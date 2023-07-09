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Касетні боєприпаси США мають дуже низький рівень нерозірваних снарядів - CNN
Рівень несправностей в американських касетних боєприпасах, які США готують до відправлення Україні, складає 2,35% або менше. Про це представник оборонного відомства розповів CNN.
За даними джерела, військові США випробували касетні боєприпаси, які адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити в Україну, "за допомогою бойової стрільби", на відміну від симуляції або віртуального випробування, а останні випробування були проведені в 2020 році на полігоні Юма в Аризоні.
Відсоток несправності касетних боєприпасів означає те, як часто такі бомби, розкидані боєприпасами на великій території, не вибухають, створюючи довгостроковий ризик для цивільних осіб, які можуть підірватись на них пізніше, подібно до протипіхотних мін. Це частина того, що зробило цей тип зброї суперечливим і забороненим у більш ніж 100 країнах, включаючи союзників США та України.
"Під час випробування з кожної партії дослідної групи відстрілюють набір зразків, оцінюють та фіксують кількість бомб, що не розірвалися, - сказав посадовець. - Ці дані потім збирають для розробки звіту, який включає рівень несправностей".
Чиновник сказав, що типи касетних боєприпасів, які США планують надіслати Києву - моделі M864 і M483A1 - востаннє були випробувані в 2020 і 2017 роках відповідно.
"Ми виділили (для перевірки - ред.) по 40 снарядів з кожної з 11 перевірених партій", - пояснив представник Міноборони. За словами посадовця, що боєприпаси перевіряли кількома способами, включно з "повітряним вибухом" і "точковою детонацією на землі", а також на різних відстанях від 15 до 30 кілометрів.
Як пише CNN, адміністрація Байдена намагається підкреслити, що касетні боєприпаси, які вона надасть Україні, становлять менший ризик для цивільного населення, ніж касетні боєприпаси, які зараз використовує Росія, які можуть мати рівень несправності до 40%, - про це в п'ятницю заявив радник з нацбезпеки Джейк Салліван.
Критики рішення порушили питання щодо процесу військових випробувань, у тому числі щодо того, чи проводилися вони в ідеальних умовах чи в інших погодних умовах і на різній місцевості, що може вплинути на вибухання боєприпасів. Представник оборонного відомства не уточнював, чи були боєприпаси випробувані в цих різних умовах.
В коментарі Голосу Америки посолка України у США Оксана Маркарова заявила, що рішення США надіслати в Україну касетні є дуже важливим, але Київ продовжувати працювати, щоб отримати союзників решту пріоритетного військового обладнання, зокрема, більше систем ППО та літаки. Вона наголосила, що Україна запевнила своїх західних союзників, що ЗСУ "дуже відповідально" використовуватиме ці боєприпаси.
Як також повідомляв Голос Америки, рішення про касетні боєприпаси ухвалювали впродовж тривалого часу та навіть довго відтерміновували, наскільки це було можливо, зокрема, через занепокоєння про потенційну небезпеку для цивільних. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що цей вид зброї стане своєрідним містком, поки США та партнери не налагодять виробництво артилерійських боєприпасів у потрібних Україні обсягах.
А заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол запевнив, що український уряд запропонував письмові гарантії щодо відповідального використання цих снарядів та реєстрації місць, де їх було використано, що пізніше спростить розмінування.
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- Голос Америки
Екс-представник НАТО назвав рішення Байдена надати Києву касетні снаряди «розумним кроком» і закликав надати F-16
Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, колишній верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, похвалив рішення президента Байдена надати Україні касетні снаряди, назвавши це «розумним кроком», і закликав адміністрацію «активізуватись і надати F-16», повідомляє видання The Hill.
«Я вважаю, що це розумний крок з боку США — надати касетні боєприпаси, які можуть допомогти розблокувати цей наступ у майбутньому», — сказав Ставрідіс в інтерв’ю радіостанції WABC 770 AM.
Однак, хоча Україна «має перевагу» в тому, що Ставрідіс назвав «сухопутною війною», він припустив, що президент Путін «більш-менш контролює повітря».
«Зверніть увагу, ця повітряна війна — це те, де адміністрація повинна активізуватись і надати F-16, — сказав Ставрідіс. — Вони дають дозвіл на тренування, але наступний логічний крок — це вивести цей F-16 Fighting Falcon, як його називають, на поле бою, в небо над Україною».
«Я думаю, що це допомогло б українцям у другій війні, яка триває», – сказав Ставрідіс, маючи на увазі війну в повітрі. Він додав: «Адміністрації настав час по-справжньому схилитися до надання F-16».
Як раніше повідомляв Голос Америки, Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні вартістю у 800 мільйонів доларів — для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Це 42-й пакет допомоги за програмою президентських повноважень, коли техніку беруть із власних запасів Пентагону.
Пакет забезпечить Україну додатковими боєприпасами ППО, бронетехнікою, протитанковою зброєю, а також додатковими артилерійськими системами та боєприпасами, включаючи високоефективні та надійні покращеного типу боєприпаси подвійного призначення (DPICM), щодо яких адміністрація президента США провела широкі консультації з Конгресом, союзниками та партнерами. Йдеться про так звані касетні бомби.
«Ми усвідомлюємо усі складності [цього рішення]», — сказав заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, оголошуючи складові нового пакету.
- Голос Америки
США залишаються відданими допомозі Україні захистити себе та відбудувати своє майбутнє - Блінкен
З нагоди 500-го дня війни в Україні Держдепартамент США оприлюднив заяву, в якій запевнив, що Сполучені Штати залишаються відданими допомозі Україні захистити себе та відбудувати своє майбутнє.
«П'ятсот днів тому, 24 лютого 2022 року, російський уряд розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Поки Кремль намагається підпорядкувати Україну, захопити її землю, повалити її демократично обраний уряд, дух народу України залишається незломленим, а Сполучені Штати залишаються відданими допомозі Україні захистити себе та відбудувати своє майбутнє», - йдеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, оприлюдненій на сайті зовнішньополітичного відомства. Блінкен нагадав, що щодня народ України демонструє свою стійкість і єдність у захисті від жорстоких, невпинних нападів Москви.
«Перед обличчям величезних труднощів народ України надихає світ, нагадуючи нам про важливість дотримання принципів Статуту ООН», - додав він.
Держсекретар наголосив, що російський уряд залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру в Україні.
«Сполучені Штати продовжуватимуть накладати серйозні витрати на російський уряд через санкції, експортний контроль та інші заходи, які вплинуть на здатність Кремля вести війну, і ми продовжуватимемо сприяти притягненню до відповідальності за порушення міжнародного права. Ми будемо підтримувати Україну — разом із нашими союзниками та партнерами — стільки, скільки буде потрібно, надаючи безпекову, економічну та іншу допомогу Україні, щоб Україна могла продовжувати захищати себе та займати найсильнішу позицію за столом переговорів, коли приходить час», – запевнив держсекретар Блінкен.
500 днів повномасштабної війни Росії. Українці у Вашингтоні просять танки, винищувачі та запрошення для України до НАТО
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Історія подружжя з Сєвєродонецька, які через війну виїхали до Нью-Джерсі. Відео
Літня пара українців, яка втратила житло в Сєвєродонецьку, знайшла прихисток у штаті Нью-Джерсі. Зараз подружжя, вражене добротою американців, вивчає англійську, займається волонтерством і мріє повернутися додому.
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