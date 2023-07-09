Касетні боєприпаси США мають дуже низький рівень нерозірваних снарядів - CNN

Рівень несправностей в американських касетних боєприпасах, які США готують до відправлення Україні, складає 2,35% або менше. Про це представник оборонного відомства розповів CNN.

За даними джерела, військові США випробували касетні боєприпаси, які адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити в Україну, "за допомогою бойової стрільби", на відміну від симуляції або віртуального випробування, а останні випробування були проведені в 2020 році на полігоні Юма в Аризоні.

Відсоток несправності касетних боєприпасів означає те, як часто такі бомби, розкидані боєприпасами на великій території, не вибухають, створюючи довгостроковий ризик для цивільних осіб, які можуть підірватись на них пізніше, подібно до протипіхотних мін. Це частина того, що зробило цей тип зброї суперечливим і забороненим у більш ніж 100 країнах, включаючи союзників США та України.

"Під час випробування з кожної партії дослідної групи відстрілюють набір зразків, оцінюють та фіксують кількість бомб, що не розірвалися, - сказав посадовець. - Ці дані потім збирають для розробки звіту, який включає рівень несправностей".

Чиновник сказав, що типи касетних боєприпасів, які США планують надіслати Києву - моделі M864 і M483A1 - востаннє були випробувані в 2020 і 2017 роках відповідно.

"Ми виділили (для перевірки - ред.) по 40 снарядів з кожної з 11 перевірених партій", - пояснив представник Міноборони. За словами посадовця, що боєприпаси перевіряли кількома способами, включно з "повітряним вибухом" і "точковою детонацією на землі", а також на різних відстанях від 15 до 30 кілометрів.

Як пише CNN, адміністрація Байдена намагається підкреслити, що касетні боєприпаси, які вона надасть Україні, становлять менший ризик для цивільного населення, ніж касетні боєприпаси, які зараз використовує Росія, які можуть мати рівень несправності до 40%, - про це в п'ятницю заявив радник з нацбезпеки Джейк Салліван.

Критики рішення порушили питання щодо процесу військових випробувань, у тому числі щодо того, чи проводилися вони в ідеальних умовах чи в інших погодних умовах і на різній місцевості, що може вплинути на вибухання боєприпасів. Представник оборонного відомства не уточнював, чи були боєприпаси випробувані в цих різних умовах.

В коментарі Голосу Америки посолка України у США Оксана Маркарова заявила, що рішення США надіслати в Україну касетні є дуже важливим, але Київ продовжувати працювати, щоб отримати союзників решту пріоритетного військового обладнання, зокрема, більше систем ППО та літаки. Вона наголосила, що Україна запевнила своїх західних союзників, що ЗСУ "дуже відповідально" використовуватиме ці боєприпаси.

Як також повідомляв Голос Америки, рішення про касетні боєприпаси ухвалювали впродовж тривалого часу та навіть довго відтерміновували, наскільки це було можливо, зокрема, через занепокоєння про потенційну небезпеку для цивільних. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що цей вид зброї стане своєрідним містком, поки США та партнери не налагодять виробництво артилерійських боєприпасів у потрібних Україні обсягах.

А заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол запевнив, що український уряд запропонував письмові гарантії щодо відповідального використання цих снарядів та реєстрації місць, де їх було використано, що пізніше спростить розмінування.