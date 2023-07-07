Брифінг. Касетні боєприпаси для України: очікуване оголошення США

США готуються оголосити про передачу для України касетних боєприпасів. Як Україна переконує союзників ухвалити позитивне рішення на саміті НАТО? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.