті й поранені, а багато людей були затримані, піддавалися тортурам і досі утримуються за ґратами.
Марен заявила, що після тих подій, півтори тисячі людей, як і раніше, утримуються під вартою за політично вмотивованими звинуваченнями.
«У мене є вагомі підстави вважати, що умови утримання у в'язницях навмисно посилюються для засуджених за політично мотивованими підставами, які поміщаються в карцери за дрібні порушення тюремних правил», – сказала Марен.
З 2020 року, заявила спецдоповідачка ООН, у Білорусі щодня відбувається 17 довільних арештів, і ніхто із силових структур, які порушили закони й права людини, не був притягнутий до відповідальності.
«У Білорусі ніхто не був притягнутий до відповідальності ні за довільні затримання десятків тисяч мирних демонстрантів у 2020 році, ні за насильство та тортури, які багато хто з них зазнавав, – зазначила вона. – Загальна безкарність та атмосфера страху, викликана переслідуваннями, що продовжуються, змусила сотні тисяч жителів Білорусі піти у вигнання».
Постійних переслідувань у Білорусі зазнають правозахисники, йдеться у доповіді ООН, а понад 1600 «небажаних організацій», включаючи всі незалежні профспілки, що залишилися, були примусово розпущені.
«Це ілюструє цілеспрямовану державну політику із зачистки громадянського простору від останніх інакодумних елементів», – сказала вона.
Марен зазначила, що незалежні ЗМІ були визнані «екстремістськими організаціями», а академічна свобода піддається «систематичним нападкам».
«Ідеологічний контроль та дисциплінарні заходи обмежують свободу думок та висловлювання», – сказала вона.
Початкова та середня освіта також піддається «ідеологічному контролю», дітей «відмовляють від висловлювання власної думки» та загрожують «наслідками» за інакодумство.
Щодо російського вторгнення в Україну, то громадяни Білорусі стикаються з проблемами, коли намагаються висловитися проти нього чи поставити під сумнів роль Білорусі у сприянні Росії у її широкомасштабній агресії проти України.
«Антивоєнні акції призвели до численних затримань та арештів, у тому числі за звинуваченнями у плануванні терористичних атак, що може каратися у Білорусі смертною карою», – наголосила спецдоповідачка ООН.
З усього видно, що режим Олександра Лукашенка цілеспрямовано зачищає громадянське суспільство Білорусі від інакодумців і дедалі більше веде наступ на права людини загалом, наголосила Анаїс Марен у Раді ООН з прав людини.
«Ситуація не лише залишається катастрофічною, на жаль, вона продовжує погіршуватися», – сказала Марен.
«Білоруський уряд вніс поправки до і без того суворого законодавства, спрямованих на ліквідацію громадянських свобод, що призвело до сплеску політично вмотивованих переслідувань та вироків, – додала Марен. – Відсутність відповідальності за порушення прав людини сприяє створенню атмосфери страху серед жертв та їхнім родинам».
Після виступу спеціального доповідача Марен у Раді ООН з прав людини запропонували виступити Білорусі, але її представники, як виявилося, не прийшли на засідання.
Анаїс Марен обіймає посаду спеціального доповідача з Білорусі із 1 листопада 2018 року. Ще два роки тому Марен у щорічній доповіді попереджала про «тоталітарний поворот», який здійснив Олександр Лукашенко, проявивши «зневагу до людського життя та гідності» під час придушення мирних протестів у 2020 році.
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Україна, Канада, Швеція і Британія подали проти Ірану в Міжнародний суд ООН за збиття літака МАУ
Канада, Швеція, Україна та Велика Британія звернулися до Міжнародного суду ООН з проханням розпочати справу проти Ірану у справі про збиття українського пасажирського літака у 2020 році, коли загинули всі 176 осіб на борту.
Революційна гвардія Ірану збила літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" 8 січня 2020 року незабаром після того, як він вилетів з аеропорту Тегерана, іранські офіційні особи тоді назвали це "катастрофічною помилкою".
У своїй заяві до Міжнародного суду, відомого також як Всесвітній суд, чотири країни заявили, що Іран порушив "низку зобов'язань" проти так званої Монреальської конвенції, спрямованих на гарантування безпеки цивільних авіаперельотів.
Вони заявили, що Іран не вжив усіх можливих заходів для запобігання збиттю рейсу PS752 і не зміг провести неупереджене, прозоре та справедливе кримінальне розслідування та судове переслідування.
Більшість загиблих у катастрофі були громадянами чотирьох країн, які створили координаційну групу з метою притягнути Іран до відповідальності.
Іран стверджує, що його війська випадково збили Boeing 737 у той час, коли була висока напруженість між Тегераном і Вашингтоном, а в остаточному звіті, опублікованому в 2021 році, йдеться, що причиною катастрофи став неправильний радар і помилка оператора ППО.
У той час Канада заявила, що в доповіді "не було спроб відповісти на критичні запитання про те, що насправді сталося". В МЗС України зміст документа назвали "цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака".
- Голос Америки
ООН докладає "всіх зусиль" для продовження Чорноморської зернової угоди
Організація Об’єднаних Націй докладає "усіх зусиль", щоб забезпечити продовження Чорноморської зернової угоди та меморандуму про взаєморозуміння для полегшення доступу російських добрив та інших продуктів на світові ринки, заявила в середу глава ООН з питань торгівлі Ребека Грінспан.
"Нам потрібно як продовжувати знижувати ціни, так і мати стабільні ринки продовольства та добрив у світі, - сказала Грінспан журналістам у Женеві. - Організація Об’єднаних Націй, як і раніше, прагне докладати всіх зусиль для продовження угод".
Грінспан заявила, що делегація ООН розглядає можливість здійснити візит до Москви у час, що залишився до стікання дії зернової угоди 17 липня, але плани ще не підтверджені.
У Кремлі нині заявили, що не прийняли остаточного рішення щодо продовження Чорноморської зернової угоди. Напередодні МЗС РФ заявило, що в Москві не бачать підстав для продовження домовленості.
Там зазначили, що ситуація з нормалізацією російських постачань продовольства та добрив на світові ринки "продовжувала деградувати". Російське відомство також повторило звинувачення на адресу України про те, що зерно нібито не вивозиться до країн Африки, Азії та Латинської Америки. Раніше МЗС України наводило дані, які заперечують це твердження.
Раніше, усупереч домовленостям, досягнутим цього тижня, Росія знову висунула вимогу підключити Державний сільськогосподарський банк РФ до глобальної платіжної системи SWIFT і заявила, що не прийме озвучену у понеділок компромісну пропозицію.
Європейський Союз розглядав пропозицію для Російського сільськогосподарського банку створити дочірню компанію для відновлення зв’язку із глобальною фінансовою мережею як поступку Москві, щоб зберегти Чорноморську зернову угоду, повідомляв Голос Америки з посиланням на Financial Times 1 липня.
Крім відновлення доступу до SWIFT, Росія також домагається відновлення постачань сільськогосподарської техніки та запчастин на світові ринки, а також зняття обмежень на страхування та перестрахування, повідомляв Голос Америки.
Угода, яка є важливою для запобігання глобальній продовольчій кризі, востаннє була поновлена в травні. Україна є основним постачальником зерна для Всесвітньої продовольчої програми. За даними Єврокомісії, на частку України припадає 10% світового ринку пшениці, 15% ринку кукурудзи та 13% ринку ячменю. Також країна є ключовим світовим гравцем на ринку соняшникової олії, нагадує Радіо Свобода.
У статті використано матеріали Reuters
Чи може турбулентність у Росії призвести до зміни режиму Путіна? Інтерв'ю із Крісті Райк. Відео
Росія може бути на порозі історичної турбулентності – вважає експертка із питань європейської безпекової політики та заступниця директора Міжнародного центру оборони й безпеки у Таллінні Крісті Райк.
Діяльність компанії Uniliver в Росії названа «вичікуванням», але Україна називає це «співучастю у війні»
Велика транснаціональна компанія Unilever з головним осередком у Великій Британії опинилася під посиленою увагою за те, що не припинила діяльність в Росії на тлі загарбницької російської війни проти України.
Україна 3 липня оголосила про занесення Unilever до списку «міжнародних спонсорів війни», підкресливши, що компанія після російського вторгнення в Україну навесні 2022 року заявляла про обмеження діяльності в Росії, але натомість обсяги активності російської філії Unilever збільшилися.
Українські активісти у Лондоні влаштували протест біля головної будівлі Unilever, написавши на транспаранті, що компанія «допомагає фінансувати війну Росії в Україні» поруч з зображеннями людей без рук і ніг.
Позиція компанії Unilever, що виробляє і продає харчові продукти й товари побутової хімії в багатьох країнах світу, також привертає увагу до багатьох інших компаній Європи і США, які далі працюють в Росії попри американські та європейські санкції накладені на Москву за її загарбницьку війну.
Українське Національне бюро з питань запобігання корупції (НАЗК) стверджує, що Unilever фактично робить внесок у фінансування російської агресії, сплачуючи десятки мільйонів доларів до російської скарбниці у вигляді податків.
Компанія одразу не відреагувала на це українське рішення, але в останній офіційній заяві щодо війни в Україні 13 лютого 2023 року Unilever засуджує «війну в Україні, як безглуздий акт російської держави».
У тій заяві також стверджується, що компанія «розуміє, чому є заклики вийти з Росії», але стверджує, що «вихід не простий».
Unilever каже, що не хоче залишати напризволяще 3000 своїх працівників у Росії і не бажає просто віддати свої активи російській державі.
Ми глибоко шоковані безглуздими актами насильства проти невинного народу України, і засуджуємо вторгнення Російської Федерації...
Тим часом Unilever працює також в Україні і у березні 2023 року компанія оголосила про вкладення 20 мільйонів євро в нове виробництво, що додасть 100 робочих місць до 100 теперішніх українських працівників.
Але голова НАЗК Олександр Новіков закидає компанії, що «Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи воєнній машині Путіна» і закликає нового генерального директора до «нового старту».
«Unilever має залишити Росію зараз, або історія запам’ятає її співучасть у цій війні», — заявив український посадовець.
Понад 1000 компаній зменшили свою діяльність в Росії, але чимало залишаються
Єльська школа менеджменту у США, яка відстежує діяльність західних компаній в Росії, вказує, що 2022 року з понад 1200 міжнародних компаній принаймні 1000 оголосили, що згоратимуть дільність в Росії, але деякі досі працюють там як і раніше.
Фахівці Єльської школи менеджменту зауважують, що різні компанії відреагували на російську війну по різному: деякі повністю вийшли з Росії, а інші лише змінили діяльність на російському ринку.
Про компанію Unilever вони пишуть, що вона повністю не згорнула свою діяльність в Росії, але «припинила експортно-імпортні операції та всю рекламу й інвестиції», і така позиція компанії названа «вичікуванням».
Також «вичікуванням» у діяльності в Росії Єльські фахівці називають, наприклад, те, що робить подібна до Unilever велика американська компанія Procter & Gamble, зауважуючи, що вона «далі діє всупереч заявам» про згортання операцій в Росії.
Станом на 2022 рік P&G мала 2500 працівників у Росії та 500 в Україні, і керівництво компанії проголошувало, що активно намагається захистити своїх працівників, зокрема сприяючи евакуації українців.
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