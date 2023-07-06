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Час-Time

Позиція США перед самітом НАТО. Коментар Джона Кірбі. ЧАС-ТАЙМ

Позиція США перед самітом НАТО. Коментар Джона Кірбі. ЧАС-ТАЙМ
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Позиція США перед самітом НАТО. Коментар Джона Кірбі. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США активно розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів, - заступник речниці Білого Дому. Якою є позиція США перед самітом НАТО? Коментар представника Ради з назбезпеки США Джона Кірбі для Голосу Америки. Чи може корупція стати на заваді членству України у НАТО? – коментар Дарії Каленюк.Міністри закордонних справ Британії та Польщі виступили за прискорений вступ України до НАТО. Постійні повітряні тривоги: як українці пристосували своє життя до такого режиму. Вражені добротою американців: історія літнє подружжя українців, які перечікують війну в штаті Нью-Джерсі.

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