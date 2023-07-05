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Час-Time

Ситуація на ЗАЕС: як реагують в МАГАТЕ. ЧАС-ТАЙМ

Ситуація на ЗАЕС: як реагують в МАГАТЕ. ЧАС-ТАЙМ
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Ситуація на ЗАЕС: як реагують в МАГАТЕ. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Як в МАГАТЕ реагують на заяви щодо ЗАЕС? Польща та Італія закликають партнерів по НАТО надати Україні реальні гарантії безпеки ще до її вступу до Альянсу. Україна, НАТО та 5 стаття: позиції союзників та думки експертів.

Тарас Чмут - про очікування та реальність контрнаступу України. Дебати Радбезу ООН «Діти та збройні конфлікти»: заяви про Україну. Росіяни розстріляли його родину: історія волонтера, який рятує людей в Херсонській області. Суддя зі США, батьки якого втекли від радянських репресій, адвокує за Україну в Конгресі.

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