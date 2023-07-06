Позиція США перед самітом НАТО. Коментар Джона Кірбі. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. США активно розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів, - заступник речниці Білого Дому. Якою є позиція США перед самітом НАТО? Коментар представника Ради з назбезпеки США Джона Кірбі для Голосу Америки. Чи може корупція стати на заваді членству України у НАТО? – коментар Дарії Каленюк.Міністри закордонних справ Британії та Польщі виступили за прискорений вступ України до НАТО. Постійні повітряні тривоги: як українці пристосували своє життя до такого режиму. Вражені добротою американців: історія літнє подружжя українців, які перечікують війну в штаті Нью-Джерсі.
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липень 05, 2023
Ситуація на ЗАЕС: як реагують в МАГАТЕ. ЧАС-ТАЙМ
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липень 04, 2023
День незалежності США. Українська колона на параді. ЧАС-ТАЙМ
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липень 03, 2023
Як в Гаазі збиратимуть докази воєнних злочинів Росії. ЧАС-ТАЙМ
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червень 30, 2023
Міллі: Контрнаступ просувається неухильно і цілеспрямовано. ЧАС–ТАЙМ
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червень 28, 2023
Джо Байден: Путін "явно програє війну". ЧАС-ТАЙМ