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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Касетні боєприпаси для України: очікуване оголошення США

Брифінг. Касетні боєприпаси для України: очікуване оголошення США
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Брифінг. Касетні боєприпаси для України: очікуване оголошення США

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США готуються оголосити про передачу для України касетних боєприпасів. Як Україна переконує союзників ухвалити позитивне рішення на саміті НАТО? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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