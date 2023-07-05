Тарас Чмут - про очікування та реальність контрнаступу України. Дебати Радбезу ООН «Діти та збройні конфлікти»: заяви про Україну. Росіяни розстріляли його родину: історія волонтера, який рятує людей в Херсонській області. Суддя зі США, батьки якого втекли від радянських репресій, адвокує за Україну в Конгресі.
Ситуація на ЗАЕС: як реагують в МАГАТЕ. ЧАС-ТАЙМ
Випуски
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липень 04, 2023
День незалежності США. Українська колона на параді. ЧАС-ТАЙМ
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липень 03, 2023
Як в Гаазі збиратимуть докази воєнних злочинів Росії. ЧАС-ТАЙМ
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червень 30, 2023
Міллі: Контрнаступ просувається неухильно і цілеспрямовано. ЧАС–ТАЙМ
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червень 28, 2023
Джо Байден: Путін "явно програє війну". ЧАС-ТАЙМ
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червень 27, 2023
Деталі нового пакету військової допомоги США Україні. ЧАС-ТАЙМ