Надання Україні касетних боєприпасів. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Посольство України у США прокоментувало важливість надання Україні касетних боєприпасів. Недоліки та переваги касетних боєприпасів – експертна думка. Володимир Зеленський закликав адміністрацію Байдена проявити лідерство у процесі вступу України в НАТО. Як на президента Байдена тиснуть партнери та експерти, аби прийняти Україну в НАТО якнайшвидше. Як західні експерти оцінюють імовірність російської ядерної провокації в Україні та як українцям готуватись до потенційної небезпеки? За тисячу кілометрів від фронту: наслідки найбільшої атаки Росії на Львів