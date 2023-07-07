Надання Україні касетних боєприпасів. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Посольство України у США прокоментувало важливість надання Україні касетних боєприпасів. Недоліки та переваги касетних боєприпасів – експертна думка. Володимир Зеленський закликав адміністрацію Байдена проявити лідерство у процесі вступу України в НАТО. Як на президента Байдена тиснуть партнери та експерти, аби прийняти Україну в НАТО якнайшвидше. Як західні експерти оцінюють імовірність російської ядерної провокації в Україні та як українцям готуватись до потенційної небезпеки? За тисячу кілометрів від фронту: наслідки найбільшої атаки Росії на Львів
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Позиція США перед самітом НАТО. Коментар Джона Кірбі. ЧАС-ТАЙМ
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Ситуація на ЗАЕС: як реагують в МАГАТЕ. ЧАС-ТАЙМ
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липень 04, 2023
День незалежності США. Українська колона на параді. ЧАС-ТАЙМ
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липень 03, 2023
Як в Гаазі збиратимуть докази воєнних злочинів Росії. ЧАС-ТАЙМ
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Міллі: Контрнаступ просувається неухильно і цілеспрямовано. ЧАС–ТАЙМ
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