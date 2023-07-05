Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Брифінг. Яка відповідь буде прийнятною для України на саміті НАТО?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Що Україні важливо почути на саміті НАТО, і чому в західних оглядачів складається враження, що контрнаступ ЗСУ іде повільно? Говоримо з директором фонду "Повернись живим" Тарасом Чмутом. Також говоримо про загрозу диверсії на ЗАЕС, і чи минула вона.
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