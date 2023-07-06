Україна, НАТО та гарантії безпеки: думки експертів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Експерти МАГАТЕ звернулись по додатковий доступ, щоб перевірити, чи на Запорізькій станції є міни, зокрема на даху 3 та 4 блоків. Польща та Італія закликають партнерів по НАТО надати Україні реальні гарантії безпеки, не чекаючи на її можливий вступ до Альянсу. Україна, НАТО та 5 стаття: позиції союзників та думки експертів.
Випуски
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липень 05, 2023
США відзначають День незалежності. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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липень 04, 2023
Загибель Вікторії Амеліної: спогади її подруги. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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липень 01, 2023
В ООН засудили обстріл кафе у Краматорську. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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червень 30, 2023
Тема допомоги Україні – у центрі саміту лідерів ЄС. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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червень 29, 2023
Як просувається контрнаступ – репортаж з передової. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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червень 28, 2023
Чи збільшилася загроза з боку Білорусі? СТУДІЯ ВАШИНГТОН