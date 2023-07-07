Після Болгарії і Чехії Зеленського нині чекають в Туреччині

Українського президента Володимира Зеленського у п’ятницю очікують в Туреччині, куди він прибуде після переговорів у Болгарії та Чехії.

Провідною темою переговорів з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом буде доля міжнародної домовленості, досягнутої за посередництва ООН і Туреччини, що гарантує безпеку транспортування збіжжя з українських чорноморських портів, які блокує Росія.

Москва неодноразово заявляла, що та домовленість для неї невигідна, і тепер каже, що виступає проти її продовження після крайнього терміну - 17 липня.

Агенція Reuters, посилаючись на неназваного турецького посадовця повідомляє, що після переговорів з Зеленським Ердоган ймовірно телефонуватиме російському президентові Путіну.

Україна також сподіватиметься, що Туреччина як член НАТО підтримає українське прагнення отримати запрошення на вступ до Альянсу можливо під час саміту наступного тижня у Вільнюсі.

Туреччина, член НАТО з 1952 року, засудила російську війну проти України і заявляє про підтримку Києва, але на відміну від інших країн Альянсу, турецький уряд не долучився до міжнародних санкцій проти Росії.

В той час як в Софії і в Празі пролунала підтримка щодо інтеграції України в альянс, позиція Анкари щодо можливого вступу України в НАТО не оприлюднена.

Туреччина разом з Угорщиною досі не затвердила вступ найновішого члена альянсу - Швеції, закидаючи шведському уряду те, що в Анкарі називають потуранням тероризму.