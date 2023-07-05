Брифінг. Яка відповідь буде прийнятною для України на саміті НАТО?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Що Україні важливо почути на саміті НАТО, і чому в західних оглядачів складається враження, що контрнаступ ЗСУ іде повільно? Говоримо з директором фонду "Повернись живим" Тарасом Чмутом. Також говоримо про загрозу диверсії на ЗАЕС, і чи минула вона.