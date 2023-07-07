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Час-Time

Надання Україні касетних боєприпасів. ЧАС-ТАЙМ

Надання Україні касетних боєприпасів. ЧАС-ТАЙМ
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Надання Україні касетних боєприпасів. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Посольство України у США прокоментувало важливість надання Україні касетних боєприпасів. Недоліки та переваги касетних боєприпасів – експертна думка. Володимир Зеленський закликав адміністрацію Байдена проявити лідерство у процесі вступу України в НАТО. Як на президента Байдена тиснуть партнери та експерти, аби прийняти Україну в НАТО якнайшвидше. Як західні експерти оцінюють імовірність російської ядерної провокації в Україні та як українцям готуватись до потенційної небезпеки? За тисячу кілометрів від фронту: наслідки найбільшої атаки Росії на Львів

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