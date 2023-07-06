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Студія Вашингтон

Україна, НАТО та гарантії безпеки: думки експертів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Україна, НАТО та гарантії безпеки: думки експертів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Україна, НАТО та гарантії безпеки: думки експертів. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Експерти МАГАТЕ звернулись по додатковий доступ, щоб перевірити, чи на Запорізькій станції є міни, зокрема на даху 3 та 4 блоків. Польща та Італія закликають партнерів по НАТО надати Україні реальні гарантії безпеки, не чекаючи на її можливий вступ до Альянсу. Україна, НАТО та 5 стаття: позиції союзників та думки експертів.

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