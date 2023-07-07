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Що таке касетні боєприпаси: переваги й недоліки, чим небезпечні для України. Експлейнер
Касетні боєприпаси - це авіабомби, артилерійські снаряди або ракети, які замість одного великого вибухового снаряда містять кілька сотень дрібних. Їх можна запускати з неба, землі або з моря.
Після пострілу цей боєприпас в певній точці гальмує і розпадається в повітрі, випускаючи численні вибухові "бомби", або суббоєприпаси, що падають на велику площу. Таким чином одна бомба може знищити багато цілей.
Здебільшого ці боєприпаси є вільнопадаючі, тобто вони не направляються до конкретно вказаної цілі.
У четвер, 6 липня, в Пентагоні підтвердили, що розглядають питання надання Україні касетних боєприпасів.
“Надання касетних боєприпасів (DPICMs – оригінал) зараз розглядається. ... Ці боєприпаси додають протитанкові та протипіхотні потужності на полі бою. Вони можуть містити заряди, що пробивають броню або осколкові протипіхотні заряди”, – заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.
За даними ЗМІ, касетні боєприпаси можуть увійти до нового пакету допомоги Україні від США, про який Адміністрація президента планує оголосити найближчим часом.
Потреба України
Україна просила в союзників касетні бомби для підтримки нинішнього контрнаступу. У Києві запевняють, що ці боєприпаси допоможуть ЗСУ цілитись на укріплені позиції росіян, зокрема, в окопи, а також компенсують брак живої сили та артилерії.
Як пише видання CNN, використання американських касетних боєприпасів допоможе Україні знищити більше цілей меншою кількістю снарядів, що зменшить напругу через брак 155-мм боєприпасів для артилерії.
За даними веб-сайту армії США eArmor, касетні бомби, які США мають передати Україні, стріляють зі 155-мм гаубиць, кожна каністра яких містить 88 бомб. Кожна бомба має смертельну дальність близько 10 квадратних метрів, тому одна каністра може покрити площу до 30 000 квадратних метрів, залежно від висоти, з якої випускають бомби.
У статті також мовиться, що для знищення броньованої машини потрібно 10 або більше таких бомб, але лише однієї бомби достатньо, щоб вивести з ладу озброєння бронетехніки або щоб вона перестала рухатись.
Раніше ЗМІ в Україні повідомляли, що Київ також просить у США суббоєприпаси до касетних авіабомб Mk-20 Rockeye II, які ЗСУ планують використовувати для оснащення дронів.
З 2011 року у США діє закон, що забороняє експортувати або надавати як допомогу касетні бомби з рівнем відмови суббоєприпасів понад 1%. За даними джерел видання Washington Post, США ймовірно передадуть Україні касетні артилерійські снаряди М864, що виготовляються з 1987 року, і рівень відмови яких 20 років тому складав 6%. WP пише, що у Пентагоні запевняють, що їхні випробування 2020 року показали рівень відмов суббоєприпасів не вище 2,35%.
Видання WP та CNN повідомляють, що президент США має повноваження обійти цю заборону.
Використання в Україні
За даними ООН, з початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року російські війська неодноразово застосовували касетні боєприпаси.
З посиланням на дані звіту щодо глобального використання касетних боєприпасів у 2022 році ООН повідомляє, що ЗСУ також кілька разів застосовували касетні боєприпаси.
Виконавчий директор американського відділення організації Humanity & Inclusion у звіті також заявив, що касетні боєприпаси в Україні “завдали шкоди медичним закладам, заводам і будинкам”.
CNN також повідомляє, що нещодавно українські сили почали використовувати на полі бою касетні боєприпаси, які їм надала Туреччина.
За що критикують касетні боєприпаси?
Найчастіше касетні боєприпаси критикують через те, що вони призводять до великої смертності або травм серед цивільного населення. Як і протипіхотні міни, вони лишаються небезпечними і через тривалий час після їх використання.
Нерозірвані боєприпаси від касетних бомб можуть перебувати в землі кілька місяців або навіть років, загрожуючи цивільному населенню, особливо дітям. Вони можуть вбивати та калічити людей через роки чи навіть десятиліття після того, як боєприпаси були випущені.
Активісти, що виступають проти касетних боєприпасів, розповідають, що нерозірвані бомби від касетних боєприпасів досі знаходять у таких країнах як Лаос та В’єтнам, через 50 років після використання там касетних бомб на війні.
За даними Міжнародної організації “Червоний хрест”, під час деяких воєн в останні роки до 40% снарядів від цих бомб не розірвалися. Загалом не розривається від 10 до 40 процентів субснарядів.
Віце-президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Жиль Карбоньє у 2022 році заявляв: “Касетні боєприпаси залишаються однією з найпідступніших видів зброї у світі. Вони вбивають і калічать без розбору та спричиняють масові людські страждання”.
За даними Human Rights Watch, найкривавішою атакою в Україні внаслідок касетних боєприпасів був удар по Краматорську у квітні минулого року. Тоді балістична ракета Точка-У, нашпигована касетними боєприпасами, вбила 58 людей, понад сто осіб було поранено.
HRW закликає США не передавати ці боєприпаси Україні, а також звернулась до України та Росії припинити використання таких снарядів на полі бою.
Редактор видання Monitor Лорен Персі у 2021 році заявляла, що від залишків цієї зброї найбільше страждають діти: "Майже половина всіх постраждалих, 44% - це діти. Приблизно чверть жертв - це жінки та дівчата. Але ще у 2020 році ми виявили, що жінки та дівчата мали значно меншу ймовірність вижити після інциденту з касетними боєприпасами. Це викликає занепокоєння, і нам доведеться розглянути це, коли з’явиться більше даних”.
Понад 110 країн світу ратифікували Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), ухвалену 2008 року, що забороняє виробляти, використовувати чи передавати касетні боєприпаси.
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Генсек НАТО Столтенберг: Україна використовує касетні боєприпаси для захисту, а Росія – для нападу
В Україні вже використовуються касетні боєприпаси і Росією, і Україною, але вони використовують їх в різних цілях, – наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи можливу передачу в Україну касетних бомб.
“У війні в Україні вже використовуються касетні боєприпаси, причому обома сторонами. Різниця в тому, що Росія використовує касетні боєприпаси для нападу, для вторгнення в Україну, а Україна використовує касетні боєприпаси для захисту від агресора”, – заявив Єнс Столтенберг.
У війні в Україні вже використовуються касетні боєприпаси, причому обидві сторони. Різниця в тому, що Росія використовує касетні боєприпаси для нападу, для вторгнення в Україну, а Україна використовує касетні боєприпаси для захисту від агресорагенсек НАТО Єнс Столтенберг
За словами генсека НАТО, кожен із союзників має ухвалити окреме рішення щодо типу зброї, яку вони надають Україні, але усі союзники погоджуються, що повинні постачати зброю та боєприпаси в Україну, і союзники надають безпрецедентний рівень військової підтримки Україні.
“Німеччина та багато інших союзників постачають різні види боєприпасів, зброї в Україну. Але коли йдеться про касетні боєприпаси, між союзниками є різні погляди, тому що деякі союзники підписали конвенцію про касетні боєприпаси, і вони не мають касетних боєприпасів”, – додає Єнс Столтенберг.
Касетні боєприпаси заборонені до виробництва і використання та передачі окремою угодою – Конвенцією про касетні боєприпаси (CCM), ухваленою 2008 року, ратифікованою понад 110 країнами світу.
Згідно з повідомленнями українського уряду та неурядових організацій, її не раз застосовувала Росія проти України.
США, Україна та Росія, як і низка інших країн, не є підписантами угоди про заборону використання касетних снарядів. Більша частина країн-членів НАТО ратифікували Конвенцію про касетні боєприпаси. Тільки вісім членів НАТО із 31-го не приєднались до цієї угоди. Столтенберг наголосив, що країни-члени НАТО самі вирішують, яку зброю вони хочуть надати. “НАТО як альянс не має позиції щодо конвенції про касетну зброю”, – сказав він.
Різні погляди на використання касетних боєприпасів є і в адміністрації США. Так раніше посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд негативно коментувала використання касетних боєприпасів на полі бою, звинувачуючи Росію у використанні “винятково летальної зброї”, включно з касетними боєприпасами, яким “немає місця на полі бою” та які “заборонені Женевською конвенцією”. Про це Лінда Томас-Грінфілд заявляла на засіданні Ради безпеки ООН у березні 2022 року. За повідомленнями Washington Post, пізніше з офіційного тексту промови Лінди Томас-Грінфілд прибрали частину про “немає місця на полі бою”, а також уточнили, що Женевські конвенції забороняють використання касетних боєприпасів проти цивільних.
НАТО як альянс не має позиції щодо конвенції про касетну зброю.генсек НАТО Єнс Столтенберг
США розглядають передачу Україні саме касетних боєприпасів (DPICM), коефіцієнт відмови або нерозриву яких не переважає 2,35%.“Ми маємо різні варіанти касетних боєприпасів (DPICMs, dual-purpose improved conventional munition - оригінал) і ті, які ми розглядаємо для передачі, не включають старі варіанти із коефіцієнтом відмови вище ніж 2,35%”, – зауважив прес-секретар Пентагону Пет Райдер на брифінгу 6 липня.
За словами Пета Райдера, у Пентагоні обізнані про високі показники смертності від деяких 155-міліметрових касетних боєприпасів, що застосовувались кілька десятків років тому. “Ми будемо обережно обирати боєприпаси з нижчим рівнем коефіцієнта відмови, щодо яких є нещодавня статистика тестувань”, – уточнює прес-секретар Пентагону.
Пет Райдер під час прес-конференції у Пентагоні наголосив, що єдність США та партнерів залишається дуже міцною у питанні підтримки України та надання потужностей, необхідних, щоб бути ефективними на полі бою. Втім, на фоні новин про можливу передачу Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами, Німеччина заявила, що не підтримує надсилання касетних боєприпасів в Україну.
Під час кліматичної конференції у Відні, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати інформацію, що США розглядають надсилання в Україну касетних бомб, Анналена Бербок заявила, що Німеччина є однією зі 111 держав-учасниць Конвенції про касетні боєприпаси (CCM).
Наприкінці червня американські законодавці з Гельсінської групи просили президента Байдена передати Україні касетні боєприпаси, розроблені у США і не використані за часів Холодної війни.
Дивіться також: Позиція США перед самітом НАТО. Коментар Джона Кірбі. ЧАС-ТАЙМ
- Голос Америки
Міністерка фінансів США критикує Китай за "жорсткі дії" проти американських компаній
Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала до проведення ринкових реформ у Китаї та розкритикувала Пекін за його нещодавні "жорсткі дії" щодо американських компаній та запровадження нових експортних обмежень на вивіз деяких важливих корисних копалин.
Єллен прибула до Пекіна в четвер, щоб спробувати налагодити суперечливі американо-китайські відносини, але у своїх публічних зауваженнях дала зрозуміти, що Вашингтон і його західні союзники чинитимуть опір тому, що вона назвала "несправедливою економічною практикою" Китаю.
"Ми прагнемо до здорової економічної конкуренції, яка не передбачає принципу "переможець отримує все", але яка за допомогою чесного набору правил з часом може принести користь обом країнам", — сказала Єллен прем’єр-міністру Китаю Лі Цяну під час зустрічі в п’ятницю, повідомляє агентство Reuters.
Попри заявлене публічно прагнення зменшити економічну прив’язку до Китаю, нещодавні дані показують, що торговельні відносини з другою за величиною економікою світу залишаються міцними, а торік двостороння торгівля досягла рекордних 690 мільярдів доларів.
Як зауважує Reuters, офіційні особи США не очікують будь-яких великих проривів під час цієї поїздки, але водночас наголошують на важливості регулярніших комунікацій між Вашингтоном та Пекіном, які є серед найпотужніших економік світу.
Газета Times повідомила, що офіційний представник міністерства фінансів Китаю висловив сподівання, що економічні відносини між двома країнами покращаться після зустрічей Єллен з китайськими офіційними особами. Як сподіваються в Пекіні, США не розриватимуть економічних зв’язків з Китаєм, бо порушення ланцюжків постачань не вигідне жодній зі сторін.
Як зауважує вашингтонська газета The Hill, поїздка Єллен відбулася в той момент, коли офіційні особи США намагаються послабити напруженість у стосунках з Китаєм, що зростала протягом останніх місяців. Минулого місяця державний секретар Ентоні Блінкен відвідав Пекін, щоб розрядити стосунки, які обтяжувались, зокрема, звинувачення у шпигунстві та заявами, що США вважають агресивними дії Китаю щодо Тайваню.
Чи може корупція стати на заваді членству України у НАТО? – коментар Дарії Каленюк. Відео
Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр напередодні саміту НАТО заявила: Україна має провести реформи, аби досягнути таких же стандартів, як і кожна країна НАТО перед вступом до Альянсу.
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Німеччина не підтримує передачу Україні касетних боєприпасів
Німеччина не підтримує надсилання касетних боєприпасів в Україну, - заявила міністерка закордонних справ країни у п’ятницю, 7 липня.
Під час кліматичної конференції у Відні, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати інформацію, що США розглядають надсилання в Україну касетних бомб, Анналена Бербок заявила, що Німеччина є однією зі 111 держав-учасниць Конвенції про касетні боєприпаси (CCM).
“Я бачила ці повідомлення у ЗМІ. Для нас як для держави-учасниці застосовується угода Осло”, - сказала глава МЗС Німеччини, маючи на увазі Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), ухвалену 2008 року. Серед іншого, документ забороняє використання, виробництво та передачу касетних боєприпасів.
США та Україна не є сторонами цієї конвенції.
Правозахисні організації засуджують касетні боєприпаси через те, що вони часто призводять до вбивства та каліцтва цивільних осіб. Як повідомляв Голос Америки, напередодні правозахисна організація Human Rights Watch закликала США не надавати Україні касетні бомби, а також закликала Україну та Росію припинити використання касетних боєприпасів.
У четвер, 6 липня, в Пентагоні підтвердили, що розглядають питання надання Україні касетних боєприпасів.
“Надання касетних боєприпасів (DPICMs – оригінал) зараз розглядається. ... ці боєприпаси додають протитанкові та протипіхотні потужності на полі бою. Вони можуть містити заряди, що пробивають броню або осколкові протипіхотні заряди”, – заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер.
За даними видання Reuters, вже у п'ятницю, 7 липня, США можуть оголосити новий пакет озброєнь для України, що, серед іншого, включатиме й касетні боєприпаси.
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