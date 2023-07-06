Брифінг. Чи може корупція стати на заваді членству України у НАТО?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Західні реакції на обстріл росіянами Львова. Які реформи має втілити Київ, аби наблизити членство у НАТО? Чи може корупція стати на заваді потенційному приєднанню? Розмова із Дарією Каленюк, директоркою «Центру Протидіі корупції». Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.