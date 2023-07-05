Ситуація на ЗАЕС: як реагують в МАГАТЕ. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Як в МАГАТЕ реагують на заяви щодо ЗАЕС? Польща та Італія закликають партнерів по НАТО надати Україні реальні гарантії безпеки ще до її вступу до Альянсу. Україна, НАТО та 5 стаття: позиції союзників та думки експертів.